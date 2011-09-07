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RIM yatırımcıları şirketin satılmasından yana

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem iş dünyasının vazgeçilmez mobil cihazı olarak görülen BlackBerry modellerinin üreticisi Kanadalı Research in Motion firması Android ve iOS'un yükselişi karşısında son dönemlerde sıkıntılar yaşamaya başlayan firmalardan birisi. Pazar payı giderek düşen RIM geçtiğimiz aylarda işten çıkarmalarla da gündeme gelmişti. Şimdi RIM yatırımcılarından şirkete ilginç bir teklif geldi.

RIM yatırımcılarından birisi olan Jaguar Financial şirketi CEO'su Vic Alboini, Bloomberg'e verdiği demeçte artık RIM'ın ya başka bir şirkete satılması ya da patentlerini tamamen başka bir şirkete devretmesi gerektiğini, ancak bu şekilde hisse sahiplerinin yatıştırılabileceğini ve gidişattan kimsenin memnun olmadığını belirtti.

Alboini RIM firmasında ne kadarlık bir hissesi bulunduğunu açıklamadı ancak hisse sahiplerinin yüzde 5'i gibi bir oranın bu teklife sıcak baktığında ısrar ediyor.

Bu teklif, RIM'in hisselerinin bir yılda yüzde 35 değer kaybetmesi ve ABD akıllı telefon pazar payının 2011 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21.7'ye gerilemesi sonrasında geldi.

RIM'de yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle bu tekliflerin ardı arkası kesilmeyecek gibi görünüyor. Daha önce de milyarder iş adamı ve RIM yatırımcısı Stephen Jarilowsky çıkış yakalayabilmek için firmanın halen devam eden eş başkanlık sisteminden kurtulması gerektiğini açıklamıştı. RIM firmasının iki eş CEO'su olan Jim Basilie ve Mike Lazaridis aynı zamanda eş yönetim kurulu başkanları.

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Stanislas Xavier 7 yıl
Bence başka firmalar tarafından kandırılan adamlar söylemiş bunu amaç karışıklık çıkarmak böyle bir haber doğal olarak insanlarda bir güvensizlik oluşturacak bu da RIM in patentleri için ağzının suyu akan firmaların işine gelecek bir nevi kaleyi içten fethetme çabaları...RIM in bu olaylar karşısında sakin olması ve yoluna devam etmesi gerekiyor her zarar eden firma batacak diye birşey yok, her yıl birçok teknoloji firması zarar açıklıyor hepsini satalım o zaman söylediğim gibi bunlar, pazar kaybını daha da abartmak ve baskı oluşturmak için yapılmış açıklamalar...zaten adamlar pazar kaybediyor birazcık para teklifiyle en güvendikleri adamlar bile şirketin aleyhinde açıklama yapabilir insan oğlu bu zora düştümü helede biraz para gördümü babasını bile satıyor...
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cartographer 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

Bence başka firmalar tarafından kandırılan adamlar söylemiş bunu amaç karışıklık çıkarmak böyle bir haber doğal olarak insanlarda bir güvensizlik oluşturacak bu da RIM in patentleri için ağzının suyu akan firmaların işine gelecek bir nevi kaleyi içten fethetme çabaları...RIM in bu olaylar karşısında sakin olması ve yoluna devam etmesi gerekiyor her zarar eden firma batacak diye birşey yok, her yıl birçok teknoloji firması zarar açıklıyor hepsini satalım o zaman söylediğim gibi bunlar, pazar kaybını daha da abartmak ve baskı oluşturmak için yapılmış açıklamalar...zaten adamlar pazar kaybediyor birazcık para teklifiyle en güvendikleri adamlar bile şirketin aleyhinde açıklama yapabilir insan oğlu bu zora düştümü helede biraz para gördümü babasını bile satıyor...


Aynen öyle Research In Motion kimseye aldırmasın, şirketler sürekli hissedarları dinlerse yandılar zaten. BlackBerry gelecek sene iyice toparlayacak gibi görünüyor. Başka bir firmanın almasını istememdeki en büyük sebep cihazlarınbüyük ihtimal Android yüklü olarak satılıcak olmasından. İş telefonlarının öncüsüne Android yakışmaz.
QNX şu andaki bütün işletim sistemlerini alt edecek düzeyde bence. PlayBook'ta gördük.
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MarlonJD 7 yıl
HTC satın alsın :D , yada google hatta google onu bunu alıp duruyo bunuda alsa iyi olur :D
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doublemage 7 yıl
cix
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OvernightSensation 7 yıl
Max payne 35
QNXin avantajlarıda var. Herşeyden önemlisi Uygulama sıkıntısı olmayacak. Android uygulamalarının %95ini çalıştırdığı söyleniyor.

ayrıca çökmeyen tek sistemdir. RIM inş hata yapmaz nokia gibi.
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Max payne 35 7 yıl
QNX'in avantajlarıda var. Herşeyden önemlisi Uygulama sıkıntısı olmayacak. Android uygulamalarının %95'ini çalıştırdığı söyleniyor.
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OvernightSensation 7 yıl
ateş_kafa
Bence satilmamali, ama esbaskanlik sistemini birakmalari daha iyi olucak galiba. QNXli telefonu iyi bir cikis yapicaktir bence RIM vakit kaybetmeden ama aceleye de getirmeden QNXli telefonu tanitmali.

hocam tam hislerime tercüman oldunuz QNX'li sistemi çıkarmadan satarlarsa sisteme asıl o zaman blackberry zarar görecektir. Beklesinler QNX kesinlikle iyi bir çıkış yapacaktır.
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cartographer 7 yıl OvernightSensation
OvernightSensation
ateş_kafa
Bence satilmamali, ama esbaskanlik sistemini birakmalari daha iyi olucak galiba. QNXli telefonu iyi bir cikis yapicaktir bence RIM vakit kaybetmeden ama aceleye de getirmeden QNXli telefonu tanitmali.

hocam tam hislerime tercüman oldunuz QNX'li sistemi çıkarmadan satarlarsa sisteme asıl o zaman blackberry zarar görecektir. Beklesinler QNX kesinlikle iyi bir çıkış yapacaktır.

Aynen QNX'e cok yazik olur. Bari yil sonuna dogru tanitsalar yeni yilin ilk ceyregi ya da ilk yarisinda satisa ciksa da pazar payi artsa. Hem yeni telefon multimedyaya da yonelik olucak buyuk ihtimal. Buyuk ekranli falan olacakmis. ;)
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
BENCE BLACKBERY Lİ BİR TELEFON ALMAK ÇOK SAÇMA GELİYOR RİM İN PAZAR PAYI GİTTİKÇE DÜŞECEKTİR O YYÜZDEN BAŞKA BİR MARKA PATENTLERİN ALMALI VE DAHA GELİŞTİREREK KULLANMALI AMA BİRAZCIK DAHA EĞLENCEYE YÖNELİK
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cartographer 7 yıl
Bence satilmamali, ama esbaskanlik sistemini birakmalari daha iyi olucak galiba. QNX'li telefonu iyi bir cikis yapicaktir bence RIM vakit kaybetmeden ama aceleye de getirmeden QNX'li telefonu tanitmali.
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