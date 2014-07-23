Rusya, ABD tabanlı yazılım ve donanım ürünlerinden uzaklaşıyor





Bir süre önce Intel veya AMD yerine Baikal adı verilen kendi işlemcilerini üreteceğini duyurarak dikkatleri üzerine çeken Rusya, bu stratejisini genişletme hazırlığı içerisinde.





Rus parlamentosunun Duma kanadı ABD'nin bazı Rus şirketlerine ambargo koymasının ardından satışları baltalamak adına ABD kaynaklı teknoloji firmalarına olan bağımlılığı azaltma kararı aldı.





Duma kanadı, hükümet kurumlarının ve devlet tarafından yönetilen işletmelerin yerel sağlayıcılardan donanım ve yazılım ürünleri tercih etmelerini sağlayacak yeni bir yasa tasarısı hazırlığı içerisinde.





Geçtiğimiz yıl HP, IBM, Microsoft, Cisco, Oracle ve SAP firmalarının Rusya'daki toplam gelirleri 8.1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. HP ve IBM ise gelirdeki en büyük payı paylaşıyor. Gelirin yüzde 77'si ise hükümet kurumları için yapılan ihalelerden geliyor.





Kanun taslağının yasalaşması halinde ABD kaynaklı teknoloji firmaları önemli oranda zarar edebilecek. Bu ihtimal nedeniyle bahse konu firmaların hisse değerleri düşüş kaydetti.





Rusya her ne kadar ABD'ye mütekabiliyet esasını uyguladığını belirtse de yerel teknoloji firmalarının geliştirilmesi için bunu bir fırsat olarak görüyor. Duma Kanadı taslğı Eylül ayında parlamentonun onayına sunacak.

http://www.businessweek.com/news/2014-07-21/russia-seeks-to-cut-dependence-on-ibm-microsoft-amid-sanctions