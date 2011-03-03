RIM, rakip platformlara göz kırpıyor; Blackberry Messenger, Android ve iOS'e gelebilir

Dünyanın önemli telekomünikasyon firmalarından Research In Motion, önümüzdeki dönemde bizleri şaşırtabilir. BGR'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre RIM, yıllardır Blackberry OS'in en önemli özelliklerinden biri olan Blackberry Messenger'ı iOS ve Android platformuna da taşımayı amaçlıyor.

İddiaya göre RIM, ilk başta Android platformunda, onu takiben de iOS platformunda Blackberry Messenger'ın kısıtlı versiyonunu kullanıcılara sunacak. Bu platformlardaki BBM, kullanıcıların sadece yazılı mesajla iletişim kurmalarına imkan verirken, fotoğraf ya da konum bilgisi paylaşımı gibi özelliklere destek vermeyecek. RIM'in programın kullanılması esnasında nasıl bir fiyat politikası izleyeceği şimdilik netlik kazanmadığı iddia edilirken, firmanın BBM'i üçüncü parti platformlarda ücretsiz sunabileceği de belirtiliyor.