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RunCore, 7 mm kalınlığındaki yeni SSD serisini duyurdu: Pro VI

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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RunCore firması, yeni SSD serisi Pro VI'in duyurusunu gerçekleştirdi. 32 GB ile 512 GB arasında değişen kapasitelerle gelen Pro VI serisi, 7 mm kalınlığında tasarlanmış.
JMicron kontrolcüyle, 32 MB ön bellekle ve senkron NAND flash bellek yongasıyla donatılan SSD'ler, SATA-III (6 Gbps) arabirimini kullanıyor. Saniyede 550 MB'a varan sıralı okuma hızı ve saniyede 380 MB'a varan sıralı yazma hızı sunan SSD'lerin rastgele okuma performansı 80.000 IOPS, rastgele yazma performansı 60.000 IOPS olarak açıklandı.

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abdulmusavvir 7 yıl
Dizüstü alırken SSD'li seçmek lazım, 256 GB kullanıcıya yetiyor. Yeni gelen modellerin hepsinde SSD seçeneği var, bu şekilde alınca yurtdışı güncelliğinde almış oluyorsunuz, HDD isteyen SSD'sini söker piyasadan HDD alıp takar, elinde de değerlendirebileceği bir SSD olur.
Fiyatlar düşmeye devam ediyor, 1 TB modeller az sayıda, çoğaldikça GB maliyeti 256 lardan yarım TB'lara geçecek, belki bir kaç ay içinde 270-280$ fiyatlara yarım TB modeller olacak, kampanya da olsa 375$ gördük zaten.
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hacı.basat 7 yıl
256 GB sata3 crucial yurtdışında epeydir 175$, 512 GB'ı 399$, ne kadar daha düşmesi gerekiyorki. amazon.com/...
Türkiye'de düşmesini beklememek lazım, imkanı olan yurtdışından almalı, burada stok meselesi var, gördüğüm en ucuz fiyat vatan bilgisayarda 2 hafta önceki indirimdeydi, 240 GB'ı 239$+KDV'ye sattı. 120'lere bakmadım onu da belirteyim.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
yarım TB 399$ ama 1 TB 2600$, o da düşsün.

amazon.com/...
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FlyingUnderpants 7 yıl
Bu SSD'lerin fiyatları ne zaman düsecek yahu. Hala bize, 2000tl üzeri super laptoplar ile 5400rpm mekanik diskleri kakalıyorlar.
SSD 2013 itibariyle standart olmalı.
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kartal1000 7 yıl
Kalın olsun ucuz olsun.
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Qujaga 7 yıl
bu hızları teorik olarak mı veriyor yoksa test yapılmış mı acep?
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