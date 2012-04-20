Sahte Instagram'a dikkat!





Mobil platformda büyük bir başarı yakalayan Instagram’ın zararlı bir versiyonu rus siber suçluları tarafından yayınlandı. Bu durum BT güvenliği ve veri koruma şirketi Sophos tarafından fark edildi. Instagram’ın bu sahte versiyonu Android kullanıcılarından sms yoluyla para alıyor.

Android kullanıcılarından para kazanmak amaçlı hazırlanan bu uygulama şu anda 5 milyon indirme rakamına ulaşmış durumda. Sahte Instagram’ın dağıtımı resmi web sitesi olduğunu iddia eden bir rus internet sitesi tarafından yapılıyor. Bu zararlı Instagram versiyonundan etkilenmemek için yetkisi onaylanmış market veya web sitelerinden Instagram uygulamasını indirmeniz öneriliyor.

http://www.theregister.co.uk/2012/04/19/instagram_android_sms_trojan/