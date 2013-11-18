Samsung 2K AMOLED panellerin hacimli üretimine hazır





Güney Kore'deki Analiz Uzmanları Günü etklinliğinde gelecek yıl için 2K çözünürlükte ekranların müjdesini veren Samsung, hacimli üretime de başlamak üzere.





Samsung Display başkanı Kinam Kim tarafından verilen bilgilere göre firma, 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekranların hacimli üretimi için gün saymaya başladı. Kim, ekranların piksel yoğunluğunu 560ppi olarak açıkladığı için bu panellerin 5 inç boyutunda olduğu da dolaylı olarak teyit edilmiş oldu.





Samsung geliştirdiği ekran teknolojilerini ilk olarak Galaxy S amiral gemi modellerinde kullandığı için 5 inçlik 2K AMOLED panellerin Galaxy S5 modelinde karşımıza çıkması ihtimali artıyor. Bununla birlikte Galaxy Note 4 modelinde de 5.9 inçlik 2K AMOLED panelin bizi karşılaması muhtemel.





Samsung'un bahse konu etkinlikte duyurduğu pek çok yenilikle aslında Galaxy S5 modelinde kullanacağı donanım profilini de ortaya koymuş oldu. 64 bit destekli Exynos işlemciler, 16MP çözünürlükte düşük ışıkta en iyi performansı veren ISOCELL kamera sensörü, 5 inçlik 2K Super AMOLED ekran şimdilik tahmin edilen özellikler olarak sıralanıyor.

http://www.sammobile.com/2013/11/18/samsung-ready-to-mass-produce-amoled-displays-with-560ppi-pixel-density-for-2014-smartphones/