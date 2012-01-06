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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 2011 4. çeyreği 32 milyon akıllı telefon, 4.5 milyar dolar işletim karı ile kapattı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, geçen yılın son çeyrek mali raporlarına da bu başarısını yansıttı. Firmanın açıkladığı son çeyrek mali raporuna göre 32 milyon akıllı telefon satılırken, 4.5 milyar dolar genel işletim karı elde edildi. Tahminler ise 4 milyar dolar civarındaydı. Yıl genelindeki işletim karı 14 milyar dolar seviyesinde. Tüm bölümlerin geliri ise 30 milyar dolar oldu.

Son çeyrek satışlarıyla birlikte 2011 genelinde Samsung tahminen 300 milyon mobil telefon rakamına ulaştı. 10 milyondan fazla Galaxy SII ve 2 milyon civarı Galaxy Note satan Samsung pazarın en başarılı firmalarından birisi oldu. Bunun yanında Seagate firmasına satılan hard disk üretim bölümü de firmaya 1.3 milyar dolar kar getirdi.

Mobil bölümün operasyon karı 2.3 milyar dolar oldu. Toplam gelir ise 13 milyar dolar seviyesinde. Geçen yıl aynı döneme göre 3 kat gelir artışı yaşandı.

Samsung yarıiletken üretim bölümü talepteki yavaşlamaya bağlı olarak yüzde 11'lik düşüşle 1.5 milyar dolar kara geriledi.

Sony'nin çekilmesiyle birlikte Samsung'un LCD panel üretiminde de artış yaşandı. Son çeyrek tahmini işletim karı 5 milyar dolar olurken toplam satış ise 6.8 milyar dolar civarında kaydedildi. Samsung'un TV bölümü ise 150 milyon dolar işletim karı elde etti. Bölümün 2011 yılı toplam satışı 13 milyar dolar oldu. Firma 2011 yılı için 45 milyon düz ekran TV satış hedefini de geçmiş oldu.

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Makaroncu 7 yıl en beğenilen
Samsung gercekten harika işler çıkarıyor adamlar girdigii sektörü biçti resmen
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Starrk35 7 yıl
Nasıl paralar dönüyor ya, aklım almıyor.
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alpa07 7 yıl
Adamlar altın zamanını yaşıyor.Ceo kimse tebrik ediyorum
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.i. 7 yıl
alpa07

Ceo bu satışın sadece %5-10 nu etkiler. Sen berbat ürün yaparsan istediğin yolu dene zor satarsın. O yüzden ceolarla alakalı değil bu durumlar. Firmanın mühendisleri alakalı bir durum ve firmanın çalıştığı diğer firmalarlar ürünü sattırır.

Birde 32değil, 35milyon olacak.
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sertacarslan 7 yıl
Korkunç rakamlar...
Finansçı gözüyle baktığınızda çok daha fazla şeyler söylüyor, arkadaki devasa operasyonu düşününce... Muazzam organizasyonlar...
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Batuist 7 yıl
haklı bir başarı hatta bana göre az bile.. sadece appleın bir çeyrekte 28 milyon iphone sattığını düşündüğümde tonla modeli olan samsungun hepsinin toplamı olarak bu rakama ulaşması bana göre az.. ama ileride daha fazla akıllı telefon satacağını ve özellikle tablet PClerde piyasa devi olacağını tahmin ediyorum. yani gelirleri sürekli artacak bir faaliyette çok güzel ve emin adımlarla ilerleyen bir firma var. eşi benzeri yok dünyada keşke bizimde böyle bir markamız olsadı ama bu imkansız. Türk zihniyeti ile böyle bir başarı imkansız.
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teksalih 7 yıl
Samsung ezer gecer
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smunknown 7 yıl
bu sene de kazansinda gelcek sene artik kazanamaz bize attigi kazigi unutmadik daha samsung galaxy s lere yine android 4 gelmicekmis.ama diger firmalar ayni ozelikkteki telefonlarina saliyor android 4 samsungun bu hamelesi kotu olcak galaxy nexsus bile bizim telefonla ayni ozelliklere sahipken androdi 4 veriyoee bu kazigi samsung alanlar unutmuycak.
Iki senesini dolduracak olan telefona vermiyor ICS ama onun yerine buyuk bir güncelleme yayinlayacak. (Not olarak Apple 3GS'ye de ios5 verdi ama yükleyince telefon kasim kasim kasiliyor, aksini demesin kimse denedim, hatta IP4'te de denedim, kasiyor.) Galaxy nexus ile galaxy S karsilastirilamaz !
SGS3 ile yine satislarina devam edecek. Ikinci Apple olma yolunda baya bir mesafe kat etti, etmeye de devam edecek gibi gozukuyor.
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DH Misafiri 7 yıl
bu sene de kazansinda gelcek sene artik kazanamaz bize attigi kazigi unutmadik daha samsung galaxy s lere yine android 4 gelmicekmis.ama diger firmalar ayni ozelikkteki telefonlarina saliyor android 4 samsungun bu hamelesi kotu olcak galaxy nexsus bile bizim telefonla ayni ozelliklere sahipken androdi 4 veriyoee bu kazigi samsung alanlar unutmuycak.
Eski Galaxy sahiplerini anlamıyorum. Aşağıda bir çok telefonun sahip olmak istediği cyanogenmod desteği varken neden içleniyorlar. Orjinal Rom diyorsanız ben x10i'de kullanmıyorum. Çok kısıtlayıcı oluyor.
cyanogenmod.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
bu sene de kazansinda gelcek sene artik kazanamaz bize attigi kazigi unutmadik daha samsung galaxy s lere yine android 4 gelmicekmis.ama diger firmalar ayni ozelikkteki telefonlarina saliyor android 4 samsungun bu hamelesi kotu olcak galaxy nexsus bile bizim telefonla ayni ozelliklere sahipken androdi 4 veriyoee bu kazigi samsung alanlar unutmuycak.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Uygun fiyat a performanslı ürün.Tüketicininde istediği bu :)
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senatorlines 7 yıl
Samsung hızlı bir şekilde tekel olma yolunda ilerliyor, büyük balık küçük balığı yer hesabı bu sektörde faaliyet gösteren bir çok firmayı ya yutacak yada iflas ettirecek pazar hakimiyetini kullanarak, şimdiden bir çok firma sıkıntıya girmeye başladı bile, samsungun satışları devamlı artarken LG,SE,Nokia,Black Berry,Motorolla.... gibi firmalar ya yerinde sayıyor yada zararla kapatıyor. Tüketitici yönünden samsung ürünleri ihtiyaçlara cevap veriyor diyerek sorun yok gibi gözükse de zamanla bir bakmışın samsungtan başka pek kimse kalmamış olacak tabii dev bir samsung eski samsung değil.
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Starrk35 7 yıl
Nasıl paralar dönüyor ya, aklım almıyor.
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