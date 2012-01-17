Samsung 9 serisi dizüstü bilgisayarlar artık daha ince, daha zarif

Samsung önümüzdeki ay içerisinde ultra ince tasarımlı 9 serisi dizüstü bilgisayar ailesinin güncellenmiş modellerini pazara sunmaya hazırlanıyor. Her ikisi de 0.58-inç kasa kalınlığına sahip 13.3-inç ve 15-inç boyutundaki yeni modellerde, güçlendirilmiş Alüminyum kasaya, yüksek parlaklık seviyesine sahip SuperBright Plus ekrana ve Intel'in ikinci nesil Core işlemci ailesine yer veriliyor. Tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 işlemcilerle donatılabilen yeni modeller, 8GB'a kadar DDR3 bellek ve 256GB'a kadar SSD sürücü seçenekleriyle konfigüre edilebilecekler.

9.8 saniyede açılabilen ve 1.4 saniyede uyku modundan çıkabilen dizüstü bilgisayarlarda arka aydınlatmalı klavye de bulunuyor. Hem tasarım hem de donanım anlamında geliştirilen 9 serisi yeni dizüstü bilgisayarlardan 13.3-inç boyutundaki modelin 1399$, 15-inç boyutundaki modelin ise 1499$ olarak belirlenen yurt dışı başlangıç fiyatlarıyla kullanıma sunulması bekleniyor.