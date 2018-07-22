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Rusya'nın 'terminatör' robotu FEDOR, uzaya çıkmaya hazırlanıyor

Rusya'nın uzay araştırmalarında kullanmak üzere tasarladığı insansı robotu FEDOR, önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılacak. İşte 'terminatör' robotun yapabildikleri:
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Rus Federal Uzay Ajansı Roskosmos, FEDOR isimli insansı robotunu önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmaya hazırlanıyor. Rusya'nın 2014 yılından bu yana geliştirmekte olduğu FEDOR'un gelecekte uzay yürüyüşleri gibi tehlikeli uzay görevlerinde kozmonotların yerini alması planlanıyor.

Rus bilim insanları, FEDOR ve benzeri robotlarla uzayda yeni bir dönemin kapılarını aralamak istiyor. Roskosmos'a göre gelecekte yapay zeka ve robotlar uzay araştırmalarında çok önemli roller oynayacak. Uzay ajansı, bu vizyon doğrultusunda geliştirilen FEDOR ile ilk adımı atmak ve ISS'deki kozmotlarına yardımcı olacak bir robot kozmonot göndermek istiyor.

183 cm boyunda ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan FEDOR; araba sürme, şınav çekme, ağırlık kaldırma, kapıları anahtarla açma ve hatta silah kullanma gibi birçok insansı özelliğe sahip. FEDOR'un uzayda sağlayacağı avantajlardan bahseden geliştirici ekip,"FEDOR herhangi bir kıyafete ihtiyaç duymadan uzayda görev yapabilecek. Bir uzay aracının içerisinde veya dışarısında her türlü şartlar altında yaşayabilecek." sözlerini kullanıyor.

FEDOR'un silah kullanma özelliği geçtiğimiz yıl bazı tartışmalara neden olmuş ve Rusya başbakan yardımcısı Dmitry Rogozin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir terminatör değil birçok alanda kullanışlı olacak bir yapay zeka geliştirdiklerini söylemişti.

Roskosmos, FEDOR'u 2019'un Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmak istiyor. Ancak FEDOR, ISS'e fırlatılan diğer robotlardan farklı olarak bir kargonun parçası olarak gönderilmeyecek. Bunun yerine uzay ajansı FEDOR'u tıpkı astronot ve kozmonotlar gibi Soyuz roketi üzerinde bir mürettebat üyesi gibi ISS'e fırlatacak. Yerel Rus medyası bu hareketi önemli bir PR hamlesi olarak görüyor.

FEDOR'un yeteneklerini sergilediği videoları aşağıdaki pencerelerden izleyebilirsiniz:



https://sputniknews.com/science/201807201066536717-russian-space-robot/ Yorum Yaz
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Fearless_tr 10 ay en beğenilen
Terminatorovic
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chamillitary 3 ay
Aklıma Pidor geldi :D
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grafman09 3 ay
Siz bunlarla dalga geçin, söz uçar yazı kalır derler, gün gelir senden benden hesabını sorarsa vay halimize :))
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Guest-41635B9FE 10 ay
Bu arkadaş çamaşır ipiyle tutturulan eleman değil miydi?
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sniper23 10 ay Guest-41635B9FE
Çamaşır ipinin evrimi
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ssbrutality 10 ay
Yalnız bir şey diyeyim bu çok korkunç hea. Biraz daha gelişmemesi lazım..!!
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Fearless_tr 10 ay en beğenilen
Terminatorovic
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hardtracker 10 ay
Final Experimental Demonstration Object Research
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sherlockholmes33 10 ay
böyle haberleri görüyorum sonra ülkeye bakıyorum o istifa ediyor o kaçıyor, töğbest...
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Kerim5100 10 ay
O nasıl bir isim yaw :D
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