Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sadece 10 adet üretilen HTC One mini özel versiyonu tanıtıldı

5 yıl
1,2b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sadece 10 adet üretilen HTC One mini özel versiyonu tanıtıldı

Zaman zaman mobil cihazların sınırlı sayıda üretilen özel tasarım versiyonlarının piyasaya çıktığına şahit oluyoruz. HTC'nin yeni minisi HTC One mini de böyle bir versiyona sahip oldu.

Özel versiyon HTC One mini, İngiliz tasarımcı David Koma tarafından tasarlandı. Tasarım haricinde HTC One Mini modelinin bu özel versiyonunda herhangi bir donanım farklılığı bulunmuyor. 4.3 inçlik 720p ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM gibi özellikleri aynı.

İki farklı desene sahip bu tasarımlar David Koma'nın 2013 Sonbahar/Kış ve 2014 İlkbahar/Yaz kreasyonlarını yansıtıyor. Desenler telefonun arka alüminyum kapağına işlendi. Ancak bu 10 adet özel üretim satış sunulmayacak. 

HTC İngiltere tarafından Twitter üzerinde başlayan ve Eylül sonuna kadar sürecek olan yarışma kapsamında, Değişim temalı tasarım çalışmalarını gönderen kullanıcılar bu 10 adet özel tasarım HTC One Mini modelinden birini kazanma şansını yakalayacak. Tahminler özel üretim versiyonların yarışma sonrasında eBay gibi siteler üzerinden yüksek fiyatlarla satılabileceği yönünde.  

http://www.pocket-lint.com/news/123333-limited-edition-david-koma-htc-one-mini-says-here-s-to-change Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kemalboran 5 yıl en beğenilen
İyi ki sadece 10 tane üretmişler. Hepsi böyle çıksaydı zaten satamazlardı.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogzo 5 yıl
Cd kalemiyle 100 kat daha iyisini yapabilen arkadasım var
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leskodjer 5 yıl Redunay
maviyolcu
Hiçbiriniz sanattan anlamıyor yorumlardan anlaşılan bu

Buna sanat dedin ya Van Gogh mezarında ters döndü.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
allahtan bunlar huawei accenndp6 falan yapmadılar sanat eseri müamelesi yapıp acık attırmada falan satarlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 5 yıl
Tuvalet terliği
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekleGeliyorum 5 yıl
O ne öyle patates baskısı gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 5 yıl
Cop diyenlerin toplam maaşı çizimi yalandan daha az
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artyom1959 5 yıl
Leş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SerkanTR- 5 yıl
Bence gayet güzel bir dizayn. HTC One gibi sade bir telefona sadece böyle Minimalist bir tasarım uyabilir zaten. Iyi sanat yapmak için mükemmel resimler ortaya çıkartmak gerektiğinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Adam oraya yağlı boya tablosu gibi komple resim çizse daha iyi mi olurdu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HectorBarbossa 5 yıl
Yemişim böyle özel versiyonu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OKAMI 5 yıl
Bari Dolce&Gabbana olsaydi yada ED Hardy :D

bu desenler tuvalet kagitlarinda da var ,adamin aklina nerden geldigi belli. HTC kulanicisiyim Utaniyorum simdi .
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih617 5 yıl
Altından ya da timsah derisindendir diye içeriye girdim çizgi çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemalboran 5 yıl
Ben bu telefonu cebime "KOMA"m. Siz de "KOMA"yın bu haberleri siteye artık gına geldi. David'e de söyleyin "KOMA"sın gül gibi telefonun üzerine bu acayip şekilleri.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuheylan12 5 yıl
Zebra yavrusu Mübarek..Bunlar Afrika'da iyi satar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
dantelli hatice
bu tipi zaten koca dünyada hepitopu 10 kişi beğenir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
küçükken defter kenarlarına çizdiğimiz düz ve çapraz çizgili şekiller bile göze daha hoş geliyodu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1218 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Android işletim sistemi, masaüstü PC'lerde "Acer'ın 24-inç bilgisayarını inceledik" 5 yıl Toshiba'nın aksiyon kamerası video ön inceleme "60 metreye kadar su geçirmeyen kamera" 5 yıl Acer Liquid S2'yi kullandık! 5 yıl LG G Pad tablet bilgisayar ön inceleme "Android dünyasına yeni ve iddialı bir model" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim