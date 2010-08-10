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Ryan Glasgow'dan iPhone 4'e özel tasarımlı koruyucu kılıf

iPhone tasarımcılar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
29,7b
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Ryan Glasgow'dan iPhone 4'e özel tasarımlı koruyucu kılıf
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Apple'ın bütün mobil ürünleri tasarımcılar ve 3. parti üreticiler için ilham kaynağı oluyor dersek yanlış olmaz. İşte bu tasarımcılardan biri olan Ryan Glasgow'da iPhone 4 için oldukça ilginç bir koruyucu kılıf tasarımı geliştirdi. Full Metal Jacket olarak adlandırılan koruyucu kılıf tamamen paslanmaz çelikten üretildi. Tasarımı sıradan koruyucu kılıfların oldukça dışında olan Full Metal Jacket, iPhone 4 için özel tasarlanmış. Kapaklı olarak hazırlanan kılıfta bulun lastik kısımda not, kredi kartı gibi şeyler de muhafaza edilebiliyor. Koruyucu kılıfın tasarımı, kılıfın kapağı açıkken ve kapalıyken rahatça kullanım için dizayn edilmiş. iPhone 4 üzerindeki bütün tuşlara ve sarj girişine rahatça erişim sağlanabiliyor. Bu kılıfın en çok merak edilin yönü "bumper" işlevi görüp görmediği olsa gerek. Ryan Glasgow'un iPhone 4 için hazırladığı tamamen paslanmaz çelik kullanılarak üretilen koruyucu kılıfının 95$'lık fiyat etiketi düşünüldüğünde "bumper" desteğinden fazlasını sunmasını beklemek yanlış olmaz.

Ryan Glasgow'dan iPhone 4'e özel tasarımlı koruyucu kılıf
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Ryan Glasgow'dan iPhone 4'e özel tasarımlı koruyucu kılıf
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séquestre 9 yıl
Bu ne böyle? Terminatör işi :)
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amd1985 9 yıl
bu kılıfla pantolon cebine gömlek cebine koysak yırtar. çantaya koysak belli bir süre sonra çantayı parçalar. elimden ayağıma düşürsem ayak parmaklarımı parçalayabilir. kazara az yüksek bir yersen elimizden düşürsek birinin kafasını dağıtır alimallah.

kısacası iphoneyi koruyayayım derken her şeye zarar verir
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Starrk35 9 yıl
Ne iphone'muş arkadaş ya, millet koyacak yer bulamıyor.
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Batuist 9 yıl
iphone kenarında metal çerçevelerle az çok çekiyor.. bununla hiç çekmez... bunun tamamı matal :))
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thorismund 9 yıl
millet bunu telefonu çizer diye almaz gereksiz bir ürün...
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DH Misafiri 9 yıl
bu ne yaaa
american futbulu oynarken yanında taşımak isteyenler içinmi??
artık her türlü kılıfı denetirler...
nasılsa 1$lık malzemeyi 99$a kakalanacak insan buluyorlar...
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canoo 9 yıl
Bu ne be :D dalgamı geçiyorlar
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ShafakCool 9 yıl
9 dolara çok iyi 50 liraya kılıf satıo Turkcell!
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technical death metal 9 yıl

safak951

9 dolara çok iyi 50 liraya kılıf satıo Turkcell!


95 dolar olmasın o
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koxp94 9 yıl
kılıf muhabbeti uzar gider...
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JSDeveloper 9 yıl
Tamam güzel ama bu kadarda abartılmaz yeter. Biri şeffaf çıkarır biri silikon yapar biri deri yapar biri tahta yapar biri altın kaplama yapar yetti be.
Şaka bir yana gerçekten abartmaya gerek yok. Birde bu telefonun neresini koruyo acaba her tarafı açık. Valla ben aldığım zaman kılıf kullanman he yanında abd deki gibi bumper verirlerse o ayrı ama gidipte kılıf almam.
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Hobar 9 yıl
iphone nun içi bundan daha düzgün görünüyodur
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technical death metal 9 yıl
tasarımı hiç beğenmedim
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Nymphadora 9 yıl
yuh, kasa içine koyup öyle taşıyalım daha iyi.
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