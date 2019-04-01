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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rus firma, pompalı tüfekle diğer drone’ları avlayan İHA geliştirdi

S-400 roketlerini üreten Almaz Antey firmasından pompalı silah taşıyan drone haberi geldi. Diğer drone'ları havadayken düşürmek maksadıyla geliştirilen İHA ile ilgili detaylar haberimizde.
1 ay
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Savunma Sanayi
Gökhan G.
Editör
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Rus firma, pompalı tüfekle diğer drone’ları avlayan İHA geliştirdi
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Rus ordusu için silah geliştiren Almaz Antey adlı firma, silah yükü olarak pompalı tüfek kullanan ve havadaki diğer drone’ları imha eden bir İHA patenti aldı. Söz konusu firma Türkiye’ye de yabancı değil, zira şirket S-400 Triumf karadan havaya füzelerin de geliştiricisi durumunda.

Kuyruğu üzerinde kalkış yapan ancak etkinliğinin artırılması kapsamında kanatlı uçuş pozisyonunda uçan aracın 40 dakika havada kalma süresi bulunuyor. Drone, tam otomatik ve 10 fişek kapasiteli Vepr-12 pompalı tüfek ile donatılmış.

Araç, Almaz Antey için Moskova Havacılık Enstitüsü Öğrenci Hava Aracı Tasarım Bürosu tarafından yapılmış. Drone, maden şirketleri ile çiftçiler gibi boru hatları veya diğer yapıları kontrol edenlerin kullandığı araçlarla benzerlik gösteriyor. Araç, vizör takılı bir operatöre iletilen video görüntüsü ile hareket ettiriliyor ve vizör aynı anda nişangâh olarak da kullanılabiliyor. Saçmaların dağılma şekli sebebiyle daha geniş alana tesir etmesi, drone’da tüfek ya da tabanca yerine pompalı tüfek tercih edilmesine neden olmuş.

Rus savunma haberleri sitesi Dambiev’e göre drone şuan sadece gösteri amacıyla kullanılıyor. Ancak Rus ordusunun hafif silah taşıyan drone tedarik etmesi hususunda hevesli olduğu zaten bilinen bir gerçek. Karnivora adı verilen ve diğer İHA’ları düşürmek için ağ sistemi kullanan drone da bu konudaki hevesin bir göstergesi olarak ifade ediliyor. Söz konusu İHA’nın “Şok” adı verilen farklı bir sürümünün ise parça tesirli el bombası ya da anti tank bombaları taşıyabileceği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Aşağıda, drone’u hareket halindeyken izleyebilirsiniz.

 

https://foxtrotalpha.jalopnik.com/russia-s-shotgun-wielding-drone-is-the-flying-nightmare-1833617897 Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 ay en beğenilen
Tam Rus stili olmuş.
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AREryilmaz 1 ay
almış duck tape yapıştırmış pompalıyı dronea. Redneck engineering yapmış ruslar. Redneck ruslar.
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gun 1 ay
Bayağı eğlenceli bir silah olmuş. Ancak drone atağı karşısında bunu kaldırıpta it dalaşına girecek durum olacak mı bilmiyorum.
Bence minik bakkalda satılan torpil gibi füze sistemi olsa daha iyi.
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StalkerReborn 1 ay
Bi' AK'si eksik kalmış.
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Tugrul_512bit 1 ay
Niye pompalı? Sakız atıcı koysan pervanesine çarpıp yapışır düşürür.
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gun 1 ay Tugrul_512bit
Sakız o kadar mesafeye tesir etmez. Havada yavaşlar düşer.
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The.Mafia 1 ay
Türkiye’de olması gereken bir silah
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Rus klasını konuşturmuş
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FatihAsl 1 ay
dron diye küçümsemeyin, aynı yazılımı kullanan avcı uçağı da insansız olarak diğer uçakları düşürebilir. buradaki kilit rol oynayan yazılım.
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Askaparta 1 ay
Dronu vur, onu vuranı vur, parayı savur.
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Whippoorwill 1 ay en beğenilen
Tam Rus stili olmuş.
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