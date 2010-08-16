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SAMSUNG APPS'le Kazanmak İçin Son 2 Gün

8 yıl
3,8b
1
Cep Telefonu Diğer
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SAMSUNG APPS'le Kazanmak İçin Son 2 Gün

Samsung cep telefonu kullanıcıları, Kupon Kampanyası ile Samsung Apps'in hediye uygulamalarından faydalanma şansı elde ediyor

 

Dünyanın lider cep telefonu üreticilerinden Samsung Electronics, uygulama merkezi Samsung Apps kullanıcılarına özel olarak geliştirdiği Bedava Kupon Kampanyası'nı düzenliyor. Kampanya sayesinde Samsung Apps üyeleri ve Samsung Apps'e yeni üye olan Samsung akıllı cep telefonu kullanıcıları, indirecekleri uygulamalar ile bedava hediye kuponu kazanma fırsatı yakalıyor.

Samsung Electronics, kampanya ile Samsung Apps'in başarısını kullanıcılarıyla paylaşmanın yanı sıra, kullanıcılara birbirinden zengin uygulama ve sınırsız eğlence fırsatı sunuyor. Kullanıcılar, Samsung Apps'e üye olarak cep telefonları ya da Samsung Apps'in PC yazılımı KIES'e yükleyecekleri uygulamalar ile, 15 TL'lik uygulama değerinde hediye kuponu kazanıyor. Kullanıcıların satın aldığı uygulamanın, kupon değerini aşması durumunda kullanıcılar, kredi kartlarıyla ödeme yapabiliyor. Yeni üyelerin üyelik tarihinden itibaren 2 ay süreyle yararlanabilecekleri kampanya, Türkiye dahil olmak üzere 14 ülkede düzenleniyor.

Samsung Apps program, oyun, sosyal ağ bağlantı seçeneklerinin yanı sıra e-kitap ve sağlıkla ilgili uygulamalarla zengin ve kuvvetli içeriğini Samsung kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Omnia ailesinden sonra, şimdi Wave kullanıcılarının da yararlanabileceği uygulamalar, yüklendikleri cep telefonunun modeline özel olarak tasarlandıklarından, indirildikleri anda ilgili uygulama katalogunda beliriyor. Kullanıcılar, dünyaca ünlü uygulamalardan The Associated Press, Electronic Arts, Facebook, Gameloft, Need For Speed Shift (EA), MySpace, Twitter, Universal Pictures International, WeatherBug gibi birçok uygulamaya erişebiliyor.

Bedava Kupon Kampanyası, 18 Agustos 2010 tarihinde sona erecektir.
Alınan bedava kuponlar 18 Eylül 2010'a tarihine kadar kullanılabilir.


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