Republique için yeni ekran görüntüleri yayınlandı

Geçtiğimiz yıl Republique adlı oyunu ile Kickstarter'da karşımıza çıkan; Halo, Metal Gear Solid ve Fear gibi ünlü projelerin yapımında yer almış isimlerin kurduğu Camouflaj Studios, Republique için yeni ekran görüntüleri yayınladı.





Gizlilik unsurlarının ön plana çıktığı Republique, hatırlayacağınız üzere ilk olarak iOS platformu için duyurulmuş ve sonrasında belirlenen miktarın aşılarak projenin hayata geçmesi için PC ve Mac platformları da projeye dahil edilmişti. Kaliteli grafikleri ve hikayesiyle dikkat çeken proje, yeni platformlarında eklenmesiyle beraber yaklaşık 555 bin dolarlık bir bağış toplayarak yarım milyon dolar olarak belirlenen barajı aşmış ve hayata geçmişti.





İnsanların özgürlüklerinin kısıtlandığı, şirketler tarafından yönetilen bir dünyada özgürlük için mücadele eden insanların yardımı ettiğimiz yapım için geri sayım sürerken, paylaşılan yeni ekran görüntüleri ortaya oldukça iyi bir iş çıkacağını gösteriyor. Sabırsızlıkla beklediğimiz Republique için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da yapımın yaz ayları içerisinde iOS, takip eden süreçte ise, PC ve Mac platformlarına çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.







http://www.camouflaj.com/