RIM yatırımcıları şirketin satılmasından yana

Bir dönem iş dünyasının vazgeçilmez mobil cihazı olarak görülen BlackBerry modellerinin üreticisi Kanadalı Research in Motion firması Android ve iOS'un yükselişi karşısında son dönemlerde sıkıntılar yaşamaya başlayan firmalardan birisi. Pazar payı giderek düşen RIM geçtiğimiz aylarda işten çıkarmalarla da gündeme gelmişti. Şimdi RIM yatırımcılarından şirkete ilginç bir teklif geldi.





RIM yatırımcılarından birisi olan Jaguar Financial şirketi CEO'su Vic Alboini, Bloomberg'e verdiği demeçte artık RIM'ın ya başka bir şirkete satılması ya da patentlerini tamamen başka bir şirkete devretmesi gerektiğini, ancak bu şekilde hisse sahiplerinin yatıştırılabileceğini ve gidişattan kimsenin memnun olmadığını belirtti.





Alboini RIM firmasında ne kadarlık bir hissesi bulunduğunu açıklamadı ancak hisse sahiplerinin yüzde 5'i gibi bir oranın bu teklife sıcak baktığında ısrar ediyor.





Bu teklif, RIM'in hisselerinin bir yılda yüzde 35 değer kaybetmesi ve ABD akıllı telefon pazar payının 2011 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21.7'ye gerilemesi sonrasında geldi.





RIM'de yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle bu tekliflerin ardı arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Daha önce de milyarder iş adamı ve RIM yatırımcısı Stephen Jarilowsky çıkış yakalayabilmek için firmanın halen devam eden eş başkanlık sisteminden kurtulması gerektiğini açıklamıştı. RIM firmasının iki eş CEO'su olan Jim Basilie ve Mike Lazaridis aynı zamanda eş yönetim kurulu başkanları.