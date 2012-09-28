RIM, 2013 mali yılının ikinci çeyreğine ait finans raporunu açıkladı





Kanadalı akıllı telefon üreticisi RIM, 2013 mali yılının ikinci çeyreğine ait finans raporunu kamuoyuyla paylaştı.





Söz konusu raporlara bakıldığında şirketin 2.9 milyar dolar üzerinden 235 milyon dolarlık zararda olduğu ortaya çıkıyor. Geride bıraktığımız çeyrekte şirketin, 130 bin PlayBook ve 7.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdiği de görülüyor. RIM için işler yolunda gitmiyor gibi görünse de zararın bir önceki çeyreğe göre azaldığını da belirtmekte fayda var.





Yıllık tabloya baktığımızda, şirketin gelirlerinin %31 oranında düştüğü görülürken, RIM'in önceki çeyrekteki gibi daha fazla işten çıkarmaların plan dahilinde olmadığı görülüyor. RIM'in finans raporlarına bakıldığında 2.3 milyar dolarlık nakit parası bulunurken, önceki çeyrekteki 2.2 milyar dolarlık rakamın üzerine çıkıldığı da gözlerden kaçmıyor.





80 milyon BlackBerry abonesine sahip olduğunu ve Blackberry 10 platformunun gelecek yılın ilk çeyreğinde geleceğinin üzerinde duran RIM için önümüzdeki dönem oldukça önem teşkil ediyor. Öyle ki, şirket akıllı telefon pazarına yeniden dönebilmek için tüm umutlarını BlackBerry 10 platformuna bağlamış durumda. RIM'in çizmiş olduğu yol haritasının şirketin finans raporlarını nasıl etkileyeceğini ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.marketwatch.com/story/research-in-motion-reports-second-quarter-fiscal-2013-results-2012-09-27