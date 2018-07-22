Rusya'nın 'terminatör' robotu FEDOR, uzaya çıkmaya hazırlanıyor

Rus Federal Uzay Ajansı Roskosmos, FEDOR isimli insansı robotunu önümüzdeki yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmaya hazırlanıyor. Rusya'nın 2014 yılından bu yana geliştirmekte olduğu FEDOR'un gelecekte uzay yürüyüşleri gibi tehlikeli uzay görevlerinde kozmonotların yerini alması planlanıyor.

Roskosmos, FEDOR'u 2019'un Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmak istiyor. Ancak FEDOR, ISS'e fırlatılan diğer robotlardan farklı olarak bir kargonun parçası olarak gönderilmeyecek. Bunun yerine uzay ajansı FEDOR'u tıpkı astronot ve kozmonotlar gibi Soyuz roketi üzerinde bir mürettebat üyesi gibi ISS'e fırlatacak. Yerel Rus medyası bu hareketi önemli bir PR hamlesi olarak görüyor.

FEDOR'un yeteneklerini sergilediği videoları aşağıdaki pencerelerden izleyebilirsiniz:

https://sputniknews.com/science/201807201066536717-russian-space-robot/

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