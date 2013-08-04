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Robot astronot Kirobo, Uluslararası Uzay İstasyonu yolculuğuna başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Robot astronot Kirobo, Uluslararası Uzay İstasyonu yolculuğuna başladı
Dentsu, Tokyo Üniversitesi, Robo Garage ve Toyota ortaklığı sonucunda "Kibo Robot Project" adı altında geliştirilen insansı robot astronot Kirobo, beklenen tarihte Japonya'nın güney batısında bulunan Tanegashima Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.  
Beraberinde yaklaşık 5 ton malzeme ile Japonya'nın H-2B roketi üzerinde insansız HTV-4 (Kounotori 4) kargo gemisi ile yola çıkan Kirobo, bir aksilik olmazsa 9 Ağustos tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. 34 cm boyunda ve 1 KG ağırlığında geliştirilen Robot astronot, Komutan Koichi Wakata yanında konumlandırılacak ve ses tanıma özelliği üzerinden insan-robot arası konuşma görevini üstlenerek, sosyal sorunların çözümüne yardımcı olacak. Yüz ifadelerini de algılayabildiği belirtilen Kirobo'nun, şimdilik sadece Japonca konuşabildiği belirtiliyor.  

Uluslararası Uzay İstasyonu içerisinde birçok konuşma ve sosyal entegrasyon deneyleri yapılacağı söylenen robot astronot Kirobo'nun uzaya yollanma süreci hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Robot astronot Kirobo, Uluslararası Uzay İstasyonu yolculuğuna başladı

http://www.space.com/22235-japan-launches-talking-space-robot-astronaut.html Yorum Yaz
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umutarslan.com 6 yıl en beğenilen
seven44
Cok tatlı

biz dostuz dese malımı mülkümü veririm buna.o yüzden bunu seçmişler :D
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LORDTEK 6 yıl
cccaaannn
içinizde japonca bilen var mıııııııı

Ben
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cccaaannn 6 yıl
içinizde japonca bilen var mıııııııı
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Rabelisa 6 yıl
Tanıtım videosu harikaymış.

dememizi beklemiyorsunuz değil mi?
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Zuko 6 yıl
Yuh. 1 saatlik tanıtım videosu mu izleyecektik? Hem de Japonca.
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memotunc 6 yıl
kimi_raikonen
helal olsun şu japonlara.ellerinde güç bulunduğu halde sömürge yapmıyorlar kimsenin petrollerinde gözleri yok sadece bilim yapıyor adamlar.

2. Dünya savaşından dolayı dostum bağlayıcı anlaşmalar var. Bugun Almanya neden savaş uçağı yapmıyor yapamadığı içinmi ? Aynı şey işte...
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kimi_raikonen 6 yıl
helal olsun şu japonlara.ellerinde güç bulunduğu halde sömürge yapmıyorlar kimsenin petrollerinde gözleri yok sadece bilim yapıyor adamlar.
1 Yanıt Yanıtla
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Zuko 6 yıl kimi_raikonen
kimi_raikonen

helal olsun şu japonlara.ellerinde güç bulunduğu halde sömürge yapmıyorlar kimsenin petrollerinde gözleri yok sadece bilim yapıyor adamlar.

Tabi, Japonya masum çocuk değil mi? 1. Dünya Savaşı'na nasıl katılmış Japonya oku bakalım.
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CWaRRioR 6 yıl
Roketin adı h2b kalemden mi geliyo acaba
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grafman09 6 yıl
plastik tatlı olmaz,, mesela bir kız görürsün çok tatlı dersin,, ama onunda derisi tuzludur, yani tatlı değildir.. Tatlı baklava, şekerleme, çikolata bunlar tatlıdır :)))
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SAFİMARANGA 6 yıl grafman09
grafman09

plastik tatlı olmaz,, mesela bir kız görürsün çok tatlı dersin,, ama onunda derisi tuzludur, yani tatlı değildir.. Tatlı baklava, şekerleme, çikolata bunlar tatlıdır :)))

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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umutarslan.com 6 yıl en beğenilen
seven44
Cok tatlı

biz dostuz dese malımı mülkümü veririm buna.o yüzden bunu seçmişler :D
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seven44 6 yıl
Cok tatlı
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