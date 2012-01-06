Samsung 2011 4. çeyreği 32 milyon akıllı telefon, 4.5 milyar dolar işletim karı ile kapattı

Piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefon modelleriyle dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, geçen yılın son çeyrek mali raporlarına da bu başarısını yansıttı. Firmanın açıkladığı son çeyrek mali raporuna göre 32 milyon akıllı telefon satılırken, 4.5 milyar dolar genel işletim karı elde edildi. Tahminler ise 4 milyar dolar civarındaydı. Yıl genelindeki işletim karı 14 milyar dolar seviyesinde. Tüm bölümlerin geliri ise 30 milyar dolar oldu.





Son çeyrek satışlarıyla birlikte 2011 genelinde Samsung tahminen 300 milyon mobil telefon rakamına ulaştı. 10 milyondan fazla Galaxy SII ve 2 milyon civarı Galaxy Note satan Samsung pazarın en başarılı firmalarından birisi oldu. Bunun yanında Seagate firmasına satılan hard disk üretim bölümü de firmaya 1.3 milyar dolar kar getirdi.





Mobil bölümün operasyon karı 2.3 milyar dolar oldu. Toplam gelir ise 13 milyar dolar seviyesinde. Geçen yıl aynı döneme göre 3 kat gelir artışı yaşandı.





Samsung yarıiletken üretim bölümü talepteki yavaşlamaya bağlı olarak yüzde 11'lik düşüşle 1.5 milyar dolar kara geriledi.





Sony'nin çekilmesiyle birlikte Samsung'un LCD panel üretiminde de artış yaşandı. Son çeyrek tahmini işletim karı 5 milyar dolar olurken toplam satış ise 6.8 milyar dolar civarında kaydedildi. Samsung'un TV bölümü ise 150 milyon dolar işletim karı elde etti. Bölümün 2011 yılı toplam satışı 13 milyar dolar oldu. Firma 2011 yılı için 45 milyon düz ekran TV satış hedefini de geçmiş oldu.