Rus firma, pompalı tüfekle diğer drone’ları avlayan İHA geliştirdi

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Rus ordusu için silah geliştiren Almaz Antey adlı firma, silah yükü olarak pompalı tüfek kullanan ve havadaki diğer drone’ları imha eden bir İHA patenti aldı. Söz konusu firma Türkiye’ye de yabancı değil, zira şirket S-400 Triumf karadan havaya füzelerin de geliştiricisi durumunda.

Kuyruğu üzerinde kalkış yapan ancak etkinliğinin artırılması kapsamında kanatlı uçuş pozisyonunda uçan aracın 40 dakika havada kalma süresi bulunuyor. Drone, tam otomatik ve 10 fişek kapasiteli Vepr-12 pompalı tüfek ile donatılmış.

Araç, Almaz Antey için Moskova Havacılık Enstitüsü Öğrenci Hava Aracı Tasarım Bürosu tarafından yapılmış. Drone, maden şirketleri ile çiftçiler gibi boru hatları veya diğer yapıları kontrol edenlerin kullandığı araçlarla benzerlik gösteriyor. Araç, vizör takılı bir operatöre iletilen video görüntüsü ile hareket ettiriliyor ve vizör aynı anda nişangâh olarak da kullanılabiliyor. Saçmaların dağılma şekli sebebiyle daha geniş alana tesir etmesi, drone’da tüfek ya da tabanca yerine pompalı tüfek tercih edilmesine neden olmuş.

Rus savunma haberleri sitesi Dambiev’e göre drone şuan sadece gösteri amacıyla kullanılıyor. Ancak Rus ordusunun hafif silah taşıyan drone tedarik etmesi hususunda hevesli olduğu zaten bilinen bir gerçek. Karnivora adı verilen ve diğer İHA’ları düşürmek için ağ sistemi kullanan drone da bu konudaki hevesin bir göstergesi olarak ifade ediliyor. Söz konusu İHA’nın “Şok” adı verilen farklı bir sürümünün ise parça tesirli el bombası ya da anti tank bombaları taşıyabileceği paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Aşağıda, drone’u hareket halindeyken izleyebilirsiniz.

https://foxtrotalpha.jalopnik.com/russia-s-shotgun-wielding-drone-is-the-flying-nightmare-1833617897