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Sadece 300MHz farkla 5400$ daha pahalı Intel işlemcisi

Intel Xeon Platinum 8284 işlemcisi orijinalinden sadece 300MHz daha hızlı ancak 5400$ daha pahalıya satılıyor. Bu derece fiyat farkı oluşturacak hangi özellikleri sunduğu ise bilinmiyor.
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Sadece 300MHz farkla 5400$ daha pahalı Intel işlemcisi

İşlemci pazarında AMD’nin zorlamasına rağmen halen Intel lider durumda ve farklı segmentlere yönelik sayısız işlemci seçeneği sunuyor. Bazı segmentlerde doğrudan işlemci fiyatı ödenirken bazı segmentlerde çekirdek başına maliyet çıkarılıyor. Intel’in bazı paketlerde ise oldukça farklı fiyatlandırmaları oluyor.

Intel Xeon Platinum 8284 özellikleri ve fiyatı

Firmanın geçtiğimiz aylarda özel siparişler için piyasaya sürdüğü 28 çekirdekli Xeon Platinum 8284 işlemcisi orijinal modele göre biraz daha hızlı ancak oldukça yüksek bir fiyat farkı ile dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "İnce çerçeveli Honor MagicBook Pro dizüstü modeli duyuruldu"

Intel Xeon Platinum 8284 işlemcisi 28 çekirdeği 3GHz hızında çalışırken 4GHz seviyesine hız aşırtılabiliyor. 240W TDP değeri olan işlemcinin maksimum izin verilen sıcaklık seviyesi 65 derece. Bu bakımdan çok komplike soğutma sistemine ihtiyaç duyuluyor. İşlemci için en az 1000 ürünlük siparişlerde 15460$ fiyat belirlenmiş.

Orijinal Intel Xeon Platinum 8280 işlemcisi ise her yönüyle aynı ancak TDP değeri 205W ve 2.7GHz baz frekansında çalışıyor. İzin verilen sıcaklık seviyesi 86 derece olan işlemci aynı pakette 10009$ olarak fiyatlandırılmış.

Intel Xeon Platinum 8284 listelerde görünmediği için sadece özel müşterilere yönelik olarak üretiliyor. Bununla birlikte 5400$ farka sebep olacak kadar neler sunuyor belli değil. Bazı kaynaklar bu fiyat farkının müşteriye göre özelleştirmeden kaynaklandığını ifade ediyor.

 

https://www.anandtech.com/show/14656/intels-xeon-platinum-8284-cpu-when-300-mhz-cost-5500 Yorum Yaz
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nyks 43 dk. en beğenilen
Hesap yapmayı bilmeyen makalenin yazarı olabilir mi acaba? İşlemciler arasındaki fark sadece frekans mıdır dersiniz? Tam bir tekniloji sitesi haberi olmuş tebrikler.
Hesap yapmayı bilmeyen makalenin yazarı olabilir mi acaba? İşlemciler arasındaki fark sadece frekans mıdır dersiniz? Tam bir tekniloji sitesi haberi olmuş tebri...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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selahattın ısık 22 dk.
Kurumsal utundef pmantigigudulmez.
Parasi olan alir kullanir
Kullanamayacak bi ton gevezede muhabbeti yapar.
Editorler dahil..
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HatimİndirenSteveJOBS 5 dk. selahattın ısık
Ne dedin sen şimdi? Kendin bi okusana bakalım anlayabiliyor musun.
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risingforce 41 dk.
Maşallah.
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nyks 43 dk. en beğenilen
Hesap yapmayı bilmeyen makalenin yazarı olabilir mi acaba? İşlemciler arasındaki fark sadece frekans mıdır dersiniz? Tam bir tekniloji sitesi haberi olmuş tebrikler.
1 Yanıt Yanıtla +4
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FasTBoY 4 dk. nyks
Maksimum Sıcaklık,TDP ve Mhz dışında başka bir fark yok görünüyor.
ark.intel.com/...
ark.intel.com/...
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djduke 45 dk.
Bunlar hesap yapmayı da şaşırtmışlar...
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