Samsung, Apple ile anlaşma masasına oturmaya sıcak bakmıyor

Apple ile HTC geçtiğimiz hafta sonu patentler konusundaki anlaşmazlıklarını çözdüklerini açıklamış ve iki şirket arasındaki davalar sona ermişti. Anlaşmanın detayları açıklanmasa da, analistler HTC'nin Android'li cihaz başına 6 ila 8 dolar arasında bir rakamı Apple'a ödeyeceği tahmininde bulunmuşlardı.

http://dawn.com/2012/11/14/samsung-plans-no-settlement-with-apple-executive/

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Apple ile HTC'nin atmış olduğu bu adım üzerine, gözler Apple ile anlaşmazlık yaşayan bir diğer şirket olan Samsung'a çevrilmişti. Ancak, Samsung Mobile'ın başındaki isim J.K Shin, şirketin böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Samsung'un böyle bir anlaşmaya yanaşmamasında ki faktör olarak ise, şirketin akıllı telefon pazarında liderliği işaret edildi.Anlaşma masasına oturmak gibi bir niyeti olmadığını açıklayarak, tartışmalara son veren Samsung'un Apple ile arasında dünya çapında sürmekten olan davalardan ne gibi sonuçlar çıkacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.