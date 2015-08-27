Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Renkli 3D kanser modellemesi tümörün nasıl büyüdüğü hakkında bilgi veriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Renkli 3D kanser modellemesi tümörün nasıl büyüdüğü hakkında bilgi veriyor
 
Kanser bugün dünya üzerinde çare aranılan en önemli hastalıklardan birisi. Milyonlarca insanı etkileyen bu hastalığın çözümü için her gün bir aşama kaydediliyor ancak hala sona ulaşılmış değil. Uluslararası bir araştırma grubu ise kanserli hücreleri sanal ortama aktararak gelişmelere katkıda bulunmayı amaçlamış.
Renklendirilmiş simülasyonda hücreler farklı renklerle işaretlenebiliyor. Bu sayede tümörlerin büyümesi izlenebiliyor. Daha önce de benzer şekilde simülasyonlar yapılmıştı ancak geçmiştekiler detay seviyesinde çok fazla zenginlik sunamıyordu. Yeni geliştirilen modelleme ile kanserli hücrelerin sağlık hücrelerin eğilimini ve sağlıklı hücreleri nasıl etkilediğini gösterebiliyor.

Simülasyon hala tam olarak gerçeği yansıtmayabilir, ancak hastalığın vücutta nasıl geliştiğini tahmin edebilmek için oldukça önemli. Diğer yandan bu çalışma klinik araştırmaların önce sanal ortamda denenmesine de yardımcı olabilir. Bu tarz bir kullanım senaryosu canlı deneklerin azalması ve deney tepkilerinin daha kısa sürede görülmesini sağlayacaktır.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THUGGER 4 yıl
Yararli bir bilimsel bulus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 4 yıl
İnşallah çok yakından bu hastalıktan kurtulacak kesin çözümler bulunacak.Özellikle 2020 ve sonrası yıllardan umutluyum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 4 yıl
en popüler hastalık yerine , en önemli, en amansız, en illet... gibi daha başka bir tanım kullanılabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
hatalıgın başını çeken ve onlarca kişiyi öldüren kanser,umarım kısa sürede tedavisi bulunur....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Kartvizit Tarama Uygulamaları Testi 4 yıl Dijital Perde : 28 Ağustos'da vizyona girecek filmler ve fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim