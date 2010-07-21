Samsung, 30nm fabrikasyon süreciyle hazırladığı 2Gb DDR3 bellek yongasının hacimli üretimine başlıyor

Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, 30nm fabrikasyon süreciyle hazırladığı 2Gb Green DDR3 DRAM yongası için hacimli üretime başlıyor. İleri fabrikasyon süreci dayesinde 1.35v gerilimi ile 1866MHz'de, 1.5v geriliminde ise 2133MHz'de çalışan bellek yongasının, masaüstü, dizüstü, sunucu, netbook ve mobil cihazlarda kullanılabileceği açıklandı. Enerji verimli yapısı sayesinde bulut bilgi-işlem ve sanallaştırma uygulamaları için de ideal olduğu belirtilen yeni bellek yongasının yakında satışa sunulması bekleniyor.

Enerji verimli 2Gb DDR3 bellek yongasıyla birlikte Samsung, bu yılın sonuna doğru aynı fabrikasyon süreciyle 4Gb DDR3 yongası üretmeyi de planlıyor.