RIM, Tungle'ı satın aldı

Mobil teknolojinin önemli oyuncularından Kanada merkezli RIM, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için orta ölçekli şirketleri bünyesine katmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi QNX'i satın alarak Blackberry Playbook'un temellerini atan RIM, yaptığı açıklamayla bulut tabanlı sosyal takvim servis sağlayacısı Tungle'ı bünyesine kattığını duyurdu.

RIM'in satın aldığı Tungle bulut tabanlı sosyal takvimi ile, kullanıcılara hızlı bir şekilde takvimlerini düzenleyerek, kolaylıkla istedikleri kişilerle paylaşmalarına imkan sunuyor.

Blackberry'nin insanları birbirlerine bağlama da mükemmel bir çözüm olduğunu söyleyen RIM'in İşbirliği ve Sosyal Ağlardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Tom Goguen, "Tungle ile ortak çalışarak bulut tabanlı platformlar arası takvim yeteneğini Blackberry platformuna kazandırarak, kullanıcılarımızın Blackberry ile deneyimlerini zenginleştirecek ve yapılması gereken işlerde onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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