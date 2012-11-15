Samsung, 10nm fabrikasyon sürecine sahip eMMC bellek modüllerini duyurdu





Tüketici elektroniğinde olduğu kadar yonga üretiminde de başarılı hamleler yapan Samsung, 10nm fabrikasyon sürecine sahip 64GB boyutunda eMMC belleğini resmen duyurdu.





Gömülü bellek çözümleri akıllı telefon ve tabletlerde anahtar bir bileşen olduğu için, yüksek performans ve yüksek yoğunluk değerlerine sahip olan eMMC bellekler, kullanıcılara daha iyi bir mobil tecrübe sunuyor.





Samsung, 20nm fabrikasyon sürecinden 10nm fabrikasyon sürecine geçtiği 64Gb boyutundaki NAND bellek teknolojisi, geçen ay üretime başladı. Samsung bu teknolojiyi de ilk olarak 64GB boyutundaki eMMC Pro Class 2000 çözümünde kullanıyor.





Yeni çözümler Samsung'un 20nm fabrikasyon sürecine sahip 64Gb MLC NAND belleklerin üretim bantlarına da uyumluluk gösteriyor. Daha da küçülen yongalar önceki çözüme oranla yüzde 20 daha az yer kaplarken, performans ve üretim verimliliğini ise yüzde 30 artırıyor.





Bellek yongalarının standartlarını belirleyen JEDEC kurumunun gelecek yıl başlarında bu tasarımı onaylaması bekleniyor.





eMMC Pro Class 2000, saniyede 2000 girdi/çıktı - IOPS rastgele yazma hızına sahipken, 5000 IOPS okuma hızına sahip. Sıralı olarak yazma hızı 50MB/s iken okuma hızı 260MB/s olarak gerçekleşiyor.





64GB boyutundaki eMMC Pro Class 2000 çözümü 11.5mm x 13mm boyutlara sahip. Çözümün gelecek yıl pazarda olması bekleniyor.

http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/news-events/press-releases/detail?newsId=12281