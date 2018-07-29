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Rüzgâr ve Güneş enerjisini uygun maliyetli depolamaya imkân veren pil geliştirildi

Stanford Üniversitesi bilim adamları, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerjileri büyük ölçekte ve ucuz maliyetle depolayabilen yeni bir akışkan pil geliştirdiklerini açıkladılar.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Alternatif Enerji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Rüzgâr ve Güneş enerjisini uygun maliyetli depolamaya imkân veren pil geliştirildi
Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir akışkan pil, geleneksel akışkan pillerin iki katı voltaj kapasitesine sahip. Bu gelişme, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin makul bir maliyetle depolanabilmesinin önünü açıyor.

Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar William Chueh, Antonio Baclig ve Jason Rugolo, oda sıcaklığında sıvı metal oluşturan sodyum ve potasyum alaşımı kullanarak oluşturdukları akışkan metali pilin eksi kutbunda kullandılar. Teoride bu sıvı metal diğer sıvı metallerden gram başına 10 kat fazla enerji potansiyeline sahip.

Akışkan piller yenilenebilir enerjinin uzun süre, uygun koşullarda ve düşük maliyetle depolanabilmesi için bugüne kadarki en büyük adaydı. Ancak, ortaya konan piller ya çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuyorlardı ya da çok düşük enerji depolama kapasitesine sahiplerdi. Bazı örnekler ise insan sağlığına zararlı bileşenlerden oluşuyordu.

Araştırmacılar, sıvı metali pilin eksi kutbunda tutmak için potasyum ve alüminyum oksitten oluşan özel bir seramik zar geliştirmişler. Bu zar sayesinde pilin eksi ve artı kutbundaki maddeler birbirinden ayrı tutulabilirken elektrik akımının da devamı sağlanmış. Testler neticesinde yeni pilin, oda sıcaklığında diğer akışkan pillerden iki kat fazla voltaj barındırdığı ve binlerce saat çalışmanın ardından stabilitesini koruduğu görülmüş.

Bu tarz seramik katmanlar sodyumun pilin pozitif tarafına geçini engellemekte oldukça başarılılar. Ancak, bu yüksek verimlilik için 200 °C’de çalışmaları gerekiyor. Araştırmacılar, bu sorunu aşmak için seramik katmanda bir takım değişikliğe gitmişler. Daha ince bir zar kullanan ekip oda sıcaklığında verimli çalışan pil elde etmişler.

Araştırmacılardan Baclig, yeni bir pil teknolojisi için maliyet, verimlilik, boyut, çalışma ömrü, güvenlik gibi bir çok kriterin bulunduğunu, bu bağlamda en iyisini elde etmek üzere çalışmalarına devam edeceklerini, ancak mevcut sonuçlar ışığında yeni geliştirdikleri metodun ümit vadettiğini belirtiyor.

https://news.stanford.edu/press-releases/2018/07/19/liquid-metal-high-voltage-flow-battery/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 10 ay en beğenilen
Hep geliştiriliyor zaten. 10 yıldır pil haberi. 1 tanesini de görmedik.
2005 de Gold'da çalışırken Nükleer Pil haberi vardı. Sönmüş izotoplardan mı ne yapıldığı için zararlı değildi ve bir notebook'a 25 yıl güç sağlayabiliyordu.
13 yıl geçti. Teşrif ettiği yok...
Hep geliştiriliyor zaten. 10 yıldır pil haberi. 1 tanesini de görmedik.2005 de Gold'da çalışırken Nükleer Pil haberi vardı. Sönmüş izotoplardan mı ne yapıld...
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OverClocK1ng 10 ay en beğenilen
Hep geliştiriliyor zaten. 10 yıldır pil haberi. 1 tanesini de görmedik.
2005 de Gold'da çalışırken Nükleer Pil haberi vardı. Sönmüş izotoplardan mı ne yapıldığı için zararlı değildi ve bir notebook'a 25 yıl güç sağlayabiliyordu.
13 yıl geçti. Teşrif ettiği yok...
1 Yanıt Yanıtla +4
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sniper23 10 ay OverClocK1ng
Pil işi yıllar alabiliyor hocam. Bugünkü Lityim ion pilin kullanıcıya inmesi neredeyse 25 yıl sürdü.
Pil yapmak işlemci veya benzer elektronik cihaz yapmaktan çok daha farklı bir şey.
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elektrontan 10 ay
Keşke koyacak yerim olsa, ilk yapacağım iş güneş panelleri almak olurdu.
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maxmania 10 ay
pil teknolojileri için çalışan vardır, tek sıkıntı maliyet / kar marjı / satılabilirlik fiyat bandına indirmek. yoksa işe yarayan en az 5 farklı yenilik çıkmıştır.
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Ussuz 10 ay
Bu pil haberlerine inanan kaldı mı...
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