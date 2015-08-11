Samsung 256 Gb kapasiteli 3D V-NAND bellek geliştirdi

Haber Editörü
3 boyutlu NAND bellek çalışmaları ile son dönemde SSD pazarında adından söz ettiren ve liderlik koltuğuna kurulan Samsung, mevcut SSD ürünlerinin kapasitesini artıracak yeni bir 3D V-NAND belleğin duyurusunu yaptı.
Samsung'un yeni NAND bellekleri 256Gb boyutunda ve 32GB kapasitesine denk geliyor. Samsung'un yeni yongaları boyutu artırmadan kapasiteyi ikiye katlıyor. Firma daha önce 128Gb kapasiteli NAND bellekler kullanıyordu.
Firmanın kullandığı 128Gb kapasiteli bellekler 3-bit MLC düzeninde ve 38 katmana yayılmış şekildeydi. Yeni bellekler ise 256Gb kapasiteli ve 48 katmana yayılmış durumda. 1 hücreye 3-bit sığdıran MLC yapısı ile yeni NAND belleklerde 85.3 milyon adet hücre bulunuyor. Toplam bit sayısı ise 256Gb olarak şekilleniyor. Yeni bellekler Samsung'un ilk 48 katmanlı NAND belleği olarak da dikkat çekiyor.
Ayrıca yeni bellekler daha fazla kapasitenin yanında 32 katmanlı versiyonlara göre aynı depolama kapasitesinde yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Özellikle daha büyük kapasiteli belleklerde enerji tasarrufu oldukça işe yarayacaktır.
Samsung yıl sonuna kadar 48 katmanlı 3-bit MLC V-NAND belleklerin hacimli üretimine başlayacak. Firma ilk etapta kurumsal pazarı hedefliyor zira bu pazarda TB seviyesindeki SSD modellerine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Toshiba ve Seagate firmaları da 48 katmanlı 256Gb TLC BiCS NAND belleklerini gelecek yıl sonlarına yetiştirmeye çalışıyor. Kurumsal tarafta kapasite konusunda büyük bir çekişme bizleri bekliyor.
http://www.slashgear.com/samsungs-new-ssd-3d-v-nand-chips-boast-256-gigabits-10396299/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiç düşündün mü belki verdiği bilgi doğru değildir diye eksileyenler olmuştur. Ev kullanıcısını geçtim sunucu pazarında bile SSD kullanılımı artıyor. Koskoca şirketler arkadaşın gördüğü riskleri göremiyor ve verilerini SSD'ler üzerinde tutuyor olabilirler mi? Doğru bulmadığın fikri onaylamak çocuksuluk ama bu fikri nasıl beğenmezler, siz cahilsiniz imaları çok olgunca değil mi?
Hissiyata göre yazılmış, mesnetsiz her yorumu eksilerim. Bu yüzden kimse de kimseyi yargılamayaz, küçük göremez. Üretilen hiç bir donanım yüzde yüz güvenilir değildir, bu yüzden normal vatandaştan büyük şirketlere kadar herkes önemli datasını yedeklemelidir. Yedekleme yapmıyorsan her türlü riski göze alıyorsun demektir.
Bu kadar doğru bir yazıyı kim ne diye eksiler anlamış değilim arkadaş. bu sitede doğruyu söyleyen taşlanıyor. bunu bliyorumda bu kadar da çocukluk fazla bence. şimdi adam ssd kullanıyorsa bu yazı zoruna gidiyor ve basıyor eksiyi. tam bir çocukluk refleksi. nedir bu arkadaş.. valla olgun bir siteye muhtacız artık.. eskiden internetin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde herkeste internetin olmadığı zamanlarda kullanan belli bir kesim vardı ve böyle saçma sapan çocuksu tepkiler yoktu. internet kullanımı arttı çoluk çocuk kaprisleri saçma sapan tepkileri artık eski kullanıcılarıda yıldırdı artık.. Bir site kursak girme yaşını 21 yapsak ne güzel olurdu.. son derece elit bir site olgun mesaj ve tepkiler.. adam doğru söylesede kimseye yaranamıyor .. size adam gibi doğru bilgi vermek bu bilen insanlara haram oldu. yazık size ya..
kullanmıyorum ama genel olarak ilk taktığınızda bunların çok hızlı oldukları ama sonradan sonradan yavaşladıkları biliniyor. buna çözüm bulmaları gerekiyor.
Fakat SSD sultanlıktır.