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Rockchip'den akıllı gözlük ve Cortex-A12 tabanlı yeni yongaseti geliyor

5 yıl
4,5b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Rockchip'den akıllı gözlük ve Cortex-A12 tabanlı yeni yongaseti geliyor

Özellikle orta ve alt seviye tablet modellerinde kullandığı yongasetleri ile yakından tanıdığımız Çinli Rockchip veya resmi adıyla Fuzhou Rockchip Electronics, CES 2014 fuarında sürpriz bir ürünle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 

Rockchip'in lanse edeceği ürün bir akıllı gözlük olacak. Şimdiye kadar yongasetleri tasarlayan firmanın son kullanıcıya ulaşan ilk ürünü de bu model olacak.

Smart Glass adını taşıyacak olan akıllı gözlük düşük güç tüketen ve 1.6GHz saat hızında çalışan çift Cortex-A9 çekirdekli RK3168 yongasetine sahip. Akıllı gözlükte 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlükte kamera, 1080p video kaydı, WiFi, Bluetooth, GPS, stereo hoplarlör, mikrofon gibi özellikler yer alıyor. 

Gözlüğün mini ekranı ise Google Glass'ta olduğu gibi sağ gözün üst kısmına gelecek şekilde konumlandırılmış. Gözlüğün işletim sistemi, kullanım şekli ve süresi gibi detaylar henüz belli değil. Akıllı gözlük modelinin yanında bir de akıllı saat iddiaları gündemde. Ancak bununla ilgili resmi bir kanıt ortada yok. Rockchip akıllı gözlüğünü duyuracağı lansman için davetiye dağıtımına da başladı.

Firmanın diğer bir lansmanı ise Cortex-A12 çekirdeğini esas alan RK3288 yongaseti için olacak. Rockchip yaz aylarında Cortex-A12 tabanlı 32xx yongasetlerinin üretimine başlayacağını duyurmuştu. CES fuarında da yongasetleri resmen lanse edilecek. 

Cortex-A12 çekirdeği ARM'ın Cortex-A9 ve Cortex-A15 çekirdekleri arasına konumlanıyor. Cortex-A12 çekirdeği 28nm fabrikasyon süreci temel alındığında Cortex-A9'dan yüzde 30 daha az zar alanı kaplarken, yüzde 40 daha az güç tüketecek ve performans açısından da önde olacak.
Cortex-A12 sırasız çalışma sistemini benimsediği için iş yüküne göre gerekli iş hattı kademeleri çalıştırılıyor ve böylece güç ve zamandan tasarruf sağlanıyor. Bunun yanı sıra güç tasarrufunu big.LITTLE teknolojisini kullanarak Cortex-A7 ile birlikte %100'e kadar çıkarmak da mümkün. 

Rockchip, RK32xx yongasetlerinde Mali-T624 grafik birimini kullanacağını belirtiyor. Çözüm Mali-T624 grafik birimi ile 4K ekranlara ve 4K video çözümüne imkan tanıyacak. Çift kanal DDR3L, LPDDR3 gibi bellek teknolojileri de desteklenecek. Ayrıca ekran en üst performansta çalışırken bile enerji tasarrufu yapabilecek.

Bu seri 28nm fabrikasyon sürecine sahip ve enerji tasarrufunu temel alan High-K Metal Gate teknolojisi ile üretilecekken, 1.8GHz saat hızında ve 4 çekirdekli yapıda olacak. Rockchip elini çabuk tutarak sektörün ilk Cortex-A12 tabanlı yongasetini üretmek niyetinde.  

http://www.androidheadlines.com/2014/01/rockchip-unveil-new-smart-glass-smart-watch-ces-2014.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Paradise Lost 5 yıl
Daha piyasaya çıkmadan yeni yonga seti falanı filanı diyorlar, google bu işin pek üstüne düşmüyormu ne haberlerini bile göremiyoruz artık.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
google glass tan bir haber yok sanırım bu gözlük işlerinin daha zamanı var
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IceRulez 5 yıl
yalnız dural core yazılmış.
hiç dikkat edilmemiş mi ?
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modifci 5 yıl
İşletim sistemini nasıl yapacaklarını merak ettim aslında android olabilse
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Mihrali Bey 5 yıl
Güzel cihazlarda kullanılırsa müthiş olur. Özellikle Cube firmasının tabletleri süperdi.
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BaranGunduz 5 yıl
Gözlükleri mecbur olduğumuz için kullanırız. En mantıklısı saatler.
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DH Misafiri 5 yıl
çin malı tabletler çosacak desenize.
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foz54 5 yıl
Genelde tablet işlemcileri yapıyorlar ama telefon işine de girerlerse cortex A7 li MTK işlemcileri tokatlar :)
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thinkwithbrain 5 yıl
Gözlüğün özelliklerini okurken yeminle ürünün gözlük olduğunu unuttum. İlk bilgisayarımdan daha hızlı.
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Gladiotürk 5 yıl
Çinli dostlarımız çalışıyor
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