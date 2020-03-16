SSL Sertifikası Nedir ? Nasıl Alınır ?

SSL sertifikası alacağınızı, nereden alacağınızı ve WordPress sitenize nasıl yükleyeceğinizi öğretecektir. Web siteniz ve ziyaretçileriniz arasında bilgi alışverişini şifrelemek için SSL sertifikaları kullanmalısınız. Bu kılavuz size nasılalacağınızı, nereden alacağınızı ve WordPress sitenize nasıl yükleyeceğinizi öğretecektir.

SSL Sertifikası Alma ve WordPress Sitenize Yükleme

SSL sertifikası alma süreci hiçbir şekilde uzun veya karmaşık değildir. Bununla birlikte, ilk seferde doğru SSL sertifikasını ve doğru sağlayıcıdan almak önemlidir. Hatalı veya yanlış yüklenmiş bir sertifika, web siteniz için son derece zararlı olabilir. Web siteniz için hangi tür SSL sertifikasının en iyi olduğunu belirledikten sonra, aşağıdaki işlemlere başlayabilirsiniz. sertifikası alma süreci hiçbir şekilde uzun veya karmaşık değildir. Bununla birlikte, ilk seferde doğru SSL sertifikasını ve doğru sağlayıcıdan almak önemlidir. Hatalı veya yanlış yüklenmiş bir sertifika, web siteniz için son derece zararlı olabilir. Web siteniz için hangi tür SSL sertifikasının en iyi olduğunu belirledikten sonra, aşağıdaki işlemlere başlayabilirsiniz.

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Sertifika Yetkilisi Seçin Sertifika Yetkilisi, SSL sertifikası almanız gereken bir kuruluştur. Bu yetkili, bilgilerinizi aradığınız şifreleme düzeyine göre inceleyecektir. Başvurunuzu onayladıktan sonra, sertifikanın ve ilgili anahtarların size verilmesinden sorumludur. Hangi sertifika yetkilisini tercih edeceğiniz konusunda kafanız karışık olabilir. Bu durumda: Web hosting planınıza bakın. SSL sertifikası içeriyor mu? Varsa, özelliklerini gözden geçirin. İstediğiniz koruma düzeyini sunuyorsa, ana makinenizden etkinleştirmesini isteyin. Web hosting şirketinize danışın. Planınız bir sertifika içermiyor, ancak web hosting şirketiniz bu seçeneği sunuyor, seçenekleri gözden geçirin (fiyat, sertifika türü, vb.). Kabul ederseniz, hizmetinize ekleyin ve kurulumla ilgilenmelerini sağlayın. Eninde sonunda, bütçenize uyan ve işletmenizin hedeflerine uygun türde bir ucuz SSL sertifikası sunan güvenilir bir yetkili seçmeniz gerekir.



Comodo

Comodo, bilindik türlerin ötesine genişleyen çok çeşitli comodo SSL sertifikaları sunar. Comodo tarafından sunulan 3 aylık deneme sürümünü ücretsiz deneyerek de karar verebilirsiniz. Güvenlik açığı taramasının yanı sıra siteniz için bir güvenilirlik mührü bulunan OV sertifikaları Comodo SSL sertifikaları olarak adlandırılır. Bu SSL sertifikalarının her biri, tüm tarayıcıların ve cihazların en az % 99,9'u tarafından tanınır. Sertifikalar ayrıca kurulumu kolaylaştıran ücretsiz bir SSL yönetim aracı ile birlikte gelir.



SSL Sertifikanızı Satın Alın ve Doğrulayın Bir SSL sertifika sağlayıcısı ve bir sertifika türü seçtikten sonra, paketi satın alın. Bu, doğrulama işlemini başlatacaktır. Bu işlem birkaç dakika ile birkaç gün arasında sürebilir. Bu arada, rapid SSL sertifika şirketi tarafından sağlanan belgeleri inceleyin. Genellikle, şirlet SSL sertifikanız için sonraki adımlar hakkında bilgi sağlar. Yetkiliden doğrulama ve onay aldıktan sonra, SSL sertifika dosyalarınızı indirin.



SSL Sertifikanızı Yükleyin Sonraki adım, SSL sertifikanızı nereden aldığınıza bağlıdır. Örneğin, mevcut web hosting sağlayıcınızdan bir tane SSL satın aldıysanız, onay işlemi tamamlandığında firma sizin için kurulumu kolaylaştırabilir. Yani, tercih ettiğiniz sağlayıcı üzerinden bir satın alma yapmadan önce, hosting şirketi hizmetlerini kontrol edin. Web hosting hesabınızın dışında bir SSL sertifikası satın alacaksanız, web hosting firmanızın üçüncü taraf sertifikasının nasıl yükleneceğine ilişkin talimatları inceleyin. Sahip olduğunuz barındırma planının türüne bağlı olarak küçük değişiklikler olsa da, adımlar herkes için aynı olacaktır.

Web Host Yönetici paneline giriş yapın.

“SSL Sertifikası Yükle” seçeneğini bulun.

SSL sertifikası tarafından korunan alan adını, anahtarınızı ve SSL sertifikasının kendisini girin. Son iki bilgiyi sertifika firmanızdan almalısınız.

"Yükle" yi tıklayın. WordPress sitenize yeni SSL sertifikanızı eklemek için yapmanız gereken tek şey bu olmalıdır.

SSL Sertifikasının Çalıştığını Doğrulayın

Ardından, Web Host Yönetici oturumunu kapatın, WordPress oturumunu kapatın ve web sitenizi ziyaret edin. SSL sertifikasının buraya yansıtıldığını doğrulamak için adres çubuğunu kontrol edin.

Şunları görmelisiniz:

HTTPS adresi

Asma kilit Ardından sertifikayı genişletin ve işletmeniz, veriliş tarihi ve sertifika yetkilisi ile ilgili tüm ayrıntıların doğru olduğunu doğrulayın. Sonraki adım, SSL sertifikanızı nereden aldığınıza bağlıdır. Örneğin, mevcut web hosting sağlayıcınızdan bir tane SSL satın aldıysanız, onay işlemi tamamlandığında firma sizin için kurulumu kolaylaştırabilir. Yani, tercih ettiğiniz sağlayıcı üzerinden bir satın alma yapmadan önce, hosting şirketi hizmetlerini kontrol edin. Web hosting hesabınızın dışında bir SSL sertifikası satın alacaksanız, web hosting firmanızın üçüncü taraf sertifikasının nasıl yükleneceğine ilişkin talimatları inceleyin. Sahip olduğunuz barındırma planının türüne bağlı olarak küçük değişiklikler olsa da, adımlar herkes için aynı olacaktır.WordPress sitenize yeni SSL sertifikanızı eklemek için yapmanız gereken tek şey bu olmalıdır.SSL Sertifikasının Çalıştığını DoğrulayınArdından, Web Host Yönetici oturumunu kapatın, WordPress oturumunu kapatın ve web sitenizi ziyaret edin. SSL sertifikasının buraya yansıtıldığını doğrulamak için adres çubuğunu kontrol edin.Şunları görmelisiniz:Ardından sertifikayı genişletin ve işletmeniz, veriliş tarihi ve sertifika yetkilisi ile ilgili tüm ayrıntıların doğru olduğunu doğrulayın.

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Doğrudan kontrol paneliniz aracılığıyla bir SSL sertifikası yüklemeyle ilgili güzel şeylerden biri, web sitenizin HTTP'den HTTPS'ye aktarımının sorunsuz olmasıdır. Bununla birlikte, yalnızca şu anda web sitenizde bulunan bağlantıları güncellemelisiniz. Sitenize dışarıdan bağlantı sunan tüm adreslerde yer alan uzantı hale http’dir. Bu da bir problemdir. Tüm bağlantılarınıza göz atın:Bu, arama motorlarının ve içeriğinize gömülü bağlantıların (paylaştığınız sosyal medya yayınlarında bile) hala HTTP adresini işaret ettiğini ifade eder. Kullanıcıların eski bağlantıları tıklamalarını ve sitenizde bir uyarıyla karşılaşmalarını önlemek için bunların düzeltilmesi gerekir. SSL sertifikası alma, yükleme ve ayarlamaları yapma konusunda daha fazla bilgi içinile iletişime geçebilirsiniz.