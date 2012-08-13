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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, bulut servis sağlayıcısı NewBay'i elden çıkarıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry 10'un çıkışını 2013'ün ilk aylarına erteleyen ve çok sayıda çalışanını işten çıkarmak zorunda kalan RIM, sahip olduğu bazı varlıkları elden çıkararak nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Şirketin nakit ihtiyacını karşılanması için 2011'in ekim ayında 100 milyon dolar karşılığında satın aldığı bulut servis sağlayıcısı NewBay'i elden çıkarılıyor. NewBay'in fotoğraf, video ve sosyal ağ araçlarını akıllı telefonlarına yerleştirmeyi planlayan RIM'in, servisin elden çıkarılması ile bu planı gerçekleştiremeyeceğini de belirtmekte fayda var. RIM tarafından satın alındığında 80 milyon kullanıcıya sahip olan servisin akıllı telefonlarda kullanımı için mobil operatörler ile lisans anlaşmasına gidilmesi planlıyordu. Ancak, söz konusu planların yolunda gitmemesi ve şirketin nakit ihtiyacı olması NewBay'in elden çıkarılma kararında oldukça etkili oldu.

İlerleyen dönemlerde NewBay gibi şirketin sahip olduğu bir takım varlıkların da nakit ihtiyacının karşılanabilmesi için satışa sunulması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/2012/08/11/us-rim-newbay-idUSBRE87A02H20120811 Yorum Yaz
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sticer12 6 yıl
bakalım RIM i şimdi o zengin iş adamları kurtaracakmı f/p oranı sıfır olursa tabi bu hallere düşersin
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efe7182 6 yıl
Apple ve samsung dışındaki hemen hemen bütün firmalar birseylerini satıyor
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aozgec 6 yıl
R.I.P.
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marancı 6 yıl
Umarım çok fazla zayiat vermeden toparlar ve piyasaya daha sağlam döner RIM
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