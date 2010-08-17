Samsung Eğitimin Geleceğini Tasarlıyor

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Samsung?un yeni interaktif ders tahtası ile eğitimde gelecek nesil düşündüğünüzden de yakın ve farklı olacak...

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniğinin lider ismi Samsung, şimdi de eğitimin geleceğini bugüne taşıyor. Samsung 650TS E-Board, 65 inç LCD ekranı ile okullarda kullanılan yazı tahtalarının kolay kullanımını ve bilgisayarın gücünü birleştiriyor. Daha sağlıklı bir eğitim ortamı yaratmayı amaçlayan yeni Samsung 650TS E-Board, multimedya özellikleri, farklı renk ve yazım seçenekleri ile öğrencilerin derslere katılımını artıracak ve öğretmenlerin daha verimli dersler yapmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, dijital kitaplar gibi taşınabilir eğitim araçları sayesinde öğrencilerin okul dışında da eğitime eğlenceli bir şekilde devam etmelerini sağlıyor.

Eğitimde interaktif devrim...

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65 inçlik LCD ekranı ile sadece 430W enerji tüketen yeni Samsung 650TS E-Board, ince yapısı ile de sınıfta az yer kaplayarak estetik bir görüntü oluşturuyor. 50 bin saatlik kullanım ömrü bulunan LCD ekranın sahip olduğu özellikler, öğretmenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve öğrencilerin derslere olan ilgisin artırıyor. Geleceğin yazı tahtası Samsung 650TS E-Board?un sahip olduğu geniş ekranda tüm Windows ikonlarına ulaşmak mümkün. Değişik renkteki kalemlerin yanı sıra sadece parmak uçları ile de ekrana yazı yazılabiliyor. Ayrıca, kablosuz mikrofon da öğretmenlere yeni bir eğitim alanı sunuyor.

Sınıf Yönetimi (Classroom Management) yazılımı, en iyi eğitim ortamını yaratmak için birbirinden farklı birçok seçenek sunuyor. Öğretmenler, en fazla kullandıkları özellikleri ekranlarına kaydederek kendi menülerini oluşturabiliyor, istedikleri konuyu desteklemek için değişik renk, görsel ve sembol seçebiliyor. Ayrıca, ders tahtasında istedikleri arka planı seçerek derslerini bu görüntüler ile de destekleyebiliyorlar.

Öğrencilerin derslere odaklanması artık çok daha kolay...

Tam Boyutta Gör Yeni Samsung 650TS E-Board?un sahip olduğu özellikler, öğretmenlerin ders anlatmasını kolaylaştırıken öğrencilerin dikkatinin de tamamen derslere odaklanmasına olanak sağlıyor. Örneğin, ekranda bir video oynarken aynı zamanda yazı da yazılabiliyor, PowerPoint ve Flash dosyalar ekrana vakit kaybetmeden aktarılabiliyor. Bir bilgisayardan anında ekrana görüntülerin aktarılabilmesi de sunumlar veya dosyaların paylaşımı için çok büyük kolaylık sağlıyor. Öğretmenler, bu özellik sayesinde öğrencilerin bilgisayar ekranını da görüntüleyebilirken istedikleri zaman öğrencilerin bilgisayarlarının internetini veya ekranı bloke de edebiliyor. Aynı zamanda, öğrencilerin bilgisayarlarında eş zamanlı olarak sınav yapabiliyor ve sonuçları anında kendi ekranlarında vakit kaybetmeden görebiliyorlar.

Geleceğin ders tahtası yeni Samsung 650TS E-Board ile dersler artık hem öğrenciler hem de öğretmenler için çok daha verimli ve eğlenceli geçecek.

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