Rus şirketten 2.5-inç disk boyutunda x86 bilgisayar

Rusya merkezli Communication Technology şirketi, dünyanın en küçük bilgisayarlarından birine imza attı. DETSEL-01 adını taşıyan bilgisayarı farklı kılan detay ise x86 platformunu kullanıyor olması. Bu segmentte yer alan pek çok bilgisayar ARM tabanlı iken, DETSEL-01, üzerinde barındırdığı Intel Atom E680 gömülü işlemci ile Windows desteği de sunuyor.

1.6GHz'de çalışan ve 4.5 Watt TDP değeri ile gelen tek çekirdekli işlemciye ek olarak sistem üzerinde, 800MHz'de çalışan 1GB DDR2 bellek ve tercihe göre 64GB ya da 128GB SATA-III SSD sürücü bulunuyor. İhtiyaç duyduğu gücü 12V DC girişinden sağlayan bilgisayar, neredeyse kartvizit boyutundaki fiziksel ölçüleri (125 x 74 x 12 ) ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Görüntü aktarımı için D-Sub bağlantısını kullanan ancak yakın gelecekte HDMI versiyonunun da olacağı ifade edilen sistem, kablolu ve kablosuz bağlantı için 802.11n WiFi, Ethernet ve Bluetooth 4.0 teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Stereo ses ve çift USB 2.0 gibi özelliklere de sahip olan DETSEL-01, 32-bit Windows XP ve 32-bit Windows 7 işletim sistemleriyle kullanılabiliyor.

DETSEL-01'in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.