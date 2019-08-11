Samsung 8 Gbps hıza ulaşan PCIe 4.0 SSD’sini duyurdu

Samsung PM1733

PM1733 sistemle veri aktarımını PCIe 4.0 arayüzü üzerinden sağlayan bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 8 Gbps’lik sıralı okuma hızına ulaşabilen modelin 4K rastgele okuma değeri ise 1500K olarak belirtilmiş ki böylece piyasadaki diğer PCIe SSD’lerden ayrılıyor.

Buna karşın Samsung, PM1733’ün yazma değerlerine dair bir detay paylaşmamış. Buradan sürücünün okuma operasyonlarına yönelik hızlı bir seçenek olarak konumlandırılacağını söyleyebiliriz.

Öte yandan PM1733 karşımıza U.2 formunda da çıkıyor. 512 Gb kapasiteli 5. nesil TLC tipi 3D V-NAND yongaları üzerinde şekillenen sürücü 30.72 TB kapasiteye kadar seçenekler halinde satışa sunulacak. PCIe 4.0 x8 arayüzünü kullanan modelde ise kapasite 15.36 TB’a düşüyor.

Fiyat bilgisi paylaşılmayan sürücülerin bu çeyrek içerisinde kurumsal müşteriler için satışa sunulması bekleniyor. Son olarak Samsung’un PCIe 4.0 destekli ve son kullanıcı odaklı SSD’lerini piyasaya süreceği tarih henüz net değil.

https://www.overclock3d.net/news/storage/samsung_reveals_8gbps_pm1733_pcie_4_0_ssd_for_the_enterprise_market/1

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Güney Koreli Samsung,işlemcileri üzerinde kurulacak iş istasyonları ve sunucuları hedef aldığı PCIe 4.0 SSD’sini duyurdu. Depolama birimi sunduğu yüksek okuma hızıyla heyecan verici nitelikte.