Renkli 3D kanser modellemesi tümörün nasıl büyüdüğü hakkında bilgi veriyor

Kanser bugün dünya üzerinde çare aranılan en önemli hastalıklardan birisi. Milyonlarca insanı etkileyen bu hastalığın çözümü için her gün bir aşama kaydediliyor ancak hala sona ulaşılmış değil. Uluslararası bir araştırma grubu ise kanserli hücreleri sanal ortama aktararak gelişmelere katkıda bulunmayı amaçlamış.

Simülasyon hala tam olarak gerçeği yansıtmayabilir, ancak hastalığın vücutta nasıl geliştiğini tahmin edebilmek için oldukça önemli. Diğer yandan bu çalışma klinik araştırmaların önce sanal ortamda denenmesine de yardımcı olabilir. Bu tarz bir kullanım senaryosu canlı deneklerin azalması ve deney tepkilerinin daha kısa sürede görülmesini sağlayacaktır.

Renklendirilmiş simülasyonda hücreler farklı renklerle işaretlenebiliyor. Bu sayede tümörlerin büyümesi izlenebiliyor. Daha önce de benzer şekilde simülasyonlar yapılmıştı ancak geçmiştekiler detay seviyesinde çok fazla zenginlik sunamıyordu. Yeni geliştirilen modelleme ile kanserli hücrelerin sağlık hücrelerin eğilimini ve sağlıklı hücreleri nasıl etkilediğini gösterebiliyor.