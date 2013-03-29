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SAS, geçen yılın en başarılı iş ortaklarını seçti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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SAS, geçen yılın en başarılı iş ortaklarını seçti

Veri ve iş analitiği ve takibi alanında başarılı hizmetler sunan SAS, bu yıl ki planlarını ve stratejilerini paylaşmak amacıyla 6 Mart Çarşamba günü Sait Halim Paşa Yalısı'nda iş ortakları ile bir araya geldi. Toplantıda SAS İş Ortakları Ödülleri de sahiplerini buldu.

Toplantıda iş ortaklarına satış, profesyonel hizmetler ve pazarlama programları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca SAS'ın veri analizi alanındaki yeni çözümü Visual Analytic de katılımcılara tanıtıldı. 

Ödüle layık görülen ortaklar ise;

SAS Analitik Çözümleri kategorisinde Satış ve Pazarlama dalında Maven Partners, Servis ve Uygulama dalında Strateji ve Analitik Danışmanlık;

SAS Bilgi Yönetimi Çözümleri kategorisinde Satış ve Pazarlama dalında Kafein Yazılım, Bilgisayar  ve Servis ve Uygulama dalında Sade Yazılım ve Danışmanlık;

SAS Entegre Pazarlama Yönetimi Çözümleri kategorisinde Satış ve Pazarlama dalında Ultima Bilgi Teknolojileri;

SAS Risk Yönetimi Çözümleri kategorisinde Satış ve Pazarlama dalında Cybersoft, Servis ve Uygulama dalında ise Link Tera Bilgi Teknolojileri şeklinde sıralandı.

Ödüle layık görülen iş ortaklarına ödülleri SAS Türkiye Kanal Satış Müdürü Emre Ultav ve Profesyonel Hizmetler Müdürü Ali Yazgan eşliğinde SAS Türkiye Genel Müdürü Hakan Erdemli tarafından verildi.

SAS Türkiye Genel Müdürü Hakan Erdemli açılış konuşmasında iş ortaklarının; SAS'ın ve dolayısıyla sektörün büyümesinde çok önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, 2013 yılında  iş ortaklarıyla daha yakın çalışacaklarını ve yıllardır  devam eden büyüme trendine ivme kazandıracaklarına inandıklarını dile getirdi.

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