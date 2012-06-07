RunCore, 7 mm kalınlığındaki yeni SSD serisini duyurdu: Pro VI

Haber Editörü
RunCore firması, yeni SSD serisi Pro VI'in duyurusunu gerçekleştirdi. 32 GB ile 512 GB arasında değişen kapasitelerle gelen Pro VI serisi, 7 mm kalınlığında tasarlanmış.
JMicron kontrolcüyle, 32 MB ön bellekle ve senkron NAND flash bellek yongasıyla donatılan SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor. Saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 380 MB'a varan sıralı yazma hızı sunan SSD'lerin rastgele okuma performansı 80.000 IOPS, rastgele yazma performansı 60.000 IOPS olarak açıklandı.
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Fiyatlar düşmeye devam ediyor, 1 TB modeller az sayıda, çoğaldikça GB maliyeti 256 lardan yarım TB'lara geçecek, belki bir kaç ay içinde 270-280$ fiyatlara yarım TB modeller olacak, kampanya da olsa 375$ gördük zaten.
Türkiye'de düşmesini beklememek lazım, imkanı olan yurtdışından almalı, burada stok meselesi var, gördüğüm en ucuz fiyat vatan bilgisayarda 2 hafta önceki indirimdeydi, 240 GB'ı 239$+KDV'ye sattı. 120'lere bakmadım onu da belirteyim.
amazon.com/...
SSD 2013 itibariyle standart olmalı.