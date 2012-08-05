RIM'in CEO'su ciddi bir şekilde Android'e geçiş yapmayı düşündüklerini itiraf etti





RIM'in geleceğe dönük planlarını kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyen ve daha öncede BlackBerry 10'un diğer firmalara lisanslan abilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getiren tepe yöneticisi Thorsten Heins, bu seferde Android ve RIM ile ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.

http://www.telegraph.co.uk/technology/blackberry/9441949/BlackBerry-is-not-in-a-trough-RIM-CEO-Thorsten-Heins-interview.html

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The Telegraph'a konuşan Heins, RIM'in geçmişte Android işletim sistemini kullanmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü itiraf etti. Sonrasında ise Android'ten yana tercih yapmayan şirket kendi yolunu çizmeye karar verdi. Bu karar alınırken mevcut BlackBerry kullanıcılarının Android'e geçişten etkilenebileceği de düşünüldü. Sonuç olarak, Android işletim sisteminin farklılık adına pek bir şey sunamayacağına kanaat getiren şirket, kendi işletim sistemine odaklanmış.RIM'in aldığı kararların şirketin geleceği için ne kadar faydalı olacağını 2013 yılının başlarında çıkışını gerçekleştireceği belirtilen BlackBerry 10 işletim sistemi ile birlikte göreceğiz.