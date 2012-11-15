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Samsung, 10nm fabrikasyon sürecine sahip eMMC bellek modüllerini duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici elektroniğinde olduğu kadar yonga üretiminde de başarılı hamleler yapan Samsung, 10nm fabrikasyon sürecine sahip 64GB boyutunda eMMC belleğini resmen duyurdu.

Gömülü bellek çözümleri akıllı telefon ve tabletlerde anahtar bir bileşen olduğu için, yüksek performans ve yüksek yoğunluk değerlerine sahip olan eMMC bellekler, kullanıcılara daha iyi bir mobil tecrübe sunuyor.

Samsung, 20nm fabrikasyon sürecinden 10nm fabrikasyon sürecine geçtiği 64Gb boyutundaki NAND bellek teknolojisi, geçen ay üretime başladı. Samsung bu teknolojiyi de ilk olarak 64GB boyutundaki eMMC Pro Class 2000 çözümünde kullanıyor.

Yeni çözümler Samsung'un 20nm fabrikasyon sürecine sahip 64Gb MLC NAND belleklerin üretim bantlarına da uyumluluk gösteriyor. Daha da küçülen yongalar önceki çözüme oranla yüzde 20 daha az yer kaplarken, performans ve üretim verimliliğini ise yüzde 30 artırıyor.

Bellek yongalarının standartlarını belirleyen JEDEC kurumunun gelecek yıl başlarında bu tasarımı onaylaması bekleniyor.

eMMC Pro Class 2000, saniyede 2000 girdi/çıktı - IOPS rastgele yazma hızına sahipken, 5000 IOPS okuma hızına sahip. Sıralı olarak yazma hızı 50MB/s iken okuma hızı 260MB/s olarak gerçekleşiyor. 

64GB boyutundaki eMMC Pro Class 2000 çözümü 11.5mm x 13mm boyutlara sahip. Çözümün gelecek yıl pazarda olması bekleniyor. 

http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/news-events/press-releases/detail?newsId=12281 Yorum Yaz
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UnInvited_Guest 6 yıl en beğenilen
i3e
neymiş efenim? apple teknoloji geliştirmekte uçuyor kaçıyormuşta samsung apple geliştirsin sonra ondan çalayım mantığındaymış.

Bir kere de Samsung haberinde şu uyuz firmanın adı geçmesin haberde bile 1 kez geçmemiş(çok ilginç) yapmayın şunu artık.
i3eneymiş efenim? apple teknoloji geliştirmekte uçuyor kaçıyormuşta samsung apple geliştirsin sonra ondan çalayım mantığındaymış.Bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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hdtv 6 yıl
10 nm inanılmaz bir teknoloji
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JoeyBane 6 yıl
Daha 20nm'yi piyasada yeni yeni görüyoruz. 10nm gayet iyi ve enerji yönünden fazlasıyla verimli bir teknoloji. Yakında nanometre devri biter ve pikometre devri başlar.
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vamp 6 yıl
3 evetle uğurluyoruz
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murdocklawless 6 yıl
işlemcilerde geçmeleri önemli. ancak işlemcide ram'den çok daha fazla enerjiye ihtiyaç olduğundan elektrik kaçaklarının önüne geçmek daha zor oluyor sanırım.
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sdbz 6 yıl
Orijinalden alıntı: agamli
Yapılan araştırmalarda, silisyum teknolojisi üzerine çalışan tüm dünyadaki genç beyinlerin %97sinin ne facebook ne de twitter hesabının olduğu, %90ının bir kere bile karşı cins ile bir cafede oturmadığı, %99 unun gece klubune hiç girmemiş olduğu, yemeklerini evde yemediği, evde uyumadığı anlaşıldı. Ayrıca hemen hemen tamamı çeşitli forum sitelerine girip dedikodunun sakıncalarından bahsettiği ama asla teknoloji firmalarını eleştirmediği, beğenmemezlik yapmadığı öğrenildi.

Bu bahsettiklerine biz robot diyoruz efem...
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Athlon 840 Kaveri 6 yıl
2022'de 0.10 nm atom işlemciler üretileceği söyleniyor .
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Batuist 6 yıl
Harika bir gelişme bu. özellikle fiyatlara yansıyacak yönü üretim verimliliğinin %30 artması. bu çalışmayan yonga sayısında azalma olarak da ifade edilebilir. Yani tek waferdan elde edilebilecek çalışır durumdaki bellek sayısında ki artış fiyatlarada olumlu yönde etki edecektir. Artı aynı üretim tekniğinde kullanılacak bellekler SSDler içinde kapasitenin artarken fiyatların sabit kalmasını sağlayacaktır. Bu güzel bir gelişme. Bu sayede kapasite arttıkça bugünkü ssdlerin fiyatlarında düşüş beklenebilir. tabi bu yongaların yaygınlaşma hızına ve sürecine bağlı olarak değişir. Yinede güzel bir gelişme.
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bayraak 6 yıl
Acaba 1nm olurmu yada 1nm den sonra artık hangi ölçü birimi geliyor? Nerdeyse atom boyuna ulaşacaklar adamlar. Quantum transistörlere mi geçeceğiz?
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agamli 6 yıl
greenyucel anca yorum yapın, eleştirin, övgüler yağdırın, kıyaslayın. dedikodu çevirmekten, faceye takılmaktan, twittera takılmaktan, kızlı erkekli cafelere takılmaktan, tv de Hürrem sultanı seyretmekten, gece club partilere gitmekten, evde yiyip içip yatmaktan, okulda olsun iş yerinde olsun kafası çalışanın ayağını kaydırmaya çalışmaktan başka ne yapıyoruz biz? kendimiz bir şey üretemiyoruz. zenginin parası ... çenesini yorarmış misali. NE555 kare dalga osilatör entegresini bir kaç yıl önce ODTÜ ürettiğini duyurmuştu. Ne kadar gerilerdeyiz vay benim ülkem vayy. silisyum teknolojisi üzerine ...


Yapılan araştırmalarda, silisyum teknolojisi üzerine çalışan tüm dünyadaki genç beyinlerin %97sinin ne facebook ne de twitter hesabının olduğu, %90ının bir kere bile karşı cins ile bir cafede oturmadığı, %99 unun gece klubune hiç girmemiş olduğu, yemeklerini evde yemediği, evde uyumadığı anlaşıldı. Ayrıca hemen hemen tamamı çeşitli forum sitelerine girip dedikodunun sakıncalarından bahsettiği ama asla teknoloji firmalarını eleştirmediği, beğenmemezlik yapmadığı öğrenildi.
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UnInvited_Guest 6 yıl en beğenilen
i3e
neymiş efenim? apple teknoloji geliştirmekte uçuyor kaçıyormuşta samsung apple geliştirsin sonra ondan çalayım mantığındaymış.

Bir kere de Samsung haberinde şu uyuz firmanın adı geçmesin haberde bile 1 kez geçmemiş(çok ilginç) yapmayın şunu artık.
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greenyucel 6 yıl
anca yorum yapın, eleştirin, övgüler yağdırın, kıyaslayın. dedikodu çevirmekten, faceye takılmaktan, twitter'a takılmaktan, kızlı erkekli cafelere takılmaktan, tv de Hürrem sultanı seyretmekten, gece club partilere gitmekten, evde yiyip içip yatmaktan, okulda olsun iş yerinde olsun kafası çalışanın ayağını kaydırmaya çalışmaktan başka ne yapıyoruz biz? kendimiz bir şey üretemiyoruz. zenginin parası ... çenesini yorarmış misali. NE555 kare dalga osilatör entegresini bir kaç yıl önce ODTÜ ürettiğini duyurmuştu. Ne kadar gerilerdeyiz vay benim ülkem vayy. silisyum teknolojisi üzerine ciddi anlamda eğitim veren bir kurum veya arge birimi falan var mı ülkemizde? ben duymadım hiç. Bu işlemciler bellekler silisyum teknolojisinin kullanımıyla alakalı hep. Bu tür şeyleri araştırmaya destek veren maddi olanak sağlayan kaç kişi var mecliste :( şahsi fikrim Teknoloji geliştirme bakanlığı kurulmalı. Başına da siyasi değil bilgi ve teknoloji üzerine yurtdışında yetişmiş kariyer yapmış Türk bilim adamları getirilmeli. Gerçi onlarında sonu aselsan mühendislerine döner diye korkuyorum orası da tartışılır. Dünya ciddi anlamda teknoloji üzerine yarışta. Biz listenin sonunda değiliz listede yokuz arkadaşlar uyanın. Oy zamanı geldiğinde ''Gençler olarak biz gelecek istiyoruz ve bunu sağlamak sizin göreviniz'' diyebilmelisiniz.
2 Yanıt Yanıtla +2
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cgdincer 6 yıl
exp16
Son 3 nm kaldı.Hadi bakalım ondan sonra ne yapıcaklar en çok merak ettiğim o.

asıl yarış fiziksel küçükme sınırına vardıklarında tasarımsal farklılaşmaya gitmek zorunda kaldıklarında başlayacak...
1 Yanıt Yanıtla +2
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-dehşet- 6 yıl
Doğada en fazla bulunan mineral olan(19 milyon metre küp olduğu varsayılmakta) Molibdenit(MoS2) silikonun yerine geçebilir.Silikon ile 10 nm'den sonra elektrik kaçaklarının önüne geçemediklerinden farklı bir ham madde kullanılması 2017 sonrası kaçınılmaz olduğu öngörülmekte.

Çipte silikon devri bitebilir
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YordleKing 6 yıl cgdincer
cgdincer

exp16

Son 3 nm kaldı.Hadi bakalım ondan sonra ne yapıcaklar en çok merak ettiğim o.


asıl yarış fiziksel küçükme sınırına vardıklarında tasarımsal farklılaşmaya gitmek zorunda kaldıklarında başlayacak...

İşte zaten benim de en çok merak ettiğim konu tam da burada.İşlemci firmalarının gerçek maddi değerini ortaya koyacaktır bu durum.
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i3e 6 yıl
neymiş efenim? apple teknoloji geliştirmekte uçuyor kaçıyormuşta samsung "apple geliştirsin sonra ondan çalayım" mantığındaymış.
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