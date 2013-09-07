Sadece 10 adet üretilen HTC One mini özel versiyonu tanıtıldı





Zaman zaman mobil cihazların sınırlı sayıda üretilen özel tasarım versiyonlarının piyasaya çıktığına şahit oluyoruz. HTC'nin yeni minisi HTC One mini de böyle bir versiyona sahip oldu.





Özel versiyon HTC One mini, İngiliz tasarımcı David Koma tarafından tasarlandı. Tasarım haricinde HTC One Mini modelinin bu özel versiyonunda herhangi bir donanım farklılığı bulunmuyor. 4.3 inçlik 720p ekran, Snapdragon 400 işlemci, 1GB RAM gibi özellikleri aynı.





İki farklı desene sahip bu tasarımlar David Koma'nın 2013 Sonbahar/Kış ve 2014 İlkbahar/Yaz kreasyonlarını yansıtıyor. Desenler telefonun arka alüminyum kapağına işlendi. Ancak bu 10 adet özel üretim satış sunulmayacak.





HTC İngiltere tarafından Twitter üzerinde başlayan ve Eylül sonuna kadar sürecek olan yarışma kapsamında, Değişim temalı tasarım çalışmalarını gönderen kullanıcılar bu 10 adet özel tasarım HTC One Mini modelinden birini kazanma şansını yakalayacak. Tahminler özel üretim versiyonların yarışma sonrasında eBay gibi siteler üzerinden yüksek fiyatlarla satılabileceği yönünde.

http://www.pocket-lint.com/news/123333-limited-edition-david-koma-htc-one-mini-says-here-s-to-change