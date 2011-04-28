Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, Tungle'ı satın aldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,6b
1
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil teknolojinin önemli oyuncularından Kanada merkezli RIM, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için orta ölçekli şirketleri bünyesine katmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi QNX'i satın alarak Blackberry Playbook'un temellerini atan RIM, yaptığı açıklamayla bulut tabanlı sosyal takvim servis sağlayacısı Tungle'ı bünyesine kattığını duyurdu.

RIM'in satın aldığı Tungle bulut tabanlı sosyal takvimi ile, kullanıcılara hızlı bir şekilde takvimlerini düzenleyerek, kolaylıkla istedikleri kişilerle paylaşmalarına imkan sunuyor.

Blackberry'nin insanları birbirlerine bağlama da mükemmel bir çözüm olduğunu söyleyen RIM'in İşbirliği ve Sosyal Ağlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tom Goguen, "Tungle ile ortak çalışarak bulut tabanlı platformlar arası takvim yeteneğini Blackberry platformuna kazandırarak, kullanıcılarımızın Blackberry ile deneyimlerini zenginleştirecek ve yapılması gereken işlerde onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.


<a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703778104576287401134790790.html">WSJ</a> Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia E7 "QWERTY Klavye, 4" Amoled ekran ve fazlası" video inceleme 8 yıl ASUS WAVI "FULL HD görüntü ve sesi kablosuz aktarın!" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -15- 8 yıl HTC Incredible S video inceleme 8 yıl Nvidia'dan Daniel Saison ile Türkiye pazarını ve son gelişmeleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim