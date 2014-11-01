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Roccat eSpor oyuncularına yönelik yeni mekanik klavyesini duyurdu

4 yıl
1,4b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Roccat eSpor oyuncularına yönelik yeni mekanik klavyesini duyurdu

Giderek daha önemli hale gelen ve daha çok ilgi gören LoL gibi oyunların olduğu eSpor branşına yönelik olarak geliştirilen ürünlrin sayısı da artmaya başladı. Roccat bu branşa yönelik yeni bir mekanik klavye duyurdu.

Ryos TKL Pro mekanik klavyesi sağ taraftaki numerik tuş takımını kaldırarak diğer mekanik klavyelere göre daha hafif ve daha dar bir yapı elde etmeyi başarmış. Firma yeni klavyesi ile oyuncuların kolunu koyabileceği bir köşe sunmayı hedefliyor. 

470 programlanabilir makroya sahip olan klavye 2MB flash bellek kullanıyor ve özel ayarları bu alanda saklıyor. 32-bitlik ARM Cortex çekirdeğinden gücünü alan klavye kirlenmeyi önleyen özel dış kaplama, üç programlanabilir ekstra tuş, entegre kablo kanalı ve 5 kauçuk ayak şeklinde özelliklere sahip.

Klavyede endüstrinin en iyilerinden olarak gösterilen Cherry MX Key tuşları kullanılıyor. LED arka aydınlatmalı tuş takımı gece saatlerinde de iyi bir görüş açısı sunarken, N-Key Rollover ile gölgelenme en aza iniyor. Ayrıca 1000Hz tarama oranı, 1ms tepki süresi, 91 adet programlanabilir tuş, tuşlara ikinci fonksiyon atayabilen Roccat's Easy-Shift[+] teknolojisi de fare ürününde yerini almış. Bilek için hazırlanan uzun alt kısım da ellerinizin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. 

Klavyenin tasarımına HyuN adlı ünlü SC 2 oyuncusu ve daha bir çok profesyonel eSpor oyuncusu da katkıda bulunmuş. Ryos TKL Pro mekanik klavye 140$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  


Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/roccat-gaming-keyboard-esports-ryos,27992.html
http://www.tomshardware.com/news/roccat-gaming-keyboard-esports-ryos,27992.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 4 yıl
Ne renk switch kullanıldığı habere eklenmemiş. Güzel olmuş. Mekanik klavye kullanmayan mekanik klavyeye b*k atmaya başlamış. Elektro marketlere gidin sadece dokunun farkı anlayacaksınız.
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FERFEROS 4 yıl acbold
acbold

Ne renk switch kullanıldığı habere eklenmemiş. Güzel olmuş. Mekanik klavye kullanmayan mekanik klavyeye b*k atmaya başlamış. Elektro marketlere gidin sadece dokunun farkı anlayacaksınız.

Haberin kaynağında Brown, Blue, Black ve Red seçenekleri olduğu belirtilmiş. Herhalde haberi yazan arkadaş mekanik klavyelere biraz uzak. O yüzden önemsememiş olabilir.
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Balawitz 4 yıl
Tam bana hitab eden bir klavye. Yandaki tus takimini kullanmayi sevmeyenler icin ideal
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FERFEROS 4 yıl
Bu fiyata TKL (Ten Keyless) klavye satmaları zor. Neyse en azından Razer gibi Çin malı switch kullanmamışlar.
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Elsa 4 yıl
Numerik tuş takımı yoksa napayım klavyeyi..
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Vinewood 4 yıl Elsa
Elsa
Numerik tuş takımı yoksa napayım klavyeyi..

Numerik tuşlar ile mi oyun oynuyorsun
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Recharged 4 yıl
Tasarım olarak başarılı bence.
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CoreXXX 4 yıl
SideWinder x6 zaten yıllar önce yaptı bunu. hemde isteyen ekleyebiliyordu yeni bişey gibi lanse etmişler. x6 nın tek eksiği mekanik olmaması
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fds14 4 yıl ekrem71
Tasarımı idare eder, lakin tecrübelerimden dolayı Roccat bana güven vermiyor
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TheRECRUIT 4 yıl
Türkiye'ye TR klavye olarak gelir mi?
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RoadSing3r 4 yıl
Çine ürettir üstüne ismini bastır...
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anectodist 4 yıl
eSpor için demişler ancak sağ taraftaki numaratik tuşlar olmadan fifa'da çalım atmak zor bir hal alır.
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