Roccat eSpor oyuncularına yönelik yeni mekanik klavyesini duyurdu





Giderek daha önemli hale gelen ve daha çok ilgi gören LoL gibi oyunların olduğu eSpor branşına yönelik olarak geliştirilen ürünlrin sayısı da artmaya başladı. Roccat bu branşa yönelik yeni bir mekanik klavye duyurdu.





Ryos TKL Pro mekanik klavyesi sağ taraftaki numerik tuş takımını kaldırarak diğer mekanik klavyelere göre daha hafif ve daha dar bir yapı elde etmeyi başarmış. Firma yeni klavyesi ile oyuncuların kolunu koyabileceği bir köşe sunmayı hedefliyor.





470 programlanabilir makroya sahip olan klavye 2MB flash bellek kullanıyor ve özel ayarları bu alanda saklıyor. 32-bitlik ARM Cortex çekirdeğinden gücünü alan klavye kirlenmeyi önleyen özel dış kaplama, üç programlanabilir ekstra tuş, entegre kablo kanalı ve 5 kauçuk ayak şeklinde özelliklere sahip.





Klavyede endüstrinin en iyilerinden olarak gösterilen Cherry MX Key tuşları kullanılıyor. LED arka aydınlatmalı tuş takımı gece saatlerinde de iyi bir görüş açısı sunarken, N-Key Rollover ile gölgelenme en aza iniyor. Ayrıca 1000Hz tarama oranı, 1ms tepki süresi, 91 adet programlanabilir tuş, tuşlara ikinci fonksiyon atayabilen Roccat's Easy-Shift[+] teknolojisi de fare ürününde yerini almış. Bilek için hazırlanan uzun alt kısım da ellerinizin daha rahat hareket etmesini sağlıyor.





Klavyenin tasarımına HyuN adlı ünlü SC 2 oyuncusu ve daha bir çok profesyonel eSpor oyuncusu da katkıda bulunmuş. Ryos TKL Pro mekanik klavye 140$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.tomshardware.com/news/roccat-gaming-keyboard-esports-ryos,27992.html