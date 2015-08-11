Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 256 Gb kapasiteli 3D V-NAND bellek geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
23
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung 256 Gb kapasiteli 3D V-NAND bellek geliştirdi

3 boyutlu NAND bellek çalışmaları ile son dönemde SSD pazarında adından söz ettiren ve liderlik koltuğuna kurulan Samsung, mevcut SSD ürünlerinin kapasitesini artıracak yeni bir 3D V-NAND belleğin duyurusunu yaptı.

Samsung'un yeni NAND bellekleri 256Gb boyutunda ve 32GB kapasitesine denk geliyor. Samsung'un yeni yongaları boyutu artırmadan kapasiteyi ikiye katlıyor. Firma daha önce 128Gb kapasiteli NAND bellekler kullanıyordu. 

Firmanın kullandığı 128Gb kapasiteli bellekler 3-bit MLC düzeninde ve 38 katmana yayılmış şekildeydi. Yeni bellekler ise 256Gb kapasiteli ve 48 katmana yayılmış durumda. 1 hücreye 3-bit sığdıran MLC yapısı ile yeni NAND belleklerde 85.3 milyon adet hücre bulunuyor. Toplam bit sayısı ise 256Gb olarak şekilleniyor. Yeni bellekler Samsung'un ilk 48 katmanlı NAND belleği olarak da dikkat çekiyor. 

Ayrıca yeni bellekler daha fazla kapasitenin yanında 32 katmanlı versiyonlara göre aynı depolama kapasitesinde yüzde 30 daha az enerji tüketiyor. Özellikle daha büyük kapasiteli belleklerde enerji tasarrufu oldukça işe yarayacaktır. 

Samsung yıl sonuna kadar 48 katmanlı 3-bit MLC V-NAND belleklerin hacimli üretimine başlayacak. Firma ilk etapta kurumsal pazarı hedefliyor zira bu pazarda TB seviyesindeki SSD modellerine daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Toshiba ve Seagate firmaları da 48 katmanlı 256Gb TLC BiCS NAND belleklerini gelecek yıl sonlarına yetiştirmeye çalışıyor. Kurumsal tarafta kapasite konusunda büyük bir çekişme bizleri bekliyor.  

http://www.slashgear.com/samsungs-new-ssd-3d-v-nand-chips-boast-256-gigabits-10396299/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rakanishu 4 yıl
Batuist
SkewCurrentÇoğu firma hala SSD çözümlerine güvenemiyor. İçindeki bellek kontrolcülerinden tutun da NAND flashlara, firmwarelere kadar bir sürü farklı bileşen var ve herhangi birinin hatalı çalışması tüm veri bloklarını tehlikeye sokuyor. Önemli bilgiler için bunlar göze alınamayacak riskler.Mekanik diskler çoğu zaman hayati firmwarelere ihtiyaç duymuyor. Olası bir arıza durumunda da alanında uzman bir ekip gerekirse diski sökerek dahi veriyi kurtarmaları mümkün. SSD bu şansı vermiyor.
Bu kadar doğru bir yazıyı kim ne diye eksiler anlamış değilim arkadaş. bu sitede doğruyu söyleyen taşlanıyor. bunu bliyorumda bu kadar da çocukluk fazla bence. şimdi adam ssd kullanıyorsa bu yazı zoruna gidiyor ve basıyor eksiyi. tam bir çocukluk refleksi. nedir bu arkadaş.. valla olgun bir siteye muhtacız artık.. eskiden internetin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde herkeste internetin olmadığı zamanlarda kullanan belli bir kesim vardı ve böyle saçma sapan çocuksu tepkiler yoktu. internet kullanımı arttı çoluk çocuk kaprisleri saçma sapan tepkileri artık eski kullanıcılarıda yıldırdı artık.. Bir site kursak girme yaşını 21 yapsak ne güzel olurdu.. son derece elit bir site olgun mesaj ve tepkiler.. adam doğru söylesede kimseye yaranamıyor .. size adam gibi doğru bilgi vermek bu bilen insanlara haram oldu. yazık size ya..

Hiç düşündün mü belki verdiği bilgi doğru değildir diye eksileyenler olmuştur. Ev kullanıcısını geçtim sunucu pazarında bile SSD kullanılımı artıyor. Koskoca şirketler arkadaşın gördüğü riskleri göremiyor ve verilerini SSD'ler üzerinde tutuyor olabilirler mi? Doğru bulmadığın fikri onaylamak çocuksuluk ama bu fikri nasıl beğenmezler, siz cahilsiniz imaları çok olgunca değil mi?
Hissiyata göre yazılmış, mesnetsiz her yorumu eksilerim. Bu yüzden kimse de kimseyi yargılamayaz, küçük göremez. Üretilen hiç bir donanım yüzde yüz güvenilir değildir, bu yüzden normal vatandaştan büyük şirketlere kadar herkes önemli datasını yedeklemelidir. Yedekleme yapmıyorsan her türlü riski göze alıyorsun demektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 4 yıl
bi pk anlamadım olm kaçla okuyup yazacak xd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
SkewCurrent
Çoğu firma hala SSD çözümlerine güvenemiyor. İçindeki bellek kontrolcülerinden tutun da NAND flashlara, firmwarelere kadar bir sürü farklı bileşen var ve herhangi birinin hatalı çalışması tüm veri bloklarını tehlikeye sokuyor. Önemli bilgiler için bunlar göze alınamayacak riskler.Mekanik diskler çoğu zaman hayati firmwarelere ihtiyaç duymuyor. Olası bir arıza durumunda da alanında uzman bir ekip gerekirse diski sökerek dahi veriyi kurtarmaları mümkün. SSD bu şansı vermiyor.

Bu kadar doğru bir yazıyı kim ne diye eksiler anlamış değilim arkadaş. bu sitede doğruyu söyleyen taşlanıyor. bunu bliyorumda bu kadar da çocukluk fazla bence. şimdi adam ssd kullanıyorsa bu yazı zoruna gidiyor ve basıyor eksiyi. tam bir çocukluk refleksi. nedir bu arkadaş.. valla olgun bir siteye muhtacız artık.. eskiden internetin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde herkeste internetin olmadığı zamanlarda kullanan belli bir kesim vardı ve böyle saçma sapan çocuksu tepkiler yoktu. internet kullanımı arttı çoluk çocuk kaprisleri saçma sapan tepkileri artık eski kullanıcılarıda yıldırdı artık.. Bir site kursak girme yaşını 21 yapsak ne güzel olurdu.. son derece elit bir site olgun mesaj ve tepkiler.. adam doğru söylesede kimseye yaranamıyor .. size adam gibi doğru bilgi vermek bu bilen insanlara haram oldu. yazık size ya..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
silver0021
Bu kullanıcıdan kullaniciya değişkenlik gosterebilir. Masaustundeki cihazım 10.yilini doldurdu elbette yavaslamalar takilmalar hatsafaya ulaştı. Hddyi sokup yerine ssd taktim taniyamadim. 4 dakika bekliyordum masaüstü kendine gelsin diye. Suanda 20 saniyede tuşuna bastigim andan itibaren hazır. Aynisini laptobumada taktim laptop ultrabooka atladı. Takilma yada yavaslama olmadi cok şükür. Herşey yolunda gidiyor. En yakin zamanda bence sende ssdyi bir dene aradaki farki gor. Hdd devri gercekten bitmiştir su saatten sonra.

kullanmıyorum ama genel olarak ilk taktığınızda bunların çok hızlı oldukları ama sonradan sonradan yavaşladıkları biliniyor. buna çözüm bulmaları gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMuyu 4 yıl
Ssd konusunda Samsungun cok iyi urunleri var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 4 yıl
bende laptopdaki bozuk blurap kısmını söküp hdd yi oraya aldım orjinal yerede ssd taktım. ssd sultanlıktır arkadaşların dediği gibi. bilgisayarı kullanmadığımı fark ettim resmen. işletim sistemi ssd de belgeler ve oyunlar hdd de. o günlük kullanımdaki hız yokmu her tıkladığının şak diye açılamsı saniyelik açılıp kapanmalar falan, anlayamazsınız... diyomuşum (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Asıl güvensiz olan HDD'dir, bir gün aniden bad sector hatası verebilir? Dengesiz cihazlar HDD'ler. Hem de inanılmaz yavaşlar.
Fakat SSD sultanlıktır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
preandroid 4 yıl
Intelin tanittigi 3D Xpoint bellek dedikleri gibi nanddan 1000 kat hizli, 1000 kat dayanikli, dramdan 10 kat daha yogun ve daha ekonomik ise nandlar zaten artik cok eski bir teknoloji oldu bile. Intelin bu urunu piyasaya surmesi herseyi alt ust edecek. Bu haber beni heyecanlandirmiyor asil intel 3D Xpoint bellekleri piyasaya surdu haberi bir cag kapanip yenisinin acilmasi gibi birsey olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 4 yıl
3 bit mlc degil tlc dir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 4 yıl
Yakın gelecekte SSD birimleri HDD den çok daha güvenli olacaklar. Bu kaçınılmaz bir süreç, ama o günler gelinceye kadar oyun, program ve medya işleme için hızlı erişim ihtiyacına hizmet etmeye yarayacaklar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3612 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Windowsa 10'u God Mode özelliği ile kullanın: "Tüm ayarlar elinizin altında olsun" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim