ST Microelectronics, optik imaj dengeleme teknolojisini üçüncü taraf akıllı telefon üreticilerine de açıyor





Akıllı telefon pazarında eski şaşaalı dönemlerinden çok uzaklaşsa da Nokia'nın halen adından söz ettirdiği modelleri mevcut. Bunlardan birisi Lumia 920.





Firmanın Windows Phone 8 ekosistemindeki ilk amiral gemi modeli olan Lumia 920, pazardaki ilk optik imaj dengeleme - OIS teknolojisi sunan model olarak da ün yapmıştı. Gerçi firmanın Lumia 920 reklamlarında hile yaptığı ortaya çıksa da modelin bu ünvanı değişmedi.





O dönem ST Microelectronics ile bir anlaşma yapan Nokia, firmanın L2G2IS çift eksenli jiroskop yongasını sadece kendisine tedarik etmesini sağlamıştı. Bu sayede de ilk olmayı başarmıştı. Bu yonga daha sonra Lumia 925, 1020 ve 1520 gibi üst seviye modellerde de karşımıza çıkmıştı.





Yonganın özelliği ise saniyede 500 sarsıntıya kadar absorbe edebilmesi. Bun sayede LG G2, Nexus 5 ve HTC One modellerindeki benzer teknolojilerden çok daha iyi sonuçlar veriyordu. Ayrıca düşük ışıkta daha uzun pozlandırma süresi ve daha az bulanıklık da mümkün oluyordu.





Şimdi ise iki firma arasındaki anlaşma sona ermek üzere ve ST Micro OIS teknolojisini diğer üreticilere da sunmaya hazırlanıyor. Yonganın toplu alımlarda maliyeti birim başına 1.7$'a kadar düşüyor ancak bu miktar biraz pahalı görülüyor.





Üçüncü taraf üreticilere açılması ile birlikte Apple ve Samsung gibi firmaların cihazlarında OIS teknolojisine yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Milyonlarca sipariş sonrasında ise birim fiyatın daha da düşeceği ve orta seviye cihazlara da gelebileceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/The-Nokia-exclusive-optical-image-stabilization-tech-is-now-available-to-other-phone-camera-makers_id51946