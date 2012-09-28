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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, 2013 mali yılının ikinci çeyreğine ait finans raporunu açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Kanadalı akıllı telefon üreticisi RIM, 2013 mali yılının ikinci çeyreğine ait finans raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu raporlara bakıldığında şirketin 2.9 milyar dolar üzerinden 235 milyon dolarlık zararda olduğu ortaya çıkıyor. Geride bıraktığımız çeyrekte şirketin, 130 bin PlayBook ve 7.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdiği de görülüyor. RIM için işler yolunda gitmiyor gibi görünse de zararın bir önceki çeyreğe göre azaldığını da belirtmekte fayda var.

Yıllık tabloya baktığımızda, şirketin gelirlerinin %31 oranında düştüğü görülürken, RIM'in önceki çeyrekteki gibi daha fazla işten çıkarmaların plan dahilinde olmadığı görülüyor. RIM'in finans raporlarına bakıldığında 2.3 milyar dolarlık nakit parası bulunurken, önceki çeyrekteki 2.2 milyar dolarlık rakamın üzerine çıkıldığı da gözlerden kaçmıyor.

80 milyon BlackBerry abonesine sahip olduğunu ve Blackberry 10 platformunun gelecek yılın ilk çeyreğinde geleceğinin üzerinde duran RIM için önümüzdeki dönem oldukça önem teşkil ediyor. Öyle ki, şirket akıllı telefon pazarına yeniden dönebilmek için tüm umutlarını BlackBerry 10 platformuna bağlamış durumda. RIM'in çizmiş olduğu yol haritasının şirketin finans raporlarını nasıl etkileyeceğini ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.marketwatch.com/story/research-in-motion-reports-second-quarter-fiscal-2013-results-2012-09-27 Yorum Yaz
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BarGoS 6 yıl en beğenilen
Dalga geçen arkadaşlar; tekelcilik çok hoşlarına gidiyor anlaşılan.bir firmanın batması heleki böylesine büyük, smartphone dünyasına öncülük etmiş ve ilklerin ismi olan bir firmadan bahsediyoruz.ne rim ne noki nede wp piyasada ölmemeli aksine çok daha iyi yere gelmeliler.yoksa müşteri olarak halimiz harap
Dalga geçen arkadaşlar; tekelcilik çok hoşlarına gidiyor anlaşılan.bir firmanın batması heleki böylesine büyük, smartphone dünyasına öncülük etmiş ve ilklerin i...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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OverClocK1ng 6 yıl
Nokia'nın kendisini toparlayacağını düşünmüyorum ama RiM'in Blackberry 10 ile düzelmeye başlayacağını düşünüyorum.
Bakalım. Zaman gösterecek.
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Bekleeee.
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l3ittersweet 6 yıl
Ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum;

Öncelikle; bahsi geçen "2013" aslında yanlış bir yazım, 2012 Q2 açıklandı. Bu rapordan sonra oluşan "izlenim" borsa hisselerinde bugün gerçekleşen %8'lik artıştan görünüyor. (Unutmayın, gelişmiş ülkelerde hisse senetleri "dayıoğlu tüyosu" ile değil, mali tablo ve beklentiler ile değerlenir.)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ayrıca, an itibari ile blackberry10 işletim sistemi için, 100.000 in üzerinde uygulama olduğu söyleniyor, hali hazırda yeterince uygulama barındıran sisteme instagram, temple run tarzı oyunlar da çıkış ile birlikte eklenmiş olacaktır. RIM ayrıca yazılımcılar için önemli teşvikler sağlıyor.

iPhone 5'in ciddi anlamda 0 inovasyon ile tanıtılması da blackberry için bulunmaz bir şans olarak yorumlanıyor, zira iPhone 5 bekleyen birçok insan alma gereği hissetmedi bile.

Son olarak, klavye ve güvenliği gücünü hafife almamak gerek, örnek olarak, iPhone 5 lansmanına giden CNBC görevlisi, lansmandaki bilgileri merkeze iletmek için blackberry kullanacağını ifade etmişti , lansman günü.

kaynak

CNBC reporter confesses his preference for BlackBerry on air while hyping today's iPhone 5 event

Kısaca özetlersek; mail konusunda kurum olarak blackberry kullandıklarını, mail konusunda iPhone'dan verim alamadıklarını açıklıyor.
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BERK BEY 6 yıl
Heheheh bu gidisle daha bekleyin os 10 belki cikar
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Guest-F8946C419 6 yıl
Bu kafayla giderse piyasadaki rakipleri haklı olarak: Seni ben yeRİM
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phlox 6 yıl
Bu arada Blackberry Jam den haber var mı? Çok mu kötü acaba? Hiç bir sitede bu konuda haber yok.
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BarGoS 6 yıl en beğenilen
Dalga geçen arkadaşlar; tekelcilik çok hoşlarına gidiyor anlaşılan.bir firmanın batması heleki böylesine büyük, smartphone dünyasına öncülük etmiş ve ilklerin ismi olan bir firmadan bahsediyoruz.ne rim ne noki nede wp piyasada ölmemeli aksine çok daha iyi yere gelmeliler.yoksa müşteri olarak halimiz harap
1 Yanıt Yanıtla +5
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jay jay justified 6 yıl BarGoS
BarGoS

Dalga geçen arkadaşlar; tekelcilik çok hoşlarına gidiyor anlaşılan.bir firmanın batması heleki böylesine büyük, smartphone dünyasına öncülük etmiş ve ilklerin ismi olan bir firmadan bahsediyoruz.ne rim ne noki nede wp piyasada ölmemeli aksine çok daha iyi yere gelmeliler.yoksa müşteri olarak halimiz harap

İnanmayın bu "aman X firması tekel olacak" safsatalarına. Birkaç büyük firma zaten tüm dünyada istedikleri gibi at koşturabiliyor birçok alanda. Buna vergiler de eklenince, kaç firma olduğunun bir önemi kalmıyor. Kulaklarımızın arkası kalıyor bir süre sonra. Kapitalizmin özeti şudur; kârı maksimize etmek. Maksimize eden balıklar büyürler ve geriye tek bir balık kalana kadar bu devam eder. Bazı tüketicileri de oyalamak adına ufak-tefek firmalar, büyük firmalarca ayakta tutulurlar ve bu tüketiciler de "oh oh rekabet var" diyerek, amansızca tüketmeye devam ederler. Şirketokrasi kavramında da geçer bu. Bizim gibi üretmeyen, üçüncü dünya ülkelerinde vazgeçilmezdir.

Önemli olan, ihtiyaca göre tüketimdir. Tekelmiş, bilmem neymiş; bunlar oyundan başka bir şey değildir.
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DH Misafiri 6 yıl
müntekim
2013 vaybe adamlar geleceği bile öngörmüşler :D

Her şirkete göre mali yıl farklıdır bilmiş arkadaşım dikkat et. Tarih demiyor MALİ YIL diyor.
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müntekim 6 yıl
2013 vaybe adamlar geleceği bile öngörmüşler :D
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fogell5925 6 yıl
konuyla alakası yok ama Sony Xperia Go incelemesi yapılacak mı ?
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myhotyro 6 yıl
Daha çoook beklerler.
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