Samsung 256 Gb kapasiteli 3D V-NAND bellek geliştirdi

3 boyutlu NAND bellek çalışmaları ile son dönemde SSD pazarında adından söz ettiren ve liderlik koltuğuna kurulan Samsung, mevcut SSD ürünlerinin kapasitesini artıracak yeni bir 3D V-NAND belleğin duyurusunu yaptı.





Samsung'un yeni NAND bellekleri 256Gb boyutunda ve 32GB kapasitesine denk geliyor. Samsung'un yeni yongaları boyutu artırmadan kapasiteyi ikiye katlıyor. Firma daha önce 128Gb kapasiteli NAND bellekler kullanıyordu.





Firmanın kullandığı 128Gb kapasiteli bellekler 3-bit MLC düzeninde ve 38 katmana yayılmış şekildeydi. Yeni bellekler ise 256Gb kapasiteli ve 48 katmana yayılmış durumda. 1 hücreye 3-bit sığdıran MLC yapısı ile yeni NAND belleklerde 85.3 milyon adet hücre bulunuyor. Toplam bit sayısı ise 256Gb olarak şekilleniyor. Yeni bellekler Samsung'un ilk 48 katmanlı NAND belleği olarak da dikkat çekiyor.





Ayrıca yeni bellekler daha fazla kapasitenin yanında 32 katmanlı versiyonlara göre aynı depolama kapasitesinde yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Özellikle daha büyük kapasiteli belleklerde enerji tasarrufu oldukça işe yarayacaktır.





Samsung yıl sonuna kadar 48 katmanlı 3-bit MLC V-NAND belleklerin hacimli üretimine başlayacak. Firma ilk etapta kurumsal pazarı hedefliyor zira bu pazarda TB seviyesindeki SSD modellerine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Toshiba ve Seagate firmaları da 48 katmanlı 256Gb TLC BiCS NAND belleklerini gelecek yıl sonlarına yetiştirmeye çalışıyor. Kurumsal tarafta kapasite konusunda büyük bir çekişme bizleri bekliyor.

http://www.slashgear.com/samsungs-new-ssd-3d-v-nand-chips-boast-256-gigabits-10396299/