Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 320GB kapasiteli Spinpoint F4 sürücüsünün satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
1
10
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung, Spinpoint F serisi yeni sabit disklerini satışa sunmaya başladı. Firma tarafından yeni nesil sürücü ailesi olarak nitelendirilen sabit disk ailesi için duyurusu yapılan ilk model, 320GB kapasiteli Spinpoint F4 oldu. OEM üreticilere sağlanmaya başlanan yeni sürücü için "müthiş bir performans ve yüksek dayanıklılık" sunduğunun altı çiziliyor.

Tek plakalı tasarıma sahip olan Samsung F4, 16MB tampo bellekle donatılmışç. 7200 devir/dakika hızında çalışan ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni sürücünün Spinpoint F1 ile kıyaslandığında %7 daha az güç tükettiği ve SilentSeek ile NoiseGuard gibi güncel Samsung disklerde gördüğümüz teknolojilere sahip olduğu belirtiliyor.

Artan kapasite ve yüksek yüksek performans nedeniyle 3.5-inç disklere olan talebin arttığını belirten Samsung, F4 modelinin tek plakalı tasarımı sayesinde yüksek performansın yanında daha dayanıklılık konusunda iddialı olduğunu belirtiyor. 320GB ile başlayan F4 serisinin zaman içerisinde daha yüksek kapasiteli modellerle genişleşmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AmericanRacing 9 yıl
tek plaka 320gb için normal bence siz ne bekliyosunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F@ruk 9 yıl
İncelemesi;

testfreaks.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
320GB ne büyük iş başarmış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 9 yıl
Samsung F3 ile çok iyi iş çıkardı ve hala çıkarmaya devam ediyor. 100MB/sn'nin üzerindeki ortalama performansıyla fiyatında lider konumda F3ler. Umarım başarısını yeni nesil ile güçlendirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dan-ger 9 yıl
"müthiş bir performans ve yüksek dayanıklılık" sunduğunun altı çiziliyor.


F3 ler Gerçekten çok iyi sn/140Mb gördüm bunun performansını merak ediyorum

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11399 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hdd, disk ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim