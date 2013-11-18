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Samsung 2K AMOLED panellerin hacimli üretimine hazır

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung 2K AMOLED panellerin hacimli üretimine hazır

Güney Kore'deki Analiz Uzmanları Günü etklinliğinde gelecek yıl için 2K çözünürlükte ekranların müjdesini veren Samsung, hacimli üretime de başlamak üzere.

Samsung Display başkanı Kinam Kim tarafından verilen bilgilere göre firma, 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekranların hacimli üretimi için gün saymaya başladı. Kim, ekranların piksel yoğunluğunu 560ppi olarak açıkladığı için bu panellerin 5 inç boyutunda olduğu da dolaylı olarak teyit edilmiş oldu.

Samsung geliştirdiği ekran teknolojilerini ilk olarak Galaxy S amiral gemi modellerinde kullandığı için 5 inçlik 2K AMOLED panellerin Galaxy S5 modelinde karşımıza çıkması ihtimali artıyor. Bununla birlikte Galaxy Note 4 modelinde de 5.9 inçlik 2K AMOLED panelin bizi karşılaması muhtemel. 

Samsung'un bahse konu etkinlikte duyurduğu pek çok yenilikle aslında Galaxy S5 modelinde kullanacağı donanım profilini de ortaya koymuş oldu. 64 bit destekli Exynos işlemciler, 16MP çözünürlükte düşük ışıkta en iyi performansı veren ISOCELL kamera sensörü, 5 inçlik 2K Super AMOLED ekran şimdilik tahmin edilen özellikler olarak sıralanıyor. 

http://www.sammobile.com/2013/11/18/samsung-ready-to-mass-produce-amoled-displays-with-560ppi-pixel-density-for-2014-smartphones/ Yorum Yaz
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Mr.Captain 5 yıl en beğenilen
Full hd ekran hiç yetmiyordu zaten 2k gelmesi cok iyi oldu cokta guzel oldu
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Mr.Loney 5 yıl
Aufoncuların retina yalan oldu yani :D
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orientem 5 yıl
xbox one 720p oyun oynatıyor 40+ inch tvlerde samsung da 5inch e 2k koymaya çalışıyor sonuç ikisi de çöp bi ortasını bulun
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Galaxys7 5 yıl
Mr.Loney
Aufoncuların retina yalan oldu yani :D

Bu çözünürlüklerin gereksiz olması bir yana mr loney arkadaşın dediği gibi bir zamanlar ayfoncular retina ekran retina ekran diye kafamıza kakarlardı. Şimdi ses seda yok
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windroiduser 5 yıl
ben qhd ye razıyım adam 2k diyo pil nerde pil yarım saat asphalt 8 oyna sonra şarja tak ne anladım görüşmeleride 3310 la yaparız
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OnLiNe MaNaGeR 5 yıl
Şuna bile sevinen insanlar var 5" ekran 2K çözünürlük

Neymiş ayfonların retine ekranı yalan olmuş

He canım he adamlar kahroluyor şimdi verdikleri paralara
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camoka5 5 yıl
Bu nasıl iştir. 4",5" ekranlara 2k, 4k çözünürlük sıkıştırmaya çalışacaklarına adam gibi 21",23",24" 2k,4k alınabilir fiyatlarla ips monitör yapsalar ya. En küçüğü 27" den başlıyor 2k monitörlerin.
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asaltek 5 yıl
teknolojiyi takip etmek, bir taraftan insanı heveslendirmeye ve para harcatmaya yönlendirirken, aynı zamanda yeni teknolojiden daha çıkmadan haberin olmasını da sağlıyor. cebinde mis gibi telefonu olduğu halde, note 3 mü alsam, G2 mi, yoksa s4 mü sorularıyla kafasını dolduran teknoloji severin, zihnini en kolay yoldan temizleyebilmesi için ya birini tercih etmesi, ya da daha iyi bir iş yaparak bu haberi okuması yeterli aslında.
tabiki note4 ya da s5 alacaz, yeni modellerin çıkmasına şunun şurasında ne kaldı ki?

Teknolojiyi takip edin, heveslenin, ama cebinizde mis gibi bir telefon olduğu halde bir yenisini alıp paranızı boşa harcamanızı engellemek için, sonraki gelecek modelleri araştırın, hepsi bu, zihin gerisini halleder.
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Espa 5 yıl
Birilerinin pil teknolojisine el atması lazım bir an önce.
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Ciginix 5 yıl
Çok iyi olmuş FHD de pikselleri sayıyordum.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
batarya nolcak yanımda şarj aletini taşımak istemiyorum
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Jacobıan 5 yıl
Çok lazımdı
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Haşin_ErKeK 5 yıl
Çıksım paşam ihtiyaç var böyle ekrana mesela bende ıphone 5 var abi pikseller kafam kadarya la ?
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