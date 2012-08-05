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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM'in CEO'su ciddi bir şekilde Android'e geçiş yapmayı düşündüklerini itiraf etti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 RIM'in geleceğe dönük planlarını kamuoyuna açıklamaktan çekinmeyen ve daha öncede BlackBerry 10'un diğer firmalara lisanslanabilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getiren tepe yöneticisi Thorsten Heins, bu seferde Android ve RIM ile ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi.

The Telegraph'a konuşan Heins, RIM'in geçmişte Android işletim sistemini kullanmayı ciddi bir şekilde düşündüğünü itiraf etti. Sonrasında ise Android'ten yana tercih yapmayan şirket kendi yolunu çizmeye karar verdi. Bu karar alınırken mevcut BlackBerry kullanıcılarının Android'e geçişten etkilenebileceği de düşünüldü. Sonuç olarak, Android işletim sisteminin farklılık adına pek bir şey sunamayacağına kanaat getiren şirket, kendi işletim sistemine odaklanmış.

RIM'in aldığı kararların şirketin geleceği için ne kadar faydalı olacağını 2013 yılının başlarında çıkışını gerçekleştireceği belirtilen BlackBerry 10 işletim sistemi ile birlikte göreceğiz.
http://www.telegraph.co.uk/technology/blackberry/9441949/BlackBerry-is-not-in-a-trough-RIM-CEO-Thorsten-Heins-interview.html Yorum Yaz
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LKLC 6 yıl en beğenilen
bilgi_meraklısı
Kesinlikle mükemmel olacağına eminim çok sevindim bu habere

nick-yorum uyumsuzluğu.
1 Yanıt Yanıtla +36
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alprkrkmz 6 yıl
Haberi okumayanlar nasıl da belli olmuş. Adam geçmişte düşündüklerini ama vazgeçtiklerini söylemiş...
1 Yanıt Yanıtla +30
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alcakkofte 6 yıl
kefaller ve sazanlar....
detected...
2 Yanıt Yanıtla +13
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BarGoS 6 yıl
DH Misafiri
Blackberry de android çöplüğüne katılacak demek... Blackberry de gerçi çöp, hiçbir cihazı iphone kadar başarılı, havalı ve klas olamadı. Fakirlerin kendini avuttuğu markalardan biri daha işte... Parayı basan iphone kullanır, fakirliğin lüzumu yok......

yazık
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Nymphadora 6 yıl BarGoS
BarGoS
DH Misafiri
Blackberry de android çöplüğüne katılacak demek... Blackberry de gerçi çöp, hiçbir cihazı iphone kadar başarılı, havalı ve klas olamadı. Fakirlerin kendini avuttuğu markalardan biri daha işte... Parayı basan iphone kullanır, fakirliğin lüzumu yok......

yazık

su misafr uyeligi bazi bolumlerde kapatin bari, cidden kirlilik yapiyorlar.
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E_Aydin35 6 yıl
Bu errtelenmiş bir durumda olabilir BB 10 pazara sürürdükten sonra istatislikler yine düşüşü gösteriyorsa Android platformuna geçiş kaçınılmaz olucakdır.. :)
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DH Misafiri 6 yıl
Blackberry de android çöplüğüne katılacak demek... Blackberry de gerçi çöp, hiçbir cihazı iphone kadar başarılı, havalı ve klas olamadı. Fakirlerin kendini avuttuğu markalardan biri daha işte... Parayı basan iphone kullanır, fakirliğin lüzumu yok......
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!!-Origin-!! 6 yıl
bu yapılan güncellemeler 9900 gibi cihazlara gelir inş. o kadar para verdik değsin bari.
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BarGoS 6 yıl
DH Misafiri
İşte bu çok iyi oldu, blackberrylerin de androide geçmesi ile birlikte apple ağır bir yara aldı. applecıların ağlayışını duyuyor gibiyim.

az önceki tezimi ispatladığın için teşekkür ederim
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muuzipiz 6 yıl
Bende çok şey dusunuyorum ama olmuyor :D
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DH Misafiri 6 yıl
İşte bu çok iyi oldu, blackberrylerin de androide geçmesi ile birlikte apple ağır bir yara aldı. applecıların ağlayışını duyuyor gibiyim.
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BarGoS 6 yıl
ya arkadaşlar okuyup yorum yapmışlar gerçekten :) sadece başlığa bakıp yorum yapan zihniyetin açık ispatı işte.bu ne kadar geri kaldığımızın bir özetidir aslında,haberin içeriği ile yorumların büyük kısmı alakasız.lütfen biraz okuyun ona göre yorum yazın hem kendinizi hemde gençliği rezil etmeyin.ayrıca bb10 işetim sistemi android ten çok daha stabil hızlı ve sağlam olacak ( ilk örneği playbook tur ) ve ios tan çok daha üstün bir multitasking sunuyor,bekleyip görelim zaten bb10 ile ya başarır yada sonları olur.
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wustti 6 yıl
Public_Enemy
Androide geçiş kararını veren firmalara bir göz atalım ; Sony-ericcsonn , durumu RIMden farklı değildi, androide geçti yırttı. Samsung için kesinlikle bir androidden önce ve androidden sonra hikayesi var, daha önce adını duymadığımız Huawei, ZTE android ile birlikte sıralamada yer almaya başladılar, HTC android ile kendini aştı. RIM geç kalmış olsa da zararın neresinden dönse kardır, androide geçseydi bence kesinlikle karlı çıkardı.

bu androidin başarısı değil ki. o anda ios verseydi bunlara işletim sistemini hepsi ios a geçerdi. ama öyle olmadı hali hazırda adam gibi işletim sistemi de yoktu. google fırsatı değerlendirdi uydur kaydır bişeyler yaptı ve tutmak zorundaydı sonra da iyileştirdiler. wp8 i geçtim wp7,5 o zaman olsaydı şu anda herkes wp8 kullanıyor olurdu. ve androidin yüzüne bakan olmazdı. androidin avantajı piyasa ya çabuk girdi ve milletin elinde android var. kimse de para verdiği cihazı kötülemiyor. o kadar para veriliyor olumsuz yazan yok herkesin telefonu en iyisi zaten :) wp8 in yaygınlaşmasıyla birlikte telefon değiştirenlerin çoğu android den bi platforma geçecektir.
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Public_Enemy 6 yıl
Android'e geçiş kararını veren firmalara bir göz atalım ;
Sony-ericcsonn , durumu RIM'den farklı değildi, androide geçti yırttı. Samsung için kesinlikle bir android'den önce ve android'den sonra hikayesi var, daha önce adını duymadığımız Huawei, ZTE android ile birlikte sıralamada yer almaya başladılar, HTC android ile kendini aştı.
RIM geç kalmış olsa da zararın neresinden dönse kardır, androide geçseydi bence kesinlikle karlı çıkardı.
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Jül Sezar 6 yıl
İyi bari blackberry telefonlar kasmaktan son anda kurtulmuş
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FFadeleSS 6 yıl
forumda ne kadar avanak var cıktı meydana
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