RIM, 2013 mali yılının ikinci çeyreğine ait finans raporunu açıkladı

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Kanadalı akıllı telefon üreticisi RIM, 2013 mali yılının ikinci çeyreğine ait finans raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Söz konusu raporlara bakıldığında şirketin 2.9 milyar dolar üzerinden 235 milyon dolarlık zararda olduğu ortaya çıkıyor. Geride bıraktığımız çeyrekte şirketin, 130 bin PlayBook ve 7.4 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdiği de görülüyor. RIM için işler yolunda gitmiyor gibi görünse de zararın bir önceki çeyreğe göre azaldığını da belirtmekte fayda var.
Yıllık tabloya baktığımızda, şirketin gelirlerinin %31 oranında düştüğü görülürken, RIM'in önceki çeyrekteki gibi daha fazla işten çıkarmaların plan dahilinde olmadığı görülüyor. RIM'in finans raporlarına bakıldığında 2.3 milyar dolarlık nakit parası bulunurken, önceki çeyrekteki 2.2 milyar dolarlık rakamın üzerine çıkıldığı da gözlerden kaçmıyor.
80 milyon BlackBerry abonesine sahip olduğunu ve Blackberry 10 platformunun gelecek yılın ilk çeyreğinde geleceğinin üzerinde duran RIM için önümüzdeki dönem oldukça önem teşkil ediyor. Öyle ki, şirket akıllı telefon pazarına yeniden dönebilmek için tüm umutlarını BlackBerry 10 platformuna bağlamış durumda. RIM'in çizmiş olduğu yol haritasının şirketin finans raporlarını nasıl etkileyeceğini ise, ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.marketwatch.com/story/research-in-motion-reports-second-quarter-fiscal-2013-results-2012-09-27 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakalım. Zaman gösterecek.
Öncelikle; bahsi geçen "2013" aslında yanlış bir yazım, 2012 Q2 açıklandı. Bu rapordan sonra oluşan "izlenim" borsa hisselerinde bugün gerçekleşen %8'lik artıştan görünüyor. (Unutmayın, gelişmiş ülkelerde hisse senetleri "dayıoğlu tüyosu" ile değil, mali tablo ve beklentiler ile değerlenir.)
Ayrıca, an itibari ile blackberry10 işletim sistemi için, 100.000 in üzerinde uygulama olduğu söyleniyor, hali hazırda yeterince uygulama barındıran sisteme instagram, temple run tarzı oyunlar da çıkış ile birlikte eklenmiş olacaktır. RIM ayrıca yazılımcılar için önemli teşvikler sağlıyor.
iPhone 5'in ciddi anlamda 0 inovasyon ile tanıtılması da blackberry için bulunmaz bir şans olarak yorumlanıyor, zira iPhone 5 bekleyen birçok insan alma gereği hissetmedi bile.
Son olarak, klavye ve güvenliği gücünü hafife almamak gerek, örnek olarak, iPhone 5 lansmanına giden CNBC görevlisi, lansmandaki bilgileri merkeze iletmek için blackberry kullanacağını ifade etmişti , lansman günü.
kaynak
CNBC reporter confesses his preference for BlackBerry on air while hyping today's iPhone 5 event
Kısaca özetlersek; mail konusunda kurum olarak blackberry kullandıklarını, mail konusunda iPhone'dan verim alamadıklarını açıklıyor.
İnanmayın bu "aman X firması tekel olacak" safsatalarına. Birkaç büyük firma zaten tüm dünyada istedikleri gibi at koşturabiliyor birçok alanda. Buna vergiler de eklenince, kaç firma olduğunun bir önemi kalmıyor. Kulaklarımızın arkası kalıyor bir süre sonra. Kapitalizmin özeti şudur; kârı maksimize etmek. Maksimize eden balıklar büyürler ve geriye tek bir balık kalana kadar bu devam eder. Bazı tüketicileri de oyalamak adına ufak-tefek firmalar, büyük firmalarca ayakta tutulurlar ve bu tüketiciler de "oh oh rekabet var" diyerek, amansızca tüketmeye devam ederler. Şirketokrasi kavramında da geçer bu. Bizim gibi üretmeyen, üçüncü dünya ülkelerinde vazgeçilmezdir.
Önemli olan, ihtiyaca göre tüketimdir. Tekelmiş, bilmem neymiş; bunlar oyundan başka bir şey değildir.
Her şirkete göre mali yıl farklıdır bilmiş arkadaşım dikkat et. Tarih demiyor MALİ YIL diyor.
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