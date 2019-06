Reuters : Apple çevrimiçi TV akışları için görüşmeler yapıyor

http://www.reuters.com/article/2012/04/27/us-apple-epix-idUSBRE83Q18720120427

Son çeyrek mali tablolarında da rekor gelirler açıklayan Apple'ın bu yıl veya gelecek yıl bir standart TV ürünü piyasaya süreceği konusunda beklentiler iyice artmış durumda. Apple ise hali hazırdaki Apple TV ürünü için yenilikler planlamaya devam ediyor.Apple, set üstü TV kutusu için Netflix ve MLB gibi pek çok içerik yayıncısı ile anlaşmış durumda. Reuters'in konuya yakın kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre ise firma bu sıralar Lions Gate, MGM ve Paramount ortaklığında faaliyetlerine devam eden EPIX çevrimiçi içerik platformu ile görüşmeler yapıyor.EPIX platformu ise hali hazırda Netflix gibi çevrimiçi sağlayıcılar ve kablolu TV yayıncıları ile ortaklık halinde ve kısa süre sonra Thor ve Transformers : Dark of the Moon gibi yapımlar da kullanıcılara sunulmaya başlayacak.Anlaşma şu an sadece başlangıç aşamasında ve henüz herhangi bir bedel masaya yatırılmadı. Taraflar ise iddiaları spekülasyon olarak nitelendiriyor.Apple TV ürününü bu tarz anlaşmalarla iyice güçlendirmeyi planlayan Apple'ın önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği muhtemel bir HD TV ürünü için de altyapıyı şimdiden hazırlamayı istediği düşünülüyor.