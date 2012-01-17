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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar artık daha ince, daha zarif

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
24,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar artık daha ince, daha zarif
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Samsung önümüzdeki ay içerisinde ultra ince tasarımlı 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesinin güncellenmiş modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Her ikisi de 0.58-inç kasa kalınlığına sahip 13.3-inç ve 15-inç boyutundaki yeni modellerde, güçlendirilmiş Alüminyum kasaya, yüksek parlaklık seviyesine sahip SuperBright Plus ekrana ve Intel'in ikinci nesil Core işlemci ailesine yer veriliyor. Tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 işlemcilerle donatılabilen yeni modeller, 8GB'a kadar DDR3 bellek ve 256GB'a kadar SSD sürücü seçenekleriyle konfigüre edilebilecekler. 
9.8 saniyede açılabilen ve 1.4 saniyede uyku modundan çıkabilen dizüstü bilgisayarlarda arka aydınlatmalı klavye de bulunuyor. Hem tasarım hem de donanım anlamında geliştirilen 9 serisi yeni dizüstü bilgisayarlardan 13.3-inç boyutundaki modelin 1399$, 15-inç boyutundaki modelin ise 1499$ olarak belirlenen yurt dışı başlangıç fiyatlarıyla kullanıma sunulması bekleniyor. 
Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar artık daha ince, daha zarif
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kanoute 7 yıl
oray
wireless sorunu vardı 9 serisinde, umarım düzeltilmiştir.

evet satın aldım bir tane ama wireless sorunundan dolayı iade ettim.
elimde çek var şimdi.
15 inch versiyonu gelince alacam inşallah.
ne zman gelir sizce? 27 şubatta çıakcak deniyor avrupa ve abd de. türkiyede mart ayında çıkbilir mi? yoksa çok bekler miyiz?
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oray 7 yıl
wireless sorunu vardı 9 serisinde, umarım düzeltilmiştir.
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exelans23 7 yıl
güzel makinaymış
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dinazoor2001 7 yıl oray
oray

wireless sorunu vardı 9 serisinde, umarım düzeltilmiştir.

nasıl bir sorun açıklar mısınız? ben kullanıyorum da..
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omerhakanbilici 7 yıl
0.58 inç kaç cm diye google'a sorsam çok rahat bulurum fakat biz türkler bilirsiniz kalınlık belirtmek için metrik sistem kullanıyoruz genelde :)
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1ses1 7 yıl
Şu leptoplardaki Ekranları amoled yada oled yapsalar ne kadar iyi olurdu. Ve dahada ince olurdu.
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E_Aydin35 7 yıl
Şimdi incelediğimde şunu düşündüm fiyat hayli bir fazla buna karşılık tasarım sade olmuş ve teknik özellikler orta derece tabi samsung kaliteli bir marka ve bu modelinde ultra ince olması fiyat konusunda artış göstermesi normal ama yinede pahalı bana göre.:(
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wolf1907 7 yıl
Benim merak ettiğim performansları ne kadar iyi...
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GAMBIT 7 yıl
haymatloshan
Zenbook ux31,Macbook Air ve bunu karşılaştırabilir misiniz acaba?

zenbook bir ultrabook ve macbook air ile aynı sınıfta olduğu düşünülebilir. ve boyutlaru 13" i geçmiyor. fakat 9 serisi notebook olarak geçiyor ve boyutları da 15" de olabiliyor. böyle olunca diğer laptoplarla aynı kategoride olan çok şık ve güçlü bir ürün oluyor.
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DH Misafiri 7 yıl
hem ekranın hem kasanın mat olması çok güzel
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haymatloshan 7 yıl
Zenbook ux31,Macbook Air ve bunu karşılaştırabilir misiniz acaba?
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GAMBIT 7 yıl
laptop dediğin böyle olur. duyduğuma göre pil süresi de 9 saat gibiymiş. hatta 3 yıl sonra bile 6 saat pil süresi vaad ediyor. şu ürün bizde de 2000-3000 arası bir fiyat alırsa güzel olacak. piyasadaki en şık laptop..
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Cengaver53 7 yıl
türkiyede mevcut modelleri 3000tl fiyatla satılabiliyor altına düştüğü zamanlar var pcdepo.com/... vatanbilgisayar.com/... yeni çıkanlarda 3000-3500 arası olur
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