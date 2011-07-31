Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rus Hükümeti, iPad'in kullanımına kısıtlama getirebilir

7 yıl
9,7b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yakın zamanda ABD federal ajansları içerisinde yer alan devlet kurumları tarafından kullanılabilen ilk sertifikalı tablet olan Blackberry Playbook, benzer bir onaya Rusya'da da kavuşacak gibi görünüyor.

RBC Daily'nin haberine göre Rus hükümeti, güvenlik sebeplerinden ötürü hükümet ajansları içersinde iPad'in kullanımını yasaklama fikri üzerinde duruyor. Hükümetinin aralarında Playbook'un da bulunduğu birçok tableti kriptolojik açıdan incelediği belirtilirken; Playbook'un Amerika'daki FIPS (Federal Information Processing Standard/Federal Bilgi İşlem Standartı) 140-2 sertifikasına sahip olan tek tablet olmasından ötürü rakiplerine göre bir adım daha öne çıktığının, ancak hükümetin, kararını Rus yapımı özel bir tablet yönünde kullanabileceği de belirtiliyor.

Son kullanıcı açısından beklenen performansı sergileyememiş olsa da Blackberry Playbook, FIPS (Federal Information Processing Standard/Federal Bilgi İşlem Standartı) 140-2 sertifikası alan ve bu sayede ABD federal ajansları içerisinde yer alan devlet kurumları tarafından kullanılabilen ilk sertifikalı tablet olmayı başarmıştı. iPad başta olmak üzere pazardaki diğer tabletlerin hiçbiri 2002 yılında çıkarılan Federal Bilgi Güvenliliği İdaresi (FISMA) kanununa göre mecburi kılınan ve National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından verilen FIPS sertifikasına sahip değil.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ethnicity 7 yıl en beğenilen
Apple buna da dava açar.Yada verir parasını oda alır kendine 50-60 tane güvenlik patenti :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NDS 7 yıl
"rus yapımı özel tablet" ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspfreak 7 yıl
Ooo mother russia naptin sen yaa :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ethnicity 7 yıl en beğenilen
Apple buna da dava açar.Yada verir parasını oda alır kendine 50-60 tane güvenlik patenti :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Playbook diğer tabletlerin yanında sönük kaldı, ama bu gidişle kendine yeni bir alan yaratabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl TG: Qualcomm ile Mobil Cihazların Geleceğini Konuştuk video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim