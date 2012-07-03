RIM'in internete sızan ürün yol haritası, BlackBerry 10 cihazları için 2013 yılını işaret ediyor









RIM'in merakla beklenen 'London' kod adlı BlackBerry 10 cihazının yeni yıldan önce gelmesi bekleniyordu, ancak şirketin CEO'su Thorsten Heins'ın açıklamalarına göre ilk cihazları 2013'ün başına kadar göremeyeceğimiz belirtilmişti.

Eğer yol haritası doğruysa, RIM'in 2013 yılı için ciddi hazırlıklar içinde olduğunu söylemek pekte yanlış olmayacaktır.

http://www.blackberryos.com/content/exclusive-leaked-blackberry-10-2013-roadmap-3646/

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'BlackBerryOS' sitesi tarafından sızdırılan RIM'in ürün yol haritasında yer alan bilgilere göre iki cihazın 2013'ün ilk çeyreğinde çıkacağı görülüyor. Bunlardan ilki 'London' kod adlı cihaz iken diğeri fiziksel klavye bulunduran 'Nevada' kod adlı cihaz olarak karşımıza çıkıyor. 'N4BB' sitesinin daha önceden sızdırdığı RIM dökümanlarında yer alan L ve N serisi iki farklı cihazdan bahsediliyordu ve bunların London ve Nevada ile uyuştuğu dile belirtiliyor. Ayrıca yol haritasında 'Blackforest' kod adlı 2013'ün 3. çeyreğinde duyurulması beklenen bir tablette yer alıyor. Bu da 10 inç'lik BlackBerry tablet dedikodularını destekler nitelikte bir durum olarak dikkat çekiyor. 2013 yılında çıkması beklenen cihazlar arasında 'Nashville' ve 'Naples' adlı iki cihazda yer alıyor. Yol haritasında uzun zaman önce söz verilen 7 inç'lik, 4G destekli BlackBerry PlayBook tabletinde yıl bitmeden çıkacağı görülürken, şu an piyasada bulunan PlayBook için de BlackBerry 10 güncellemesinin 2013’ün ilk yarısında geleceği belirtiliyor.