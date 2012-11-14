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Samsung, Apple ile anlaşma masasına oturmaya sıcak bakmıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple ile HTC geçtiğimiz hafta sonu patentler konusundaki anlaşmazlıklarını çözdüklerini açıklamış ve iki şirket arasındaki davalar sona ermişti. Anlaşmanın detayları açıklanmasa da, analistler HTC'nin Android'li cihaz başına 6 ila 8 dolar arasında bir rakamı Apple'a ödeyeceği tahmininde bulunmuşlardı.

Apple ile HTC'nin atmış olduğu bu adım üzerine, gözler Apple ile anlaşmazlık yaşayan bir diğer şirket olan Samsung'a çevrilmişti. Ancak, Samsung Mobile'ın başındaki isim J.K Shin, şirketin böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti. Samsung'un böyle bir anlaşmaya yanaşmamasında ki faktör olarak ise, şirketin akıllı telefon pazarında liderliği işaret edildi.

Anlaşma masasına oturmak gibi bir niyeti olmadığını açıklayarak, tartışmalara son veren Samsung'un Apple ile arasında dünya çapında sürmekten olan davalardan ne gibi sonuçlar çıkacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


http://dawn.com/2012/11/14/samsung-plans-no-settlement-with-apple-executive/ Yorum Yaz
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Statistik 6 yıl en beğenilen
Baslik soyle olmaliydi bence "HTC kansere teslim oldu"
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depeche35 6 yıl
Çık tepesine al kırbacı eline Samsung'um
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myhotyro 6 yıl
bozok_53_45
Boşuna sevmiyorum bu firmayı htc gibi geri adım atmadı mesela apple a para kazandırmamak icin htc almıyacağım

Anlaşmasada HTC almayın zaten. Android 4 güncellemesi için en az 512 MB RAM olmalı deyip 756 MB RAM'i olan telefonunu güncelleme dışı tutan firmanın telefonu alınırmı. Önce güncelleyeceğim, sonra yok güncelleyeceğim deyip birde dalga geçti müşterileri ile.
bozok_53_45Boşuna sevmiyorum bu firmayı htc gibi geri adım atmadı mesela apple a para kazandırmamak icin htc almıyacağımAnlaşmasada ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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jay jay justified 6 yıl
Yine bir başka kaynaksız haber. Donanımhaber'in arak haberlerinden. Haberleri araklayın, kaynak da belirtmeyin. Çok yakışıyor size. Bu 'biri uyarana kadar kaynak yazmayın' aklını kimden alıyorsunuz bilmiyorum ama çok komik duruyor.

english.yonhapnews.co.kr/...
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kahraman0991 6 yıl
Ben olsam bende anlasmaya yanasmazdim.. nede olsa kral benim bu piyasada ..
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nurettinaz 6 yıl
Bundan daha doğal heralde sibiryaya kar yağması falan olabilir:D
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FERFEROS 6 yıl
Samsung'un ihtiyacı yok zaten.
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Tony 6 yıl
Helal
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cengizhan1903 6 yıl
Arkadaşın dediği gibi Samsung kolay lokma değil

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sharpie 6 yıl
DH Misafiri
samsung bence yeni birşeyler üretsin applein kurduğu oyunun oyuncusu hepsi taklit edeceklerine yenilik getirsinler

yenilik? ekynos desem.
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DSGNRY 6 yıl
Başlık komik yorumlar daha da komik, arkadaş ben sana malzeme yaptırıyorum, tek sen de yoksun bunu yapan, bu havan kime? Samsung kimden böyle büyük paralar kazanmış? İleride görürsünüz bu samsung un yalvardığını. Ben Apple yönetiminde olsam LG ile anlaşırım olayı şak diye bitiririm. Samsung android gazıyla şişmiş bir balondur bu balon birgün muhakkak patlayacak...
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Zuko 6 yıl
Celtic Warrior
swat882
Celtic Warrior Hangi hirsiz caldigi urunlerin sahibi ile anlasir ? Calmak varken
yav he he
He he deyip geçmeyin. Çok ciddiyim. Samsung bugünlere Appleı kopyalıyarak geldi. Yalansa yalan deyin. Samsung hırszıdır.

O zaman yalan diyoruz ve konu kapanıyor.
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darkaura 6 yıl
Türkmenli
Ben s3 kullaniyorum.Hicbir zaman stabilite sorunum olmadi.Su an da ucuyo diyebilirim.Androidin eksi yonudur ota guncellemesi istenen gibi olmayabilir.Wipe ye ihtiyac duyarsin.Full temislik ve iyi bir yuklemeyle sorun olmaz.Uzun uzun yazabilirim iphone ve android samsung farklarini ve ustun oldugu yonleri Kullanmadigim tel kalmadi.cunku.

ios ailenin eviyse, android kendi evin gibi. ailenin evinde etrafi duzenlemen gerekmez, copu atmak zorunda degilsin, evin bakimiyla ugrasmazsin ama ailenin evi senin degildir, istedigin gibi dekore edemezsin, salona istedigini koyamazsin, istedigin saatede istedigin arkadasini misafir edemezsin hele kiz arkadasini gece yatiya hic cagiramazsin. kisaca aile evi rahattir ama her sey kisitlanmistir, kendi evin ozgurdur ama bakimiyla temizliyle ugrasman gerekir.
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sniper_town 6 yıl
Samsung kendini nimet sanmaya başladı da ondan.Palazlanıyor böyle
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werderweremem24 6 yıl
Republic of samsung
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