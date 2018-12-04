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Saç ekimi sonrası 12. gün | Ekilenler uzuyor

5 ay
40,1b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Saç ekim serüvenimde 12. günü geride bıraktım. Her şey çok iyi gidiyor. Bu süreçte neler yaşandı, neler yaptım ve yapmaya devam edeceğim detaylı bir şekilde paylaşıyorum.
Saç ekimi sonrasında 12. gündeyim. Ekilen kökler uzuyor ve her şey çok iyi gidiyor. Bu 12 günlük süreçte neler yaşadım, bundan sonra beni neler bekliyor hepsini bu videoda sizlerle paylaşıyorum. 
Saç ekim süreci ile çektiğimiz bütün videolar bu listede mevcut
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjzuq1z9ZNnpIDWCFUjElwTITTHRDTdn  
Saç ekimimi Acıbadem Ateşehir Hastanesi Emphair Saç Ekim Merkezi'nde yaptırdım. Donanım Haber'den aradığınızı söylerseniz %10 indirim ve ekstra bakım hediyesi sözleri var. 
Saç ekim videosunu merak edenler aşağıdan izleyebilirler.

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Delikli Nane 5 ay en beğenilen
ameliyati bedavaya getirdi heralde olucu mesut cevik
1 Yanıt Yanıtla +96
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DownClock01 5 ay
Kafan güzel olmuş abi, güle güle kullan...
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yusufd84 5 ay
millet bedavaya getirdin diyor ama üzerine para bile almışındır. REKLAMLAR....ekmek parası gardaş... hayırlı işler bol kazançlar.
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4 Avatar Avatar Avatar
gurkanse 1 hf.
üzerinden kaç ay geçti.son bir video paylaşsan abi.artık bakıma özel şampuanlara gerek varmı? prp vb seanslara gerek varmı? yoksa eskisi gibi kullanabiliyor muyuz? ya da sürekli bir bakım yapmak zorunda mıyız? yani 4 6 bin verip kurtulabiliyor muyuz yoksa ömrümüz boyunca sürekli bir şeylere para ödemek zorunda mıyız ?
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danmur 4 hf. yeni yorumcu
son durum nedir?
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Akabey 4 hf. danmur










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@Speed-Step @Enis_KİRAZOĞLU
,,,
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iquique 3 ay
kendi açılarından sakıncalı gördükleri mesajları silmişler. prp bir balondur.
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Building 3 ay
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Mesut Çevik Son Hali :D
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Akabey 3 ay
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Leodor_ 4 ay
Valla abiler hiç reklam meklam olaylarına girmeyin.Burada milletin reklamını yapıp sağlığıyla oynayacak kadar terbiyesiz birisi değilim. İstanbul şişlide "Medeks Hair Center" diye bir klinik var adamlar 3500-4000 tl gibi sabit fiyatlara sınırsız kök ekiyorlar. Çalışanlar uzman sağlıkçı. İşin enteresan tarafı ekim işini garantili yapıyorlar seyrek bir durumla karşılaşılırsa ücretsiz ekim garantileri var. İhtiyacı olan varsa gitsin görüşsüz bir şey kaybetmezsiniz. Sahibi Gökhan Parlak ve Hayriye parlak hanımefendiler.Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar 15.000'den fazla saç ekim tecrübeleri var bilginiz olsun saygılar selamlar
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Akabey 5 ay

burada SAÇ EKİMİ UYGULAMASI ve sonrası paylaşılıyor !
senin mesajının yeri burası mı ?
madem formül var,
aç konuyu oradan yürü
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farego 5 ay
Arkadaşlar elimde formül var. Biraz zaman daha geçtikten sonra makale şeklinde yayınlamayı düşünüyorum. Bende işe yaradı lakin umut vermek için yazmıyorum herkes de aynı etkiyi gösterir mi bilmiyorum.
Not: Ekim yok
resimleri sildim koymuyorum. Herifin teki reklam demiş. Formül falan da yok.
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Akabey 5 ay farego

şimdi reklamlar
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farego 3 ay farego
Yine de paylaşayım. Mesajlara cevap veremiyorum.
solargezi.com/...
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Bunun kalıcılığı ne kadar ki hem ne ara saçlar döküldü saç vardı en son.

İşlemin tekrarlanma gereksinimi vardır galiba kolay bir şey olduğunu sanmıyorum.3 yıl 5 yılda bir yeniden ektirme gibi bir durum oluşur.Tabi bu bakıma görede 1-2 yılada düşebilir sanıyorum.
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musa_unsal2005 5 ay
Samimi bir şekilde süreci paylaştığın için teşekkürler Mesut.
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