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Republique için yeni ekran görüntüleri yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Republique için yeni ekran görüntüleri yayınlandı
Geçtiğimiz yıl Republique adlı oyunu ile Kickstarter'da karşımıza çıkan; Halo, Metal Gear Solid ve Fear gibi ünlü projelerin yapımında yer almış isimlerin kurduğu Camouflaj Studios, Republique için yeni ekran görüntüleri yayınladı.

Gizlilik unsurlarının ön plana çıktığı Republique, hatırlayacağınız üzere ilk olarak iOS platformu için duyurulmuş ve sonrasında belirlenen miktarın aşılarak projenin hayata geçmesi için PC ve Mac platformları da projeye dahil edilmişti. Kaliteli grafikleri ve hikayesiyle dikkat çeken proje, yeni platformlarında eklenmesiyle beraber yaklaşık 555 bin dolarlık bir bağış toplayarak yarım milyon dolar olarak belirlenen barajı aşmış ve hayata geçmişti. 

İnsanların özgürlüklerinin kısıtlandığı, şirketler tarafından yönetilen bir dünyada özgürlük için mücadele eden insanların yardımı ettiğimiz yapım için geri sayım sürerken, paylaşılan yeni ekran görüntüleri ortaya oldukça iyi bir iş çıkacağını gösteriyor. Sabırsızlıkla beklediğimiz Republique için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da yapımın yaz ayları içerisinde iOS, takip eden süreçte ise, PC ve Mac platformlarına çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. 
 


http://www.camouflaj.com/ Yorum Yaz
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Toriko 6 yıl
Eğer bu videodaki oyun pc versiyonu ise grafikler fazlasıyla yetersiz. Ancak ben tablet versiyonu olduğunu düşünuyorum eğer öylebise gayet güzel
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KalemKolik 6 yıl
Tabletlerde grafikler iyi gelişmeye başladı. 2014 çipsetleri ps3 ve xbox360 grafiklerini yakalayacak gibi
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Guest-89A521F1-A 6 yıl
çok güzel bir oyun olduğu kesinleşti bu video ile bence.
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emmrree1990 6 yıl
emmrree1990
hazarRS 555 milyon dolar mı 555bin dolar mı??
Gayet açık ve net.

555 bin dolarlık bir bağış toplayarak yarım milyon dolar olarak belirlenen barajı aşmış ve hayata geçmişti.
bUNU KOPYALAMAYI UNUTMUŞUM :D
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emmrree1990 6 yıl
hazarRS
555 milyon dolar mı 555bin dolar mı??

Gayet açık ve net.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
siteden baktım 555.662$ bagış toplamışlar. helal valla kickstarter.com/...
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hazarRS 6 yıl
''555 milyon dolar'' mı 555bin dolar mı??
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