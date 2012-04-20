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Sahte Instagram'a dikkat!

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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10
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil platformda büyük bir başarı yakalayan Instagram’ın zararlı bir versiyonu rus siber suçluları tarafından yayınlandı. Bu durum BT güvenliği ve veri koruma şirketi Sophos tarafından fark edildi. Instagram’ın bu sahte versiyonu Android kullanıcılarından sms yoluyla para alıyor.
Android kullanıcılarından para kazanmak amaçlı hazırlanan bu uygulama şu anda 5 milyon indirme rakamına ulaşmış durumda. Sahte Instagram’ın dağıtımı resmi web sitesi olduğunu iddia eden bir rus internet sitesi tarafından yapılıyor. Bu zararlı Instagram versiyonundan etkilenmemek için yetkisi onaylanmış market veya web sitelerinden Instagram uygulamasını indirmeniz öneriliyor.

http://www.theregister.co.uk/2012/04/19/instagram_android_sms_trojan/ Yorum Yaz
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MrDj 7 yıl en beğenilen
Amerikayi mallarinida sevmesemde benim icin Guvenlik onemlidir.ios daha guvenli gorunuyor.bir android kullanan olarak dusuncem .unix linuxun atası olduguna gore.android linux tabanlı olduguna gore.sistemi gelistirenler guvenlik onlemlerinide almalidirlar.rus sitesinde olmasi bizide etkilemeyecegi anlamina gelmez.dikkatli olmak lazim.kullanicilarin hatasi diyenlerde olacaktir ama markette yeterince denetim olduguda soylenemez.
Amerikayi mallarinida sevmesemde benim icin Guvenlik onemlidir.ios daha guvenli gorunuyor.bir android kullanan olarak dusuncem .unix linuxun atası olduguna gore...
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E_Aydin35 7 yıl
O kadar popüler olursa bazı büyük tehditlerin tam adresi olur.. Ama farkedilip önlem alınması güzel..
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DH Misafiri 7 yıl
IOS da olmuyo bunlar neden , Apple kralsın.
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DH Misafiri 7 yıl
herşey bir yana, adamlar bir uygulama ile parayı vurdular :)
mobixir.com/...
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draconist 7 yıl
Ben orjinalini bile telefondan sildim, PicsArt ve PixIr o matic varken başka şeylere gerek yok.
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ezimuse 7 yıl
Benim anlamadığım antivirüs devleri madem bu kadar işini yapıyor orada bir sahte uygulama olduğunu biliyor, o zaman google a haber versende kaldırsalar ya uygulamayı. Ortaya çıkıp bu sahte demekle olmuyor.
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firebird8 7 yıl
Oha bununda mi sahtesi cikmis. :)
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yogitech 7 yıl
-6 TL kontör var, çekebilirse çeksin :D
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engurlu 7 yıl
Bi kullanici, instagram gibi populer bir programin sahtesini ve gercegini ayirt edemeyecek kadar dangoz sa birakin onun cihazini virusler yesin bitirsin...
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MrDj 7 yıl en beğenilen
Amerikayi mallarinida sevmesemde benim icin Guvenlik onemlidir.ios daha guvenli gorunuyor.bir android kullanan olarak dusuncem .unix linuxun atası olduguna gore.android linux tabanlı olduguna gore.sistemi gelistirenler guvenlik onlemlerinide almalidirlar.rus sitesinde olmasi bizide etkilemeyecegi anlamina gelmez.dikkatli olmak lazim.kullanicilarin hatasi diyenlerde olacaktir ama markette yeterince denetim olduguda soylenemez.
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Glukhovsky 7 yıl
Yine Android
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