Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, rakip platformlara göz kırpıyor; Blackberry Messenger, Android ve iOS'e gelebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,6b
1
13
Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın önemli telekomünikasyon firmalarından Research In Motion, önümüzdeki dönemde bizleri şaşırtabilir. BGR'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre RIM, yıllardır Blackberry OS'in en önemli özelliklerinden biri olan Blackberry Messenger'ı iOS ve Android platformuna da taşımayı amaçlıyor.

İddiaya göre RIM, ilk başta Android platformunda, onu takiben de iOS platformunda Blackberry Messenger'ın kısıtlı versiyonunu kullanıcılara sunacak. Bu platformlardaki BBM, kullanıcıların sadece yazılı mesajla iletişim kurmalarına imkan verirken, fotoğraf ya da konum bilgisi paylaşımı gibi özelliklere destek vermeyecek. RIM'in programın kullanılması esnasında nasıl bir fiyat politikası izleyeceği şimdilik netlik kazanmadığı iddia edilirken, firmanın BBM'i üçüncü parti platformlarda ücretsiz sunabileceği de belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BarGoS 8 yıl
bbm ve whatsapp stabilite kullanılabilirlik kalite görünüm hiç bi konuda yarışamaz ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 8 yıl
Hiç bir bilgim olmadığından soruyorum, bu BBM'ın telefonlar için sunulan diğer mesajlaşma programlarından farkı nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 8 yıl

fuckulteli

Hiç bir bilgim olmadığından soruyorum, bu BBM'ın telefonlar için sunulan diğer mesajlaşma programlarından farkı nedir?

sadece bb ler arasında oluyor,mesela whatsapp uygulamasını birçok işletim sistemi kullanıyor ama bbm sadece bb ler ve bis paketi açık olanlar arasında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
RIM in Turkiyedeki konumunu bilmiyorum ama bazi sirketlerde zorunlu olarak kullaniliyorsa ve sahis kendi telefonunu kullanmak istiyorsa parasini odeyip kullanmak zorunda kalacak bazi rakamlar gosteriyorki potansiyeli olan app lerin yapilip satilmasi maliyet acisindan bakilinca oldukca karli bi is .. yani telefonu uret sona bunu satmaya calis bazi telefonlarin beklenenden az satilip bisuru atil olmasi falan dusunulurse bazi modelleri uretmeyip app yapmak daha mantikli geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sPeerless 8 yıl
Messenger'ın kısıtlı versiyonunu kullanıcılara sunacak olması satış stratejisimi oluyor. Sadece yazışmalar olacak yani. Sonra bir üst modelini çıkarıp alın yaptık artık resim vb. şeyleride paylaşabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aboxzux 8 yıl
evet bence de sonu olur.Ama bizim için iyi olur:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Takao 8 yıl
Blackberry nin Türkiye'de sonu olur. İs yerleri dısında kullananlar icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13612 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, android ve
2 etiket daha blackberry ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Wave Gt-S5253 video inceleme 8 yıl BenQ EW2420: VA Panelli LED LCD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim