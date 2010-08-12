STMicroelectronics'den ARM Cortex A9 tabanlı yeni işlemci

Yarıiletken üreticisi STMicroelectronis, yaptığı yeni bir açıklamayla, ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını esas alan gömülü işlemcisini (SPEAr1310) duyurdu. Düşük güçlü 55nm HCMOS (high-speed CMOS) süreciyle üretilen DDR3 destekli yeni işlemci 600MHz'de görev yapıyor. SoC yani yongada sistem formunda bir çözüm olan SPEAr1310, başta USB olmak üzere SATA, PCIe, iki adet Gigabit Ethernet, güvenlik için donanımsal hızlandırma, dokunmatik kontrol özelliğine sahip HD görüntü hızlandırıcı ve JPEG kodek hızlandırıcı gibi detayları bünyesinde barındırıyor.

STMicroelectronics tarafından gömülü sistemler için hazırlanan işlemcinin, Çinli üreticiler tarafından netbook ve tablet bilgisayar gibi farklı uygulama alanlarında kullanılması da beklenebilir. Örneklemesi başlayan SPEAr1310 işlemcisinin maliyetleri hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.