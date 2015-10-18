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Robot sürüleri Venedik’in su kanallarını keşfedecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Robot sürüleri Venedik’in su kanallarını keşfedecek

Günümüzde robot teknolojilerinin insanların ulaşamadığı noktalara gidebiliyor oluşu yüzyıllık yapıların araştırılmasına yardımcı oluyor. Araştırmacılar şimdi de tarihi Venedik şehrinin su kanallarını robotlar yardımıyla araştıracak. 

SubCULTron adı verilen projede farklı türlerde 120 adet robot şehrin altındaki su kanallarına girerek araştırma yapacak. Dünyanın en büyük otonom su altı robot sürüsünün bu projede yer aldığı belirtiliyor. Projenin toplam bütçesi 4.55 milyon dolar.

Turist akınına uğrayan Venedik yıllar boyunca bundan negatif etkilendi ve iklim değişiklikleri de eklenince erozyon problemi giderek büyümeye başladı. Araştırmacılar çevresel etkilerin su kanallarını nasıl değiştirdiğini bulmaya çalışacak. 

Projede üç farklı türde robot yer alıyor. AMussels adındaki robot su yatağında sabit bir şekilde durarak veri toplarken, APads ise yasemin tarzında su üstünde sabit bir şekilde duruyor. AFish ise hızlı bir şekilde su içerisinde hareket ediyor ve diğer iki robot arasındaki iletişimi sağlıyor. Elde edilen verileri de araştırmacılara yolluyor. Robotlar ısı, oksijen seviyesi, türbülans, parça yoğunluğu gibi verileri toplarken ayrıca organizmaların anlaşılabilmesi için flora fotoğrafları da çekecek. 

Robotlara sürü denmesinin sebebi ise canlı organizmalardan ilham alan sistemlerinin birbirlerinin hareketlerini takip etmesi ve ortak karar alabilmeleri. Sürünün yönetimi için merkezi bir kontrol birimine gerek yok ve herhangi bir robot kapanırsa sürüdeki faaliyetlerin aksaklığa uğramaması için belirli tedbirler alınabiliyor. 

SubCULTron projesi bu hafta küçük bir havuzda denemelere başlayacak. Eğer işler yolunda giderse gelecek yıl itibariyle prototiplerin Venedik su kanallarında denemeleri yapılacak ve sonrasında seri üretime geçilecek.  

http://bgr.com/2015/10/16/robot-swarms-will-explore-the-waterways-of-venice/ Yorum Yaz
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V4LKyR 4 yıl
3-5 sene sürer bu, basit bir iş değil.
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aycibin 4 yıl
hobaaa...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 4 yıl
hayırlısı olsun madem robot üretiliyor bir işe de yarasın yani
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bwhiteshark 4 yıl
Robotlar bunlar olmalı

subcultron.eu/...
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