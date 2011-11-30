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Samsung, 2.0 GHz'de çalışan çift çekirdekli Exynos 5250 işlemcisini duyurdu

7 yıl
19,2b
1
49
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, öncelikli olarak üst segmentte konumlandırılan tabletlerde kullanılmak üzere geliştirdiği Exynos 5250 işlemcisinin duyurusunu bugün itibarıyla gerçekleştirdi.
ARM'ın Cortex-A15 tasarımının temel alındığı çift çekirdekli Exynos 5250, 2 GHz saat hızında faaliyet göstererek mobil dünyada hız çıtasını bir üste taşımakta. Samsung, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Exynos 5250'nin, 1.5 GHz'de çalışan ARM Cortex-A9'a kıyasla 2 kata kadar daha fazla performans sergilediğini belirtiyor. Exynos 5250'nin grafik performansının ise 4 kata kadar daha fazla olduğunun altı çiziliyor. Bu bilgilere ek olarak Exynos 5250, 2560 x 1600 piksel piksel çözünürlüğünde ekranlara ve stereoskopik 3D ekranlara destek veriyor.
Exynos 5250'nin seri üretimine 2012 yılının 2. çeyreğinden itibaren başlanacak. İşlemcinin akıllı telefonlarda da boy göstereceği düşünülüyor.

http://samsung.co.kr/article.do?cmd=view&numb=1&curPage=1&searchCategory=1&contentId=126944&sortWord=regdate&searchColumn=all&searchWord=&searchCompany=-1&startDate=&endDate= Yorum Yaz
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mmnder16 7 yıl en beğenilen
apple yöneticilerinden muhtemelen şu konuşmalar geçiyordur:"yöneticim bu samsung bizi de batırıyor yaaa. 2 yıl kadar 1ghz'li tek çekirdekli işlemcilerle milletin parasını alırdık, sonra bi 2 yıl daha çift çekirdekli, sonra ki 2 yılda ise bunun frekansını artırırdık. tam 6 yıllık ekmeğimizi aldı bu samsung" diyordur. teknoloji adına tüketiciye hizmet veren bir firma samsung.. helal olsun..
apple yöneticilerinden muhtemelen şu konuşmalar geçiyordur:"yöneticim bu samsung bizi de batırıyor yaaa. 2 yıl kadar 1ghz'li tek çekirdekli işlemcilerle milleti...
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renklem 7 yıl
samsung her şeyin altını çizmiş güç tüketiminin altını çizmeyi unutmuş :)
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kaptanjack026 7 yıl
güzel haberler geliyor
ilgiyle takip ediyorum. bu işlemci bana kalırsa tablette daha yaygın kullanılacak ve hala s3 te kullanılacak işlemci belli olmadı gibi geliyor bana. s3 te kullanılacak işlemci daha gelişmiş, daha güçlü ve daha az enerji tüketecek şekilde olacaktır.


Ekleme: Samsung Elektronik’ten John Kalkman'ın şöyle sözü var
Samsung’un 2012 yılında sunacağı, Cortex-A7 ve big.Little teknolojisinden güç alan yeni Exynos işlemcisini duyurmaktan son derece heyecan duyuyorum.
Bu kullanılacak gibi görünüyor s3 te
güzel haberler geliyorilgiyle takip ediyorum. bu işlemci bana kalırsa tablette daha yaygın kullanılacak ve hala s3 te kullanılacak işlemci belli olm...
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Tanarri 7 yıl
grafik performansının ise 4 kata kadar daha fazla olduğunun altı çiziliyor.
sanırım ARM tabanlı işlemcilerin gpu gücü ileride grafik kartlarını geçicek gibi görünüyo.
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Tioc 7 yıl
Benim pc nin işlemcisinden fazla :)
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silver021 7 yıl
samsung budur işte ya. keşke samsung bir türk markası olabilseydi :/
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darkaura 7 yıl
silver021

samsung budur işte ya. keşke samsung bir türk markası olabilseydi :/

samsung turk markasi olaydi simdi dunyanin en buyuk 10 ekonomisinden biriydik. sadece kendi mal varligi 350milyar dolar. ekonomi icinde yaratacagi hareketi ve yan sanayiyi, hammadde alimini ekledinmi turkiyenin ekonomik gucunu 2ye katlamasi gayet olasi.
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engurlu 7 yıl

silver021
samsung budur işte ya. keşke samsung bir türk markası olabilseydi :/

Bizde de SAMSUN var uzun ,kisa :D
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vuslat06 7 yıl silver021
silver021
samsung budur işte ya. keşke samsung bir türk markası olabilseydi :/

Bizde de vestel beko var bi dunya markasi :D
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SystemApps 7 yıl
Bu mobil alanın teknolojisi bakalım nereye kadar gelişecek.2ghz işlemci çok iyi...



Pil sorununa kafayı takanlar bence hiç mesaj yazmasın buraya...Ya da tutupta düşük işlemcilere laf söylemesinler.Çünkü iki türlüde yanılgı içerisindesiniz...



Benim açımdan çekirdek sayısı daha elzem bir gelişim.Çekirdek sayısının artması ve üstüne eklenecek olan tasarımlar ile çok esnek bir cihaza sahip olmuş olurusunuz.Bunun örneğini tegra 3 de görebiliyoruz.Ama belli standartlar ile konuşmak çok yanlış olur.Çok çekirdek=yüksek pil tüketimi değildir...Karşılaştırmalar somut olarak önümüze sunulmadığı sürece ne söylesek havada kalır...

edit:Burada samsungu başarısından dolayı da övmeden olmaz tabiki.Rekabet yaratıp standarlar ticarete dökülmeden önümüze sunuluyor.Bunu sadece samsung yapmıyor ama samsung başı çekenlerden..Dolayısı ile samsung olmasaydı bugünkü standarlar çok geride kalabilirdi...Helal olsun ne diyelim :)
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ahmetjem 7 yıl
nokıa foreever ben nokıaya guvenıyorum nokıanın yenı moedlınıı beklıorum ve o gelene kadar merdıven olarak samsung kullanıyorum :) youtube.com/... alın bakın sız samsung dıe bagırıyosunuz ama bence nokıa gelıyo ve gelıcek :)
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Batuist 7 yıl
apple samsung ile yollarını ayırdığına pişman olacak bence :))
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mangdasire 7 yıl
ben şimdi burada nokia diye bağırsam kaç kişi döver
samsung işi biliyor.3-4 yıla apple ile samsung zirveyi çekecek,diğerleri bunlarla mücadele edemez.
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alpa07 7 yıl
iyiymiş.
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MxFxOx 7 yıl
işlemci savaşları yaşanıyor samsungun el atmadığı bir o kalmıştı onuda yaptı en büyük kozunuda kullanmış oldu helal olsun samsung'a kim tutar seni
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hooper 7 yıl
Keşke ülke olarak şu Samsung kadar ilerleyebilseydik
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Lepanto 7 yıl
Bakalım donanımdaki sid*k yarışı daha ne kadar sürecek; asıl önemlisi, bu yarışın tüketiciye verdiği en büyük zarar olan aşırı ısınan ve pil performansı rezalet olan mobil cihazlara ne zaman dur denecek...
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ahmetsaid_ak 7 yıl
e2180 = Exynos 5250 :D
tmm da ben yanımda 1 tane batarya taşıyorum.
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haymatloshan 7 yıl
Samsung çalışıyor bravo.
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