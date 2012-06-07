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Samsung, 20nm ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip yongaların üretimi için yatırım yapıyor

6 yıl
1,9b
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9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstü tarafında Intel 5nm boyutuna kadar giden üretim süreci yol haritasını hazırlarken, mobil tarafta da Samsung fabrikasyon süreci çıtasını yukarı çekmeye hazırlanıyor.

Tüketici elektroniği yanında işlemci üretiminde de dünya liderlerinden birisi olan Samsung, yaptığı duyuruda, mantık birimlerine olan artan talebi karşılamak için Güney Kore'de yeni bir fabrika hattı kurmayı planladığını açıkladı.

Yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak tesis 2013 yılı bittiğinde faaliyete geçmiş olacak. 

Yeni tesisi, 300mm boyutundaki işlemci yongası plakalarının üretimine odaklanacak. Yongaların fabrikasyon süreci ise 20nm ile başlayacak ve sonrasında 14nm'ye geçecek.

Özellikle mobil cihazların büyümesi yongalara olan talebi de artırıyor. 2011 yılında 23.4 milyar dolar olan talep, 2016 yılında tahmini olarak 59.4 milyar dolara çıkacak. 

Şu an Samsung 32nm fabrikasyon süreciyle üretim yapıyor. Qualcomm Snapdragon S4 ise 28nm fabrikasyon sürecine sahip. Samsung, Exynos 5 ile 32nm sürecine devam ederken sonrasında bunu 22nm'ye kadar çekecek. Yeni tesis ile birlikte 20nm sürecine sahip işlemcileri ve mobil cihaz çözümlerini görmek de mümkün olacak.

http://www.reuters.com/article/2012/06/07/us-samsung-chips-idUSBRE85608H20120607 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar kıyamet yaklasıyr ha bu kadar gelişme hiç hayra alemet değil :)
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Şahi_13 6 yıl
Samsung dünyanın en büyük 2. tersanesine sahip ve asıl ağır iş alanında çok ileri bi şirket ama bu sadece kapitaliyle değil,büyük bi devlet desteğide var diye biliyorum.
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alphekka 6 yıl
A.F. ASLAN


youtube.com/...
bu samsung sadece onları üretse iyi, 01:40'dan sonrasına dikkat
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caolunqiu38 6 yıl
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danGerfuLL 6 yıl
A.F. ASLAN
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alikiziltoprak 6 yıl
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Ne gibi bir tehlike?
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__BadblooD__ 6 yıl
Bir 3 yıl sonra pc kalitesinde grafikleri telefonlarımızda görürüz artık mobil dünya deli gibi gelişiyor konsollar tarih olur gibime geliyor şu an bile gamepad ve televziyon bağlayıp akıllı cihazı konsola dönüştürebiliyorken bir 3 yıl sonrasını düşünemiyorum
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