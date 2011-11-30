Samsung, 2.0 GHz'de çalışan çift çekirdekli Exynos 5250 işlemcisini duyurdu

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, öncelikli olarak üst segmentte konumlandırılan tabletlerde kullanılmak üzere geliştirdiği Exynos 5250 işlemcisinin duyurusunu bugün itibarıyla gerçekleştirdi.

ARM'ın Cortex-A15 tasarımının temel alındığı çift çekirdekli Exynos 5250, 2 GHz saat hızında faaliyet göstererek mobil dünyada hız çıtasını bir üste taşımakta. Samsung, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Exynos 5250'nin, 1.5 GHz'de çalışan ARM Cortex-A9'a kıyasla 2 kata kadar daha fazla performans sergilediğini belirtiyor. Exynos 5250'nin grafik performansının ise 4 kata kadar daha fazla olduğunun altı çiziliyor. Bu bilgilere ek olarak Exynos 5250, 2560 x 1600 piksel piksel çözünürlüğünde ekranlara ve stereoskopik 3D ekranlara destek veriyor.



Exynos 5250'nin seri üretimine 2012 yılının 2. çeyreğinden itibaren başlanacak. İşlemcinin akıllı telefonlarda da boy göstereceği düşünülüyor.



http://samsung.co.kr/article.do?cmd=view&numb=1&curPage=1&searchCategory=1&contentId=126944&sortWord=regdate&searchColumn=all&searchWord=&searchCompany=-1&startDate=&endDate=