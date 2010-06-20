Samsung, 320GB kapasiteli Spinpoint F4 sürücüsünün satışına başladı

Samsung, Spinpoint F serisi yeni sabit disklerini satışa sunmaya başladı. Firma tarafından yeni nesil sürücü ailesi olarak nitelendirilen sabit disk ailesi için duyurusu yapılan ilk model, 320GB kapasiteli Spinpoint F4 oldu. OEM üreticilere sağlanmaya başlanan yeni sürücü için "müthiş bir performans ve yüksek dayanıklılık" sunduğunun altı çiziliyor.

Tek plakalı tasarıma sahip olan Samsung F4, 16MB tampo bellekle donatılmışç. 7200 devir/dakika hızında çalışan ve SATA-II ara birimini destekleyen yeni sürücünün Spinpoint F1 ile kıyaslandığında %7 daha az güç tükettiği ve SilentSeek ile NoiseGuard gibi güncel Samsung disklerde gördüğümüz teknolojilere sahip olduğu belirtiliyor.

Artan kapasite ve yüksek yüksek performans nedeniyle 3.5-inç disklere olan talebin arttığını belirten Samsung, F4 modelinin tek plakalı tasarımı sayesinde yüksek performansın yanında daha dayanıklılık konusunda iddialı olduğunu belirtiyor. 320GB ile başlayan F4 serisinin zaman içerisinde daha yüksek kapasiteli modellerle genişleşmesi bekleniyor.