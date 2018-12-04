Saç ekimi sonrası 12. gün | Ekilenler uzuyor

Saç ekim serüvenimde 12. günü geride bıraktım. Her şey çok iyi gidiyor. Bu süreçte neler yaşandı, neler yaptım ve yapmaya devam edeceğim detaylı bir şekilde paylaşıyorum.

Saç ekimi sonrasında 12. gündeyim. Ekilen kökler uzuyor ve her şey çok iyi gidiyor. Bu 12 günlük süreçte neler yaşadım, bundan sonra beni neler bekliyor hepsini bu videoda sizlerle paylaşıyorum.

Saç ekim süreci ile çektiğimiz bütün videolar bu listede mevcut

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjzuq1z9ZNnpIDWCFUjElwTITTHRDTdn

Saç ekimimi Acıbadem Ateşehir Hastanesi Emphair Saç Ekim Merkezi'nde yaptırdım. Donanım Haber'den aradığınızı söylerseniz %10 indirim ve ekstra bakım hediyesi sözleri var.

Saç ekim videosunu merak edenler aşağıdan izleyebilirler.