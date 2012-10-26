Samsung, Exynos 5 tabanlı Arndale geliştirici kartını satışa sunuyor





Samsung'un önemli yeniliklerle gelen Cortex-A15 tabanlı Exynos 5 Dual yongada sistemini ilk kullanan netbook Chromebook olurken, ilk kullanan tablet ise muhtemelen Nexus 10 olacak.





Ancak bu işlemciyi bir cihaz üzerinde denemek istemeyenler için de Samsung bir geliştirici kartı hazırlıyor. Arndale adındaki geliştirici kartı dünyanın ilk çift çekirdekli Cortex-A15 işlemcisini taşıyan Exynos 5 Dual yongada sistemini temel alıyor. Grafik tarafında ise 32nm fabrikasyon sürecine sahip ve HKMG metodu ile üretilmiş 4 çekirdekli Mali-T604 yer alıyor.





Geliştiriciler bu sayede Exynos 5 Dual yongada sistemi için farklı uygulamalar hazırlayabilecek. Diğer kartların aksine Arndale üzerinde NFC, GPS ve bir kamera sensörü de bulunuyor. Android 4.1 JellyBean işletim sistemi barındıran kart tam profil OpenCL standardını da destekliyor. Bu sayede GPU hesaplamalarına imkan tanınıyor.





Exynos 5 Dual işlemcisini yakından tanımak isteyenler Arndale için 250$'ı gözden çıkarmak zorunda. Ön siparişe başlayan kart dünya çapında satışa sunulacak.

www.arndaleboard.org