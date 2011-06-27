RIM PlayBook, 429.000 teknoloji meraklısıyla buluşmuş olabilir

Kısa bir süre önce ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden RIM, 500.000 PlayBook, 13.2 milyon BlackBerry dağıtımı gerçekleştirmiş; ancak 500.000 PlayBook'un kaç tanesinin direkt olarak nihai tüketiciyle buluştuğunu belirtmemişti. Bazı analistler bunu 250.000-300.000 arasında tahmin ediyordu.

PlayBook için Pixalated oyununu uyarlayan Ebscer firması, oyunun 15 Haziran tarihine kadar 429.000 defa indirildiğini belirterek kendi sonuçlarını ortaya koymuş oldu. Ancak 429.000'lik satışın RIM'ın beklentilerinin çok altında kaldığını söylememiz mümkün. Firma ikinci çeyrek için satış tahminini 2.4 milyondan, 800.000 - 900.000 aralığına kadar indirmiş durumda.

