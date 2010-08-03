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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung EcoGreen F4 serisi 1.5TB ve 2TB kapasiteli disklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Depolama çözümleri üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Samsung, EcoGreen f4 serisi altında hazırladığı 1.5TB ve 2TB kapasiteli disklerini duyurdu. 3.5-inç boyutunda olan ve 667GB kapasiteli 3 adet plaka kullanan sabit diskler, önceki jenerasyon (F3EG) ile kıyaslandığında uyku modunda %23 daha az güç çekiyorlar.

SATA-II ara birimini destekleyen ve 32MB tampon bellek kapasitesine sahip olan depolama sürücüleri NCQ ile birlikte Samsung disklerde görmeye alışık olduğumuz SilentSeek ve NoiseGuard gibi gürültü önleme teknolojilerini de destekliyorlar. Yeni diskler, Eylül ayı içerisinde 119.99$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulacaklar.


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leech 9 yıl
eco green e göre fiyat yüksek geldi bana..
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Annalyze 9 yıl
aynen katılıyorm fiyatı eco ya göre fazla yüksek 120$ da birazdaha kaliteli hdd alına bilir...
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