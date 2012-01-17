Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar artık daha ince, daha zarif

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung önümüzdeki ay içerisinde ultra ince tasarımlı 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesinin güncellenmiş modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Her ikisi de 0.58-inç kasa kalınlığına sahip 13.3-inç ve 15-inç boyutundaki yeni modellerde, güçlendirilmiş Alüminyum kasaya, yüksek parlaklık seviyesine sahip SuperBright Plus ekrana ve Intel'in ikinci nesil Core işlemci ailesine yer veriliyor. Tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 işlemcilerle donatılabilen yeni modeller, 8GB'a kadar DDR3 bellek ve 256GB'a kadar SSD sürücü seçenekleriyle konfigüre edilebilecekler.
9.8 saniyede açılabilen ve 1.4 saniyede uyku modundan çıkabilen dizüstü bilgisayarlarda arka aydınlatmalı klavye de bulunuyor. Hem tasarım hem de donanım anlamında geliştirilen 9 serisi yeni dizüstü bilgisayarlardan 13.3-inç boyutundaki modelin 1399$, 15-inç boyutundaki modelin ise 1499$ olarak belirlenen yurt dışı başlangıç fiyatlarıyla kullanıma sunulması bekleniyor.
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evet satın aldım bir tane ama wireless sorunundan dolayı iade ettim.
elimde çek var şimdi.
15 inch versiyonu gelince alacam inşallah.
ne zman gelir sizce? 27 şubatta çıakcak deniyor avrupa ve abd de. türkiyede mart ayında çıkbilir mi? yoksa çok bekler miyiz?
nasıl bir sorun açıklar mısınız? ben kullanıyorum da..
zenbook bir ultrabook ve macbook air ile aynı sınıfta olduğu düşünülebilir. ve boyutlaru 13" i geçmiyor. fakat 9 serisi notebook olarak geçiyor ve boyutları da 15" de olabiliyor. böyle olunca diğer laptoplarla aynı kategoride olan çok şık ve güçlü bir ürün oluyor.