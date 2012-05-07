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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Reuters : Apple çevrimiçi TV akışları için görüşmeler yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Son çeyrek mali tablolarında da rekor gelirler açıklayan Apple'ın bu yıl veya gelecek yıl bir standart TV ürünü piyasaya süreceği konusunda beklentiler iyice artmış durumda. Apple ise hali hazırdaki Apple TV ürünü için yenilikler planlamaya devam ediyor.

Apple, set üstü TV kutusu için Netflix ve MLB gibi pek çok içerik yayıncısı ile anlaşmış durumda. Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre ise firma bu sıralar Lions Gate, MGM ve Paramount ortaklığında faaliyetlerine devam eden EPIX çevrimiçi içerik platformu ile görüşmeler yapıyor.

EPIX platformu ise hali hazırda Netflix gibi çevrimiçi sağlayıcılar ve kablolu TV yayıncıları ile ortaklık halinde ve kısa süre sonra Thor ve Transformers : Dark of the Moon gibi yapımlar da kullanıcılara sunulmaya başlayacak.

Anlaşma şu an sadece başlangıç aşamasında ve henüz herhangi bir bedel masaya yatırılmadı. Taraflar ise iddiaları spekülasyon olarak nitelendiriyor.

Apple TV ürününü bu tarz anlaşmalarla iyice güçlendirmeyi planlayan Apple'ın önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği muhtemel bir HD TV ürünü için de altyapıyı şimdiden hazırlamayı istediği düşünülüyor.


http://www.reuters.com/article/2012/04/27/us-apple-epix-idUSBRE83Q18720120427 Yorum Yaz
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yedado0506 7 yıl
Düşündüklerinden istediğinin elde eden bir firma olacaklarını görebilip tamamıyla bağlanıcaklardır..
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Batuist 7 yıl
Apple bir firma için kısa sayılabilecek bir süre içerisinde piyasa değeri bir trilyon dolarlık bir firma olma yolunda büyük bir hızla ilerliyor.. fabrikası olmayan dünyanın en büyük teknoloji firması...
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TuffkiLLe 7 yıl
Samsung TV ler kesinlikle çok daha avantajlı f/p açısından.. Hatta ve hatta İstanbul'daki Sunny fabrikasını gezme imkanı buldum, 3D televizyona kadar herşeyi imâl ediyorlar.. fiyat olarak eşdeğerlerine göre çok daha ucuza hemde.. kalite konusunda benim güvenimi kazandılar.. eğer tv almayı düşünürsem Sunny ilk seçeneklerimden biri olacaktır.. Ancak fiyatı yüksek olacağını düşündüğüm Apple TV yi tercih edermiyim, bilemiyorum.. sanırım hayır.
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E_Aydin35 7 yıl
Süper hizmetler gelicek Apple'dan bu çalışmalara bakılırsa.. Açıkcası bu sektördede liderlik koltuğuna oturduğu an(ki öyle olucakmış gibi geliyor) insanların Apple hakkında görüşler fazlasıyla farklı olucak.. Düşündüklerinden istediğinin elde eden bir firma olacaklarını görebilip tamamıyla bağlanıcaklardır..
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Krabu 7 yıl
ya neden böyle işlerle uğraşsın adamlar gider komple kanal açar altyapısını hazırlar akar gider niye uğraşsın elalemle, parası mı yokmuş?? Boş haber bunlar...
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advancedmobile 7 yıl
şu televizyon çıksa artık görsek :) içinde iOS olacak herhalde.birde oyun kontrölcüsü dedikoduları vardı..bak sen olaya o zaman..
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