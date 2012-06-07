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Rus şirketten 2.5-inç disk boyutunda x86 bilgisayar

6 yıl
10,1b
1
23
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Rusya merkezli Communication Technology şirketi, dünyanın en küçük bilgisayarlarından birine imza attı. DETSEL-01 adını taşıyan bilgisayarı farklı kılan detay ise x86 platformunu kullanıyor olması. Bu segmentte yer alan pek çok bilgisayar ARM tabanlı iken, DETSEL-01, üzerinde barındırdığı Intel Atom E680 gömülü işlemci ile Windows desteği de sunuyor. 
1.6GHz'de çalışan ve 4.5 Watt TDP değeri ile gelen tek çekirdekli işlemciye ek olarak sistem üzerinde, 800MHz'de çalışan 1GB DDR2 bellek ve tercihe göre 64GB ya da 128GB SATA-III SSD sürücü bulunuyor. İhtiyaç duyduğu gücü 12V DC girişinden sağlayan bilgisayar, neredeyse kartvizit boyutundaki fiziksel ölçüleri (125 x 74 x 12 ) ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Görüntü aktarımı için D-Sub bağlantısını kullanan ancak yakın gelecekte HDMI versiyonunun da olacağı ifade edilen sistem, kablolu ve kablosuz bağlantı için 802.11n WiFi, Ethernet ve Bluetooth 4.0 teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Stereo ses ve çift USB 2.0 gibi özelliklere de sahip olan DETSEL-01, 32-bit Windows XP ve 32-bit Windows 7 işletim sistemleriyle kullanılabiliyor.
DETSEL-01'in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. 

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Confusion 6 yıl en beğenilen
Intel Atom E680
okuduğum anda ürüne olan ilgimi kaybettim. Madem x86 ön planda VIA tercih etselerdi bari.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Sabıkalı işlemci, bu gibi cihazlarda Via işlemci aramak gerekiyor, 1 tane istisna anakart var, o da MSI Mini-ITX Soket FM2 Anakart A85IA-E53 ,bu da AMD farkedildiği üzere, herkesin bu ağustosda beklediği FM2 soketin mini-ITX'leri de piyasada olacak, bu haber yeni olmamasına karşın henüz DH müjdeyi tek satır dahi geçmedi.. :)
Sabıkalı işlemci, bu gibi cihazlarda Via işlemci aramak gerekiyor, 1 tane istisna anakart var, o da MSI Mini-ITX Soket FM2 Anakart A85IA-E53 ,bu da AMD farkedil...
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Prequel 6 yıl
yahu telefonlarla kıyaslayanlar gram anlamıyorsunuz yorum yapıyorsunuz. x86 işlemciler arm kadar verimli değil ki adamlar o boyuta ısınmayan performanslı işlemci yapsınlar. telefondan farkı x86 olması. x86 ne demek haberiniz varmı? telefonu tableti zaten 32bit yani x86 yapamazsınız. bu tarz ürünlerin kendi özel kullanım alanları var ve şu an alternatifsizler. o yüzden bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.
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1963bursa 6 yıl
FRoGKaTa
Atom nedir ya en azından bi c50 falan koysalarmış. Hatta e450 falan olsa harika olur bu büyüklükte.

Önceki mesejlarda belirtmişler, bu cihazlara sadece küçük işlemciler takılabiliyor, o boyutlarda dünyanın en güçlü işlemcisi 4 çekirdekli 1.6Ghz Via Nano L4800E.
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1963bursa 6 yıl
Orijinalden alıntı: mevlit98
cep telefonları bundan 10 kat daha küçük ama 4 kat daha hızlı hiçte küçük değil biraz geliştirip telleri 32 bit yapsalar tamam ben buna 30 dolardan fazla vermem

Bu mesajda doğru tek cümle bile yok, ne boyut, ne hız, ne fiyat, ipin ucunu kaçırmışsın.
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FRoGKaTa 6 yıl
Atom nedir ya en azından bi c50 falan koysalarmış. Hatta e450 falan olsa harika olur bu büyüklükte.
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speed_brain 6 yıl
cep telefonları bundan 10 kat daha küçük ama 4 kat daha hızlı hiçte küçük değil biraz geliştirip telleri 32 bit yapsalar tamam ben buna 30 dolardan fazla vermem
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napolyon94 6 yıl
Ovv yeah 720 p filmde bile kasacak
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abdulmusavvir 6 yıl
Yalan dünya.. Her şey boş.. :)
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hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: Far-Cry
Çok merak ettim bu kadar küçük bir alette i7 falan mı bekliyordun?

4 çekirdekli 1.6Ghz Via Nano L4800E takılabilir bu cihaza, onun yerine aynı hızdaki tek çekirdek Via nano'nun 3te 1 bile performansını veremeyen 1 işlemci tercih etmişler.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Sabıkalı işlemci, bu gibi cihazlarda Via işlemci aramak gerekiyor, 1 tane istisna anakart var, o da MSI Mini-ITX Soket FM2 Anakart A85IA-E53 ,bu da AMD farkedildiği üzere, herkesin bu ağustosda beklediği FM2 soketin mini-ITX'leri de piyasada olacak, bu haber yeni olmamasına karşın henüz DH müjdeyi tek satır dahi geçmedi.. :)
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cos37 6 yıl
Tek eksiği dokunmatik ekran ve pil :)
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E_Aydin35 6 yıl
Başarılı bir iş çıakrmış Rus'lar, açıckası 32 bit barındırması ve kullandığı işlemci ile boyutuna göre güçlü v eyüksek performasn olması gayet güzel, HDMI versiyonu çıkamdıkça bence hala büyük eksikdir benim için ama Xp ve W7 barındırma imkanı bulundurması gayet güzel, fiyatı şuan çok merak ediyorum eğer gerçekten uygun bir fiyat olursa küçük bilgisayar alıcakların tek adresi olabilir..:)
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