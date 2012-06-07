Rus şirketten 2.5-inç disk boyutunda x86 bilgisayar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Rusya merkezli Communication Technology şirketi, dünyanın en küçük bilgisayarlarından birine imza attı. DETSEL-01 adını taşıyan bilgisayarı farklı kılan detay ise x86 platformunu kullanıyor olması. Bu segmentte yer alan pek çok bilgisayar ARM tabanlı iken, DETSEL-01, üzerinde barındırdığı Intel Atom E680 gömülü işlemci ile Windows desteği de sunuyor.
1.6GHz'de çalışan ve 4.5 Watt TDP değeri ile gelen tek çekirdekli işlemciye ek olarak sistem üzerinde, 800MHz'de çalışan 1GB DDR2 bellek ve tercihe göre 64GB ya da 128GB SATA-III SSD sürücü bulunuyor. İhtiyaç duyduğu gücü 12V DC girişinden sağlayan bilgisayar, neredeyse kartvizit boyutundaki fiziksel ölçüleri (125 x 74 x 12 ) ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Görüntü aktarımı için D-Sub bağlantısını kullanan ancak yakın gelecekte HDMI versiyonunun da olacağı ifade edilen sistem, kablolu ve kablosuz bağlantı için 802.11n WiFi, Ethernet ve Bluetooth 4.0 teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Stereo ses ve çift USB 2.0 gibi özelliklere de sahip olan DETSEL-01, 32-bit Windows XP ve 32-bit Windows 7 işletim sistemleriyle kullanılabiliyor.
DETSEL-01'in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Önceki mesejlarda belirtmişler, bu cihazlara sadece küçük işlemciler takılabiliyor, o boyutlarda dünyanın en güçlü işlemcisi 4 çekirdekli 1.6Ghz Via Nano L4800E.
Bu mesajda doğru tek cümle bile yok, ne boyut, ne hız, ne fiyat, ipin ucunu kaçırmışsın.
4 çekirdekli 1.6Ghz Via Nano L4800E takılabilir bu cihaza, onun yerine aynı hızdaki tek çekirdek Via nano'nun 3te 1 bile performansını veremeyen 1 işlemci tercih etmişler.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
10133 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, rusya