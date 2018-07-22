Rusya'nın 'terminatör' robotu FEDOR, uzaya çıkmaya hazırlanıyor

Rus Federal Uzay Ajansı Roskosmos, FEDOR isimli insansı robotunu önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmaya hazırlanıyor. Rusya'nın 2014 yılından bu yana geliştirmekte olduğu FEDOR'un gelecekte uzay yürüyüşleri gibi tehlikeli uzay görevlerinde kozmonotların yerini alması planlanıyor.
Rus bilim insanları, FEDOR ve benzeri robotlarla uzayda yeni bir dönemin kapılarını aralamak istiyor. Roskosmos'a göre gelecekte yapay zeka ve robotlar uzay araştırmalarında çok önemli roller oynayacak. Uzay ajansı, bu vizyon doğrultusunda geliştirilen FEDOR ile ilk adımı atmak ve ISS'deki kozmotlarına yardımcı olacak bir robot kozmonot göndermek istiyor.
183 cm boyunda ve yaklaşık 100 kilogram ağırlığında olan FEDOR; araba sürme, şınav çekme, ağırlık kaldırma, kapıları anahtarla açma ve hatta silah kullanma gibi birçok insansı özelliğe sahip. FEDOR'un uzayda sağlayacağı avantajlardan bahseden geliştirici ekip,"FEDOR herhangi bir kıyafete ihtiyaç duymadan uzayda görev yapabilecek. Bir uzay aracının içerisinde veya dışarısında her türlü şartlar altında yaşayabilecek." sözlerini kullanıyor.
FEDOR'un silah kullanma özelliği geçtiğimiz yıl bazı tartışmalara neden olmuş ve Rusya başbakan yardımcısı Dmitry Rogozin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir terminatör değil birçok alanda kullanışlı olacak bir yapay zeka geliştirdiklerini söylemişti.
Roskosmos, FEDOR'u 2019'un Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmak istiyor. Ancak FEDOR, ISS'e fırlatılan diğer robotlardan farklı olarak bir kargonun parçası olarak gönderilmeyecek. Bunun yerine uzay ajansı FEDOR'u tıpkı astronot ve kozmonotlar gibi Soyuz roketi üzerinde bir mürettebat üyesi gibi ISS'e fırlatacak. Yerel Rus medyası bu hareketi önemli bir PR hamlesi olarak görüyor.
FEDOR'un yeteneklerini sergilediği videoları aşağıdaki pencerelerden izleyebilirsiniz:
https://sputniknews.com/science/201807201066536717-russian-space-robot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle