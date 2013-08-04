Robot astronot Kirobo, Uluslararası Uzay İstasyonu yolculuğuna başladı





Dentsu, Tokyo Üniversitesi, Robo Garage ve Toyota ortaklığı sonucunda "Kibo Robot Project" adı altında geliştirilen insansı robot astronot Kirobo, beklenen tarihte Japonya'nın güney batısında bulunan Tanegashima Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Beraberinde yaklaşık 5 ton malzeme ile Japonya'nın H-2B roketi üzerinde insansız HTV-4 (Kounotori 4) kargo gemisi ile yola çıkan Kirobo, bir aksilik olmazsa 9 Ağustos tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. 34 cm boyunda ve 1 KG ağırlığında geliştirilen Robot astronot, Komutan Koichi Wakata yanında konumlandırılacak ve ses tanıma özelliği üzerinden insan-robot arası konuşma görevini üstlenerek, sosyal sorunların çözümüne yardımcı olacak. Yüz ifadelerini de algılayabildiği belirtilen Kirobo'nun, şimdilik sadece Japonca konuşabildiği belirtiliyor.





Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde birçok konuşma ve sosyal entegrasyon deneyleri yapılacağı söylenen robot astronot Kirobo'nun uzaya yollanma süreci hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.space.com/22235-japan-launches-talking-space-robot-astronaut.html