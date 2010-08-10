Ryan Glasgow'dan iPhone 4'e özel tasarımlı koruyucu kılıf

Apple'ın bütün mobil ürünleri tasarımcılar ve 3. parti üreticiler için ilham kaynağı oluyor dersek yanlış olmaz. İşte bu tasarımcılardan biri olan Ryan Glasgow'da iPhone 4 için oldukça ilginç bir koruyucu kılıf tasarımı geliştirdi. Full Metal Jacket olarak adlandırılan koruyucu kılıf tamamen paslanmaz çelikten üretildi. Tasarımı sıradan koruyucu kılıfların oldukça dışında olan Full Metal Jacket, iPhone 4 için özel tasarlanmış. Kapaklı olarak hazırlanan kılıfta bulun lastik kısımda not, kredi kartı gibi şeyler de muhafaza edilebiliyor. Koruyucu kılıfın tasarımı, kılıfın kapağı açıkken ve kapalıyken rahatça kullanım için dizayn edilmiş. iPhone 4 üzerindeki bütün tuşlara ve sarj girişine rahatça erişim sağlanabiliyor. Bu kılıfın en çok merak edilin yönü "bumper" işlevi görüp görmediği olsa gerek. Ryan Glasgow'un iPhone 4 için hazırladığı tamamen paslanmaz çelik kullanılarak üretilen koruyucu kılıfının 95$'lık fiyat etiketi düşünüldüğünde "bumper" desteğinden fazlasını sunmasını beklemek yanlış olmaz.

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