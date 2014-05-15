Samsung 12 Haziran tarihinde New York'ta yeni tabletlerini tanıtacak

Samsung'un yeni bir tablet serisi üzerinde çalıştığına dair iddialar nihayet resmiyet kazandı ve firma yeni tabletlerine yönelik resmi etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı.





Samsung Galaxy Premiere 2014 adını alan etkinlikte görselden ve mottodan anlaşıldığı kadarıyla yeni Tab serisi lanse edilecek. Galaxy Tab S olarak adlandırılması beklenen seride 8.4 inçlik ve 10.5 inçlik Super AMOLED ekranlı iki modelin yer alacağı bildiriliyor.





Samsung son olarak Galaxy Tab 7.7 modelinde Super AMOLED ekran kullanmıştı ve hem maliyet hem de üretim verimliliği nedeniyle uzun süredir tabletlerinde Super AMOLED panele yer vermiyordu.





Ancak firmanın son dönemde önemli gelişmelere imza attığı ve büyük Super AMOLED panellerde üretim verimliliğini yakaladığı konuşuluyor. Bu bakımdan Galaxy Tab S serisi firma açısından büyük önem taşıyor.





Uzun süredir tablet modelleri için ayrı bir etkinlik düzenlemeyen Samsung'un yeni serisine verdiği önemi göstermek için New York'ta bir lansman düzenlemesi de bunun önemini gösteriyor.





Samsung'un yeni tablet modellerinde 2560x1600 piksel çözünürlük, 3GB RAM, Android 4.4 işletim sistemi, Magazine arayüzü gibi özelliklere yer vermesi bekleniyor. Ayrıca modellerde Exynos-Snapdragon ayrımı olmayacağı ve tüm versiyonların Exynos 5420 ile geleceği tahmin ediliyor.