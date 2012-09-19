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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, ABD'deki davanın ardından iddiaları kamuoyu ile paylaşmaya başladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung, ABD'deki davanın ardından iddiaları kamuoyu ile paylaşmaya başladı
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ABD'deki mahkeme salonlarında Apple'a karşı mücadelesinde pek başarılı olamayan Samsung, Samsung Tomorrow adındaki blogu üzerinden gerçeği tarafsız bir bakış açısıyla ortaya koyarak, kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları giderene kadar çaba göstereceğini duyurdu.
Apple'ın D593,087 numaralı patenti kullanarak Galaxy S'i iPhone 3GS'in taklidi olmakla suçladığı iddiaya değinen Samsung, bu tasarımı ilk olarak F700 modelinde kullandığını belirtti. Apple'ın söz konusu patenti 2009'da aldığını belirten Samsung, kendisinin tasarım patent başvurusunu 2006'nın aralık ayında yaptığı ve 2007'nin şubat ayında da F700'ü Mobil Dünya kongresinde görücüye çıkardığı, kasım ayında ise satışa sunduğu açıklandı. 
Samsung tarafından karşılaştırılan bir diğer cihaz ise Apple'ın dikdörtgen tasarıma sahip köşeleri yuvarlatılmış cihazı iPhone 4 oldu. YP-Q3 adlı taşınabilir medya oynatıcısını örnek olarak gösteren Samsung, bu cihazın tasarımı için gerçekleştirilen patent başvurusunun iPhone 4 piyasaya çıkmadan iki ay önce yapıldığını vurguladı. Söz konusu cihazın eylül ayına kadar piyasaya çıkmadığı da açıklandı. Şirket 2006 yılında çıkardıkları YP-Z5'in de benzer bir tasarım anlayışına sahip olduğunu da belirtti. 
Samsung, daha önce mahkeme sürecinde de benzer bir kamuoyuna delil sunma yoluna gitmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Mahkeme her ne kadar Samsung'un aleyhine sonuçlanmış olsa da, şirketin bu işin peşini bırakmayacağı ve kamuoyundaki yanlış anlaşılmaları belgeler ile gidermek için elinden geleni yapacağını söylemek pekte yanlış olmayacaktır.

http://samsungtomorrow.com/3273 Yorum Yaz
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damn2u 6 yıl en beğenilen
Hiç bir firma tüketiciler için bu kadar çaba sarf etmezken tüketicilerin firmaları bu derece savunması tuhaf, özellikle de mantıktan uzaklaşılarak yorum yapılmaya başlandığı zaman iş gerçekten çığrından çıkıyor. Taraflı arkadaşlar için zaman ayırıp alttaki ufacık röportajdan alıntı yazıyı okumalarını tavsiye ederim, zira paramın karşılığını en iyi şekilde almak isteyim diyenler yazıyı objektif olarak okuyup değerlendirebilirler.



"Apple şirketi kurucu ortaklarından olan Steve Wozinak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Apple ve Samsung arasındaki patent savaşlarının sorulmasından nefret ediyorum. California Mahkemesi’nin verdiği kararın yanlış olduğuna inanıyorum ve dilerim mahkeme kararını düzeltir. Mahkemenin verdiği kararla aynı fikirde değilim çünkü davaya sebep olan konular yenilikçi değil ve küçük gelişmeler. Teknoloji şirketleri arasında patent savaşları ortadan kalkmalı ve şirketler ellerinde bulunan patentleri değiştirmeli. Bu sayede daha önemli gelişmeler yaşanır ve daha yenilikçi ürünler ortaya çıkmış olur.”

Yeni nesil iPhone ile ilgili sarf ettiği sözlerde ise satışa başlar başlamaz bir tane alacağını belirtti. Bir süre kullandıktan sonra daha sağlıklı değerlendirmelerde bulunacağını belirten Wozniak, iPhone 4 kamera noktasında Galaxy S III ve Motorola RAZR modellerinin gerisinde kalıyor. Dilerim iPhone 5 şu an kullandığım Galaxy S III’ten daha iyi bir kameraya sahip olur."

Kaynak : thenextweb.com/...
Hiç bir firma tüketiciler için bu kadar çaba sarf etmezken tüketicilerin firmaları bu derece savunması tuhaf, özellikle de mantıktan uzaklaşılarak yorum yap...
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senatorlines 6 yıl
Samsung şimdiye kadar gördüğüm en saldırgan ve sahtekar firma zaten güney korelilerin çoğu öyle, hepsi çinliler gibi taklitçi ve sahtekar, milleti kandırıp PİYASAYI ELE GEÇİRİP TEKEL OLMAK İSTİYOR samsung çok açık oratada karşısında duran bir tek dişli ve haklarını adam gibi savunan Apple, Google bile çekinmeye başladı samsungtan, Apple, HTC, Nokia siparişlerini başka firmalara yaptırıyor artık, Sony, HTC, LG, Nokia.... niye HIR ZIR çıkarmıyor tek AKILLI samsung MU?
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unxyn 6 yıl
met@lrock
samsungun gösterdiği tasarımları alakaya maydonoz.

Alaka Apple ın o benim kenarları yuvarlatılmış tasarımıma benzer tasarım yaptım demesidir biraz tarafsız olun.
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C28_ 6 yıl
met@lrock
samsungun gösterdiği tasarımları alakaya maydonoz.

peki senin mantığınla ilerlersek Apple çaldı dediği samsung telefon tasarımları nedir ?
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OverClocK1ng 6 yıl
Yaa sevgili Fanboylar. Kapak böyle yapılır işte.
Bunları görüp te o davayı Apple a veren hakimin ben taa....
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DH Misafiri 6 yıl
Apple Amerikan şirketi mahkeme amerikada açıldı ve tabiki ırkçı ve taraflı bir karar .Resimlerden anlaşıldığı gibi samsung telefon yaparken apple elma kesiyordu
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met@lrock 6 yıl
samsungun gösterdiği tasarımları alakaya maydonoz.
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AsasinoDePulgas 6 yıl
mertgraph1979
Bir markanın diğer bir markanın ürününü taklit etmesinin en büyük nedeni o ürünün fenomen oluşu, insanların algısında ciddi bir yeri oluşu ve dünyada hatırı sayılır bir satış grafiği yakalamış olmasıdır. Şimdi yukarıdaki media playera bakıyorum ve Samsunga neremle güleceğimi cidden şaşırmış durumdayım. Samsunga sorsanız bu ürününün kopyalanması için tek bir neden söyle diye adamlar ağzını açıp tek kelime edemezler. Hemde iddia ettikleri marka Apple ve ürün iphone. Yani öyle tasarım yönünden çaresiz ve aciz bir markada değil. Adama k.çıyla gülerler yahu.
(Malesef bunun ikonu yok
)

Ne yazıkki haberi çok yanlış okumuşsun. Apple sanki dikdörtgen çevreyi, ekranın altındaki tuşu kendi icat etmiş gibi dava açıp duruyor Samsungda bakın biz onlardan daha önce yapmıştık diyor.
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Kirk Lee 6 yıl
LTE davası ne zaman açılacak ve sonucu ne olacak asıl onu merak ediyorum...
Sanırsam samsung iphone'un piyasaya sürülmesini bekliyor bunun için.
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BoSS03 6 yıl
Bu patent davaları teknolojinin ilerleyişinin önüne taş koymaktan başka bişey değil. Ford ben arabayı 4 tekerli yaptım siz yapamazsınız deseydi şu an ford un yenilenmemiş hurdalarına biniyo olacaktık...
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Puzzles 6 yıl BoSS03
BoSS03

Bu patent davaları teknolojinin ilerleyişinin önüne taş koymaktan başka bişey değil. Ford ben arabayı 4 tekerli yaptım siz yapamazsınız deseydi şu an ford un yenilenmemiş hurdalarına biniyo olacaktık...

+1
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homeedition88 6 yıl
ekorender
homeedition88 Samsung sapıttı iyice Model: Samsung Yp-q3 ile iphone 4 arasında metal renkli çerçevesi haricinde hiç bir benzerlik yok ki. Ayrıca bu davada Apple; multi-touch ile yakınlaştırma ve hareket ettirme (Multi touch patenti değil bu safaride web sayfasına zoom yaparken aynı zamanda sayfayı tüm yönlere hareket ettirme becerisi) (-ki bu da davada Samsungun komik duruma düşmesine sebep oldu. Samsung kendi browserında böyle bir beceriye sahip olmadığını iddia ederken apple avukatı uygulamaları olarak gösterdi cihazın bunu yapabildiğini) Ekran bittiği yer de içeriğin zıplaması (Bounce effect) gibi patentlerini de kullandı samsunga karşı. Genelde çoğu kişi sadece görsel benzerlik için açılmış bir dava gibi görüyor....
Gülmekten karnıma ağrılar girdi
içeriğin zıplaması patenti ha. Bir yaşıma daha girdim.

Yeni yasin kutlu olsun. :) turkceye tam olarak nasil cevirebilecegimi bilemedigim icin direk cevirdim, kastedilen sey ornegin ayarlarda hizli sekilde ekranin sonuna gittiginizde icerigin ziplama efektine sahip olmasi. Ics ile android dikkat edersen sayfanin sonuna gelindiginde artik sadece parlama efekti kullaniyor.
Tabi bunlar kullaniciya basit yada kolay gelistirilen tasarimlar gibi gelsede profesyoneller bilirler insan ile arayuz etkilesimini eglenceli ve guzel hale getirmenin ne kadar zor oldugunu. O yuzden biraz kaba olursa kusuruma bakmayin ama bazi bilgi birikimleri o konu hakkinda az bilgiye sahip olan siradan kisiler icin kolayca olusturulabilir gibi gozukuyor ve gene ayni kisinin egosu da baskin olunca isler karisiklasiyor. Aslinda ortadaki sorun bu. bilmeyen bir kitlenin bilmedi bir konu hakkinda bilenlerin verdigi karara itirazi. Ben de bu duruma karnima agrilar girince kadar gulebilmek isterdim ama daha cok hayal kirikligi oluyor bende....
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ekorender 6 yıl homeedition88
homeedition88

ekorender

homeedition88 Samsung sapıttı iyice Model: Samsung Yp-q3 ile iphone 4 arasında metal renkli çerçevesi haricinde hiç bir benzerlik yok ki. Ayrıca bu davada Apple; multi-touch ile yakınlaştırma ve hareket ettirme (Multi touch patenti değil bu safaride web sayfasına zoom yaparken aynı zamanda sayfayı tüm yönlere hareket ettirme becerisi) (-ki bu da davada Samsungun komik duruma düşmesine sebep oldu. Samsung kendi browserında böyle bir beceriye sahip olmadığını iddia ederken apple avukatı uygulamaları olarak gösterdi cihazın bunu yapabildiğini) Ekran bittiği yer de içeriğin zıplaması (Bounce effect) gibi patentlerini de kullandı samsunga karşı. Genelde çoğu kişi sadece görsel benzerlik için açılmış bir dava gibi görüyor....
Gülmekten karnıma ağrılar girdi
içeriğin zıplaması patenti ha. Bir yaşıma daha girdim.


Yeni yasin kutlu olsun. :) turkceye tam olarak nasil cevirebilecegimi bilemedigim icin direk cevirdim, kastedilen sey ornegin ayarlarda hizli sekilde ekranin sonuna gittiginizde icerigin ziplama efektine sahip olmasi. Ics ile android dikkat edersen sayfanin sonuna gelindiginde artik sadece parlama efekti kullaniyor.

Tabi bunlar kullaniciya basit yada kolay gelistirilen tasarimlar gibi gelsede profesyoneller bilirler insan ile arayuz etkilesimini eglenceli ve guzel hale getirmenin ne kadar zor oldugunu. O yuzden biraz kaba olursa kusuruma bakmayin ama bazi bilgi birikimleri o konu hakkinda az bilgiye sahip olan siradan kisiler icin kolayca olusturulabilir gibi gozukuyor ve gene ayni kisinin egosu da baskin olunca isler karisiklasiyor. Aslinda ortadaki sorun bu. bilmeyen bir kitlenin bilmedi bir konu hakkinda bilenlerin verdigi karara itirazi. Ben de bu duruma karnima agrilar girince kadar gulebilmek isterdim ama daha cok hayal kirikligi oluyor bende....

Doğru ben bir şey bilmem bu konularda. Zaten bir ben birde Steve Wozniak anlamayız bu işlerden. Sayenizde ne mühim bir icat olduğunu sizin gibi bu işi bilen kişilerden öğreniyoruz. Allah razı olsun...
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