Rusya, ABD tabanlı yazılım ve donanım ürünlerinden uzaklaşıyor

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Bir süre önce Intel veya AMD yerine Baikal adı verilen kendi işlemcilerini üreteceğini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Rusya, bu stratejisini genişletme hazırlığı içerisinde.
Rus parlamentosunun Duma kanadı ABD'nin bazı Rus şirketlerine ambargo koymasının ardından satışları baltalamak adına ABD kaynaklı teknoloji firmalarına olan bağımlılığı azaltma kararı aldı.
Duma kanadı, hükümet kurumlarının ve devlet tarafından yönetilen işletmelerin yerel sağlayıcılardan donanım ve yazılım ürünleri tercih etmelerini sağlayacak yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içerisinde.
Geçtiğimiz yıl HP, IBM, Microsoft, Cisco, Oracle ve SAP firmalarının Rusya'daki toplam gelirleri 8.1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. HP ve IBM ise gelirdeki en büyük payı paylaşıyor. Gelirin yüzde 77'si ise hükümet kurumları için yapılan ihalelerden geliyor.
Kanun taslağının yasalaşması halinde ABD kaynaklı teknoloji firmaları önemli oranda zarar edebilecek. Bu ihtimal nedeniyle bahse konu firmaların hisse değerleri düşüş kaydetti.
Rusya her ne kadar ABD'ye mütekabiliyet esasını uyguladığını belirtse de yerel teknoloji firmalarının geliştirilmesi için bunu bir fırsat olarak görüyor. Duma Kanadı taslğı Eylül ayında parlamentonun onayına sunacak.
http://www.businessweek.com/news/2014-07-21/russia-seeks-to-cut-dependence-on-ibm-microsoft-amid-sanctions Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Rusya.
Anca habire bir şeyler yapıyoruz yaptık diyor başka da bir icraat yok.
Bizden farklı değiller aslında sadece çok daha fazla doğal kaynakları var ve eskiden kalma bir ton silah teknolojisi.
Gerçi dişe dokunur pek az o tarafta da neyse yine silah yapıyorlar.
Apple + Google = Rusya gerisini siz düşünün.
ABD bu ne kadar sevmeseniz de burada Rusya'ya övgüler yağdırsanız da, ABD için sadece bostan korkuluğu gibidir.
Elinde altı patlar olan beli bükük ihtiyar bir köylü ile tam teçhizat, tam eğitimli ve donanımlı, lazer ışın tabancası olan bir sas komandosu karşı karşıya gelmiş.
Hadi ihtiyar bastır.
Putin ise bildiğin Erdoğan'ın Rus versiyonu çok laf az iş.
Türkiye %100 dış piyasaya bağlı. Devlet ihalelerinde Microsoft vb firmalara para yedirmese Linux kullansa, o paraları da halka harcasa kimse aç kalmaz emin olun.
Pardus ekibini dağıtıp, tüm projeleri Microsoft'a peşkeş çekenler görüp utansınlar.
asıl yapılması gereken açık kaynak kodlu yazılımlara geçilmesi devlet kurumlarında.
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