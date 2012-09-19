Samsung, ABD'deki davanın ardından iddiaları kamuoyu ile paylaşmaya başladı





ABD'deki mahkeme salonlarında Apple'a karşı mücadelesinde pek başarılı olamayan Samsung, Samsung Tomorrow adındaki blogu üzerinden gerçeği tarafsız bir bakış açısıyla ortaya koyarak, kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları giderene kadar çaba göstereceğini duyurdu.

Apple'ın D593,087 numaralı patenti kullanarak Galaxy S'i iPhone 3GS'in taklidi olmakla suçladığı iddiaya değinen Samsung, bu tasarımı ilk olarak F700 modelinde kullandığını belirtti. Apple'ın söz konusu patenti 2009'da aldığını belirten Samsung, kendisinin tasarım patent başvurusunu 2006'nın aralık ayında yaptığı ve 2007'nin şubat ayında da F700'ü Mobil Dünya kongresinde görücüye çıkardığı, kasım ayında ise satışa sunduğu açıklandı.

Samsung tarafından karşılaştırılan bir diğer cihaz ise Apple'ın dikdörtgen tasarıma sahip köşeleri yuvarlatılmış cihazı iPhone 4 oldu. YP-Q3 adlı taşınabilir medya oynatıcısını örnek olarak gösteren Samsung, bu cihazın tasarımı için gerçekleştirilen patent başvurusunun iPhone 4 piyasaya çıkmadan iki ay önce yapıldığını vurguladı. Söz konusu cihazın eylül ayına kadar piyasaya çıkmadığı da açıklandı. Şirket 2006 yılında çıkardıkları YP-Z5'in de benzer bir tasarım anlayışına sahip olduğunu da belirtti.

Samsung, daha önce mahkeme sürecinde de benzer bir kamuoyuna delil sunma yoluna gitmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Mahkeme her ne kadar Samsung'un aleyhine sonuçlanmış olsa da, şirketin bu işin peşini bırakmayacağı ve kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları belgeler ile gidermek için elinden geleni yapacağını söylemek pekte yanlış olmayacaktır.

http://samsungtomorrow.com/3273