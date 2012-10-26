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Samsung, Exynos 5 tabanlı Arndale geliştirici kartını satışa sunuyor

6 yıl
2,5b
1
15
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un önemli yeniliklerle gelen Cortex-A15 tabanlı Exynos 5 Dual yongada sistemini ilk kullanan netbook Chromebook olurken, ilk kullanan tablet ise muhtemelen Nexus 10 olacak.

Ancak bu işlemciyi bir cihaz üzerinde denemek istemeyenler için de Samsung bir geliştirici kartı hazırlıyor. Arndale adındaki geliştirici kartı dünyanın ilk çift çekirdekli Cortex-A15 işlemcisini taşıyan Exynos 5 Dual yongada sistemini temel alıyor. Grafik tarafında ise 32nm fabrikasyon sürecine sahip ve HKMG metodu ile üretilmiş 4 çekirdekli Mali-T604 yer alıyor.

Geliştiriciler bu sayede Exynos 5 Dual yongada sistemi için farklı uygulamalar hazırlayabilecek. Diğer kartların aksine Arndale üzerinde NFC, GPS ve bir kamera sensörü de bulunuyor. Android 4.1 JellyBean işletim sistemi barındıran kart tam profil OpenCL standardını da destekliyor. Bu sayede GPU hesaplamalarına imkan tanınıyor.

Exynos 5 Dual işlemcisini yakından tanımak isteyenler Arndale için 250$'ı gözden çıkarmak zorunda. Ön siparişe başlayan kart dünya çapında satışa sunulacak.

www.arndaleboard.org Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Biz Samsungun Exynos 5 'i Galaxy S3'de kullanmasını beklerken, sen git Chromebook'ta kullan. İşi çok fena biliyor SAMSUNG
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LORDTEK 6 yıl
Bukalemun
Samsung = 1 S3 alanlar = 0

Ben S3 aldım ve işlemcim A15. Nolcak şimdi? (Japonya'dan selamlar)
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Bukalemun 6 yıl
Samsung = 1 S3 alanlar = 0
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cengizhan1903 6 yıl
samsung yaptı yıne yapacagını
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julin 6 yıl

Müthi? iyi bir yaz? te?ekkürler
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aceleciburak 6 yıl
kasımın ilk haftası özellikle Nexus 10 tabletle performans testleri gelir Exynos 5 in getirisi görülür en çok merak ettiğim Exynos 5 Dual in Krait S4 pro yu geçtiği mi yoksa yaklaştığımı yaklaşıyorsa ne kadar % kaç oranında ona göre Exynos 5 Quad ın gücü belli olur ...
Galaxy S IV ün işlemcisi belli Exynos 5 dual 1.8 Ghz yada Quad ... GPUda Mali604 kaldı Ram o da kuvvetle muhtemel 3 GB olur ...
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nanotechxxx 6 yıl
SAMSUNG Cok Akilli Bir Firma! Cikmaz Sokagi Bile Kendine Yol Yapar Ama Keske 28 nm Uretimine Dahil Olsaydi Exynos 5 Piyasi Dengesi Gerckten Bozulurdu.
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__BadblooD__ 6 yıl
S4 platformuna göre ne kadar farklılıklar var performans olarak herhangi bir grafik bulamadım ben nedense meraktayım
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Biz Samsungun Exynos 5 'i Galaxy S3'de kullanmasını beklerken, sen git Chromebook'ta kullan. İşi çok fena biliyor SAMSUNG
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