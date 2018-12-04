Saç ekimi sonrası 12. gün | Ekilenler uzuyor

Genel Yayın Yönetmeni
Saç ekim serüvenimde 12. günü geride bıraktım. Her şey çok iyi gidiyor. Bu süreçte neler yaşandı, neler yaptım ve yapmaya devam edeceğim detaylı bir şekilde paylaşıyorum.
Saç ekimi sonrasında 12. gündeyim. Ekilen kökler uzuyor ve her şey çok iyi gidiyor. Bu 12 günlük süreçte neler yaşadım, bundan sonra beni neler bekliyor hepsini bu videoda sizlerle paylaşıyorum.
Saç ekim süreci ile çektiğimiz bütün videolar bu listede mevcut
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjzuq1z9ZNnpIDWCFUjElwTITTHRDTdn
Saç ekimimi Acıbadem Ateşehir Hastanesi Emphair Saç Ekim Merkezi'nde yaptırdım. Donanım Haber'den aradığınızı söylerseniz %10 indirim ve ekstra bakım hediyesi sözleri var.
Saç ekim videosunu merak edenler aşağıdan izleyebilirler.
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@Speed-Step @Enis_KİRAZOĞLU
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Mesut Çevik Son Hali :D
burada SAÇ EKİMİ UYGULAMASI ve sonrası paylaşılıyor !
senin mesajının yeri burası mı ?
madem formül var,
aç konuyu oradan yürü
Not: Ekim yok
resimleri sildim koymuyorum. Herifin teki reklam demiş. Formül falan da yok.
şimdi reklamlar
solargezi.com/...
İşlemin tekrarlanma gereksinimi vardır galiba kolay bir şey olduğunu sanmıyorum.3 yıl 5 yılda bir yeniden ektirme gibi bir durum oluşur.Tabi bu bakıma görede 1-2 yılada düşebilir sanıyorum.