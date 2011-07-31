Rus Hükümeti, iPad'in kullanımına kısıtlama getirebilir

Yakın zamanda ABD federal ajansları içerisinde yer alan devlet kurumları tarafından kullanılabilen ilk sertifikalı tablet olan Blackberry Playbook, benzer bir onaya Rusya'da da kavuşacak gibi görünüyor.

RBC Daily'nin haberine göre Rus hükümeti, güvenlik sebeplerinden ötürü hükümet ajansları içersinde iPad'in kullanımını yasaklama fikri üzerinde duruyor. Hükümetinin aralarında Playbook'un da bulunduğu birçok tableti kriptolojik açıdan incelediği belirtilirken; Playbook'un Amerika'daki FIPS (Federal Information Processing Standard/Federal Bilgi İşlem Standartı) 140-2 sertifikasına sahip olan tek tablet olmasından ötürü rakiplerine göre bir adım daha öne çıktığının, ancak hükümetin, kararını Rus yapımı özel bir tablet yönünde kullanabileceği de belirtiliyor.

Son kullanıcı açısından beklenen performansı sergileyememiş olsa da Blackberry Playbook, FIPS (Federal Information Processing Standard/Federal Bilgi İşlem Standartı) 140-2 sertifikası alan ve bu sayede ABD federal ajansları içerisinde yer alan devlet kurumları tarafından kullanılabilen ilk sertifikalı tablet olmayı başarmıştı. iPad başta olmak üzere pazardaki diğer tabletlerin hiçbiri 2002 yılında çıkarılan Federal Bilgi Güvenliliği İdaresi (FISMA) kanununa göre mecburi kılınan ve National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından verilen FIPS sertifikasına sahip değil.