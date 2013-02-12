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RollerSkis kayaklar için dünyanın ilk kablosuz disk fren sistemi,"RollerSafe"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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RollerSkis kayaklar için dünyanın ilk kablosuz disk fren sistemi,
RollerSkis, geleneksel olarak kar üzerinde yapılan kayağın diğer ortamlara uyarlanmış ve tekerlek sistemi üzerinde kurulmuş halidir ve bu sistem ile her ortamda kayak yapılabildiği için, çoğu zaman tehlikeli durumlar meydana gelebilmektedir. Bu tehlikenin önüne geçebilmek amacıyla üretilmiş olan RollerSafe, dünyanın ilk kablosuz disk fren sistemi olarak öne çıkıyor.
RollerSkis kayak sistemleri için geliştirilmiş olan Rollersafe, radyo temelli sistem ile kayak üzerindeki hidrolik disk frenin kullanıcı tarafından kontrol edilmesine imkan tanıyor. Hareket halinde hızlanma ya da denge amaçlı kullanıcıların elinde tutukları kollar üzerinden kontrol edilen sistem sayesinde, hız kontrol altına alınabiliyor ve böylece de tehlikeli durumların önüne geçilerek rahatça yavaşlama ya da durma işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Soon Design tarafından geliştirilen RollerSafe, halen prototip aşamasında ve testleri yapılıyor. Önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen ürün, ileride normal patent sistemleri için de geliştirilebilir. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.soondesign.no/2013/01/13/rollersafe-rulleskien-til-finalen-ispo-brand-2013/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FightForBeer 6 yıl
şarjın bittimi s**tin :)
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Umutcan 6 yıl
para için ne yapacaklarını şaşırdılar artık
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DH Misafiri 6 yıl
concord tablet reklamı gibi.hiçbişi anlamadım ama inandım alabilirim :D
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ozankardes 6 yıl
Konuştum ben senin için altyazı ekleyecekler.
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aspirin_00 6 yıl
görüntülerden frenlerin tuttuğunu bile algılayamadım eleman gidiyor devamlı :D
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