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Rusya, ABD tabanlı yazılım ve donanım ürünlerinden uzaklaşıyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Rusya, ABD tabanlı yazılım ve donanım ürünlerinden uzaklaşıyor

Bir süre önce Intel veya AMD yerine Baikal adı verilen kendi işlemcilerini üreteceğini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Rusya, bu stratejisini genişletme hazırlığı içerisinde.

Rus parlamentosunun Duma kanadı ABD'nin bazı Rus şirketlerine ambargo koymasının ardından satışları baltalamak adına ABD kaynaklı teknoloji firmalarına olan bağımlılığı azaltma kararı aldı.

Duma kanadı, hükümet kurumlarının ve devlet tarafından yönetilen işletmelerin yerel sağlayıcılardan donanım ve yazılım ürünleri tercih etmelerini sağlayacak yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içerisinde.

Geçtiğimiz yıl HP, IBM, Microsoft, Cisco, Oracle ve SAP firmalarının Rusya'daki toplam gelirleri 8.1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. HP ve IBM ise gelirdeki en büyük payı paylaşıyor. Gelirin yüzde 77'si ise hükümet kurumları için yapılan ihalelerden geliyor. 

Kanun taslağının yasalaşması halinde ABD kaynaklı teknoloji firmaları önemli oranda zarar edebilecek. Bu ihtimal nedeniyle bahse konu firmaların hisse değerleri düşüş kaydetti. 

Rusya her ne kadar ABD'ye mütekabiliyet esasını uyguladığını belirtse de yerel teknoloji firmalarının geliştirilmesi için bunu bir fırsat olarak görüyor. Duma Kanadı taslğı Eylül ayında parlamentonun onayına sunacak.  

http://www.businessweek.com/news/2014-07-21/russia-seeks-to-cut-dependence-on-ibm-microsoft-amid-sanctions Yorum Yaz
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matmuhendisi 4 yıl en beğenilen
Boykot böyle olur
1 Yanıt Yanıtla +43
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recaus 4 yıl
ruslar crack çıkarmak için sarf ettikleri eforu legal yazılım üretmek için harcasa microsoft'u duman etmişlerdi
1 Yanıt Yanıtla +33
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Kromatit 4 yıl
hiç yoktan rekabet olur amerika daha az kazanır iyi olur
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Anladık beyler rekabet iyi bir şey. Her 2 konunun her 2 yorumunun birinde "rekabet eyidir" görmekten kusucam.
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gcb1903 4 yıl
Boş işler ülkesi kim?
Rusya.
Anca habire bir şeyler yapıyoruz yaptık diyor başka da bir icraat yok.
Bizden farklı değiller aslında sadece çok daha fazla doğal kaynakları var ve eskiden kalma bir ton silah teknolojisi.
Gerçi dişe dokunur pek az o tarafta da neyse yine silah yapıyorlar.
Apple + Google = Rusya gerisini siz düşünün.
ABD bu ne kadar sevmeseniz de burada Rusya'ya övgüler yağdırsanız da, ABD için sadece bostan korkuluğu gibidir.
Elinde altı patlar olan beli bükük ihtiyar bir köylü ile tam teçhizat, tam eğitimli ve donanımlı, lazer ışın tabancası olan bir sas komandosu karşı karşıya gelmiş.
Hadi ihtiyar bastır.
Putin ise bildiğin Erdoğan'ın Rus versiyonu çok laf az iş.
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Rubisco 4 yıl gcb1903
Putinin kafası Erdoğandan daha fazla çalışır. Rusyada iyi insan kaynağı var. Uygun şartlarda yeterli kısmını bir araya getirip projede çalıştırmak ve dışarıya kaçak/sızma olmamasını sağlamak kolay değil ama yazılım tarafında yapabilirler. Ruslarda sağlam yazılımcı kaynağı var.
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Yossi Kohler 4 yıl
benim merak ettiğim bu şirketler özel şirketlerse ,dünyaya serbest piyasayı kakalıyorlarsa neden devletle iş yapıyorlar?
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acbold 4 yıl
Zaten sadece hükümet için üretilen bir işlemci olacak. x86 işlemci üretme lisansı amd,intel ve via'da var benim bildiğim. x86 üretemez. Zaten bu düşüncede olan insanlarda x86 üretip Windows kuracak değil ya.
Türkiye %100 dış piyasaya bağlı. Devlet ihalelerinde Microsoft vb firmalara para yedirmese Linux kullansa, o paraları da halka harcasa kimse aç kalmaz emin olun.
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Aman Tanrım Didim 4 yıl
bizden öğrendiler boykotuda :)
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Rubisco 4 yıl
Tuvalet taşını delecek azimin zerresi bile yok bizde. Onun yerin kola alıp onunla delmeye çalışıyoruz.
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JaReD22 4 yıl
ikinci soğuk savaş dönemi
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arkadasx 4 yıl
Biz mısırı bile abd den almaya başladık. Türkiyeyi amerikanın kucağına oturtan bir siyasi iktidar var.
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Gece772 4 yıl
Rus ordusun daki ABD arabalarında çöpe atsın kolaysa
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Stanislas Xavier 4 yıl
Geç de olsa sağlıklı kararlar veriliyor.Belki başta zorlanılacak, üretilen yazılım ve donanım dönemi yakalamayacak ama beş yıl on yıl sonra meyvelerini toplamaya başlarlar.
Pardus ekibini dağıtıp, tüm projeleri Microsoft'a peşkeş çekenler görüp utansınlar.
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ilkerinanç 4 yıl
illa işlemci üretmemiz şart değil aslında anladığım kadarıyla arm işlemci üretmek x86 üretmek kadar karmaşık değil üretimi de yapılır ileride.
asıl yapılması gereken açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi devlet kurumlarında.
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