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Samsung, 30nm fabrikasyon süreciyle hazırladığı 2Gb DDR3 bellek yongasının hacimli üretimine başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, 30nm fabrikasyon süreciyle hazırladığı 2Gb Green DDR3 DRAM yongası için hacimli üretime başlıyor. İleri fabrikasyon süreci dayesinde 1.35v gerilimi ile 1866MHz'de, 1.5v geriliminde ise 2133MHz'de çalışan bellek yongasının, masaüstü, dizüstü, sunucu, netbook ve mobil cihazlarda kullanılabileceği açıklandı. Enerji verimli yapısı sayesinde bulut bilgi-işlem ve sanallaştırma uygulamaları için de ideal olduğu belirtilen yeni bellek yongasının yakında satışa sunulması bekleniyor.

Enerji verimli 2Gb DDR3 bellek yongasıyla birlikte Samsung, bu yılın sonuna doğru aynı fabrikasyon süreciyle 4Gb DDR3 yongası üretmeyi de planlıyor.


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St Batuhan 9 yıl
Bu yonganın tanesi 256MB yani bunlardan anca 8 tanesi 2GB ediyor demektir :) Acıkcası cok güzel değer bence Zira 1,65volt ile bile calıstırılıyor i7 de ve bu sayede hem yüksek hız hem düsük zamanlama olusabilir :)
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El Mukteda 9 yıl
1.5v 2133MHz gerçekten güzel.
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OverClocK1ng 9 yıl
O Gigabyte değil Gigabit.
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alito 9 yıl
ram yongalarının sayısına baglı olarak boyutta artar evet.
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Virinom 9 yıl
yani bu ram lerin üzerindeki küçük çiplerdenmi eer üleyse bnm 2 lik ramde 16 tane çip vardı
bunların tanesi 2 gb 16 tane koysak
tek slotta 32 gb rammi olcak :?
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