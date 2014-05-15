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Samsung 12 Haziran tarihinde New York'ta yeni tabletlerini tanıtacak

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 12 Haziran tarihinde New York'ta yeni tabletlerini tanıtacak
Samsung'un yeni bir tablet serisi üzerinde çalıştığına dair iddialar nihayet resmiyet kazandı ve firma yeni tabletlerine yönelik resmi etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı.

Samsung Galaxy Premiere 2014 adını alan etkinlikte görselden ve mottodan anlaşıldığı kadarıyla yeni Tab serisi lanse edilecek. Galaxy Tab S olarak adlandırılması beklenen seride 8.4 inçlik ve 10.5 inçlik Super AMOLED ekranlı iki modelin yer alacağı bildiriliyor.

Samsung son olarak Galaxy Tab 7.7 modelinde Super AMOLED ekran kullanmıştı ve hem maliyet hem de üretim verimliliği nedeniyle uzun süredir tabletlerinde Super AMOLED panele yer vermiyordu. 

Ancak firmanın son dönemde önemli gelişmelere imza attığı ve büyük Super AMOLED panellerde üretim verimliliğini yakaladığı konuşuluyor. Bu bakımdan Galaxy Tab S serisi firma açısından büyük önem taşıyor.

Uzun süredir tablet modelleri için ayrı bir etkinlik düzenlemeyen Samsung'un yeni serisine verdiği önemi göstermek için New York'ta bir lansman düzenlemesi de bunun önemini gösteriyor. 

Samsung'un yeni tablet modellerinde 2560x1600 piksel çözünürlük, 3GB RAM, Android 4.4 işletim sistemi, Magazine arayüzü gibi özelliklere yer vermesi bekleniyor. Ayrıca modellerde Exynos-Snapdragon ayrımı olmayacağı ve tüm versiyonların Exynos 5420 ile geleceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-announces-Galaxy-Premiere-2014-event-for-June-12-new-AMOLED-tablets-expected_id56159 Yorum Yaz
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VlknFX 5 yıl en beğenilen
samsung önce 2013 te çıkardığı note 10.1 e 4.1.2 güncellemsi verdi ve hala 4.4 kit kat yok s3 için ram yetmiyor dedin 2gb ramle bakalım note 10.1 için ne diyeceksin samsung merak ediyorum resmen tabletler 4.1.2 de kaldı ne 4.3 ne 4.4 ağzınla kuş tutsan gökten zembille insen bundan sonra bir daha asla samsung almam aldırmamda çevreme bana zaten soran bir sürü kişi oldu sen samsung kullandın memnunsan alıcam s5 diye sakın almayın dedim güncelleme çok önemli vermiyor dedim 1.5 yılda kesiyor o insanlar rom mom bilmez sonra arka kapakta logosu hemen 3 4 ayda terden dokunmaktan oksitleniyor hemen soyulmalar başlıyor ki ben çok iyi kullanırım telefonu uzun lafın kısası yettin samsung mumun yatsıya kadarmış... Bir laf vardır nerde çokluk orda B...luk diye tam samsung için söylenmiş laf
samsung önce 2013 te çıkardığı note 10.1 e 4.1.2 güncellemsi verdi ve hala 4.4 kit kat yok s3 için ram yetmiyor dedin 2gb ramle bakalım note 10.1 için ne diyece...
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lionstorm 4 yıl
Bu 12 Haziran'da yapılacağı söylenen yeni Samsung tabletleri ne oldu?

Hiçbir yerde haber göremedim bu konuda :(
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musa_unsal2005 4 yıl
Tanıtılmış Ama haber yok
gsmarena.com/...
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Aman Tanrım Didim 5 yıl
Samsung ürünleri çok iyidir ve hep birşey çıkarıyorlar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar heray bişey çıkarıyor
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nepasvior 5 yıl
yıllardır bekliyoruz superamoled li tablet çıksın artık bıktık ips lerden
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Recharged 5 yıl
Tablet pazarında Android işletim sistemleri tabletlerin pek fazla ilgi gördüğü söylenemez. (Ucuz çin işi modeller dışında.) Windows tabletler bile artık daha fazla ilgi görüyor Android tabletlere göre. Bu benim çevremde gördüğüm. Tabii herkesin önceliği iPad oluyor genelde.
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VlknFX 5 yıl en beğenilen
samsung önce 2013 te çıkardığı note 10.1 e 4.1.2 güncellemsi verdi ve hala 4.4 kit kat yok s3 için ram yetmiyor dedin 2gb ramle bakalım note 10.1 için ne diyeceksin samsung merak ediyorum resmen tabletler 4.1.2 de kaldı ne 4.3 ne 4.4 ağzınla kuş tutsan gökten zembille insen bundan sonra bir daha asla samsung almam aldırmamda çevreme bana zaten soran bir sürü kişi oldu sen samsung kullandın memnunsan alıcam s5 diye sakın almayın dedim güncelleme çok önemli vermiyor dedim 1.5 yılda kesiyor o insanlar rom mom bilmez sonra arka kapakta logosu hemen 3 4 ayda terden dokunmaktan oksitleniyor hemen soyulmalar başlıyor ki ben çok iyi kullanırım telefonu uzun lafın kısası yettin samsung mumun yatsıya kadarmış... Bir laf vardır nerde çokluk orda B...luk diye tam samsung için söylenmiş laf
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mares626 5 yıl
Tablet konusunda Apple kadar başarılı bir şirket yok bence
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kımyasal 5 yıl
Metal kasa ve çok ince tablet sunabilirler,gold versiyonlarıda piyasaya sunabilirler tahminim bu yönde.
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Bilgingokay 5 yıl
Tabletler ince ve alüminyum kasa olacak.
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Blood Money 5 yıl
Samsung Galaxy Tab S 10.5 Super Amoled
Samsung Galaxy Tab S 10.6 Ips
Samsung Galaxy Tab S 10.7 Lcd
Samsung Galaxy Tab S 10.8 Tft
Samsung Galaxy Tab S 10.9 E-Ink

Sen tablet denizi ol biz boğulalım Samsung.

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prof.exx 5 yıl
Samsung tablet almak, daha doğrusu tablet alırken iPad'den şaşmak pişmanlıktır ötesi yok
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