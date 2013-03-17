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Samsung, Family Story hizmetini sonlandırıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, Family Story hizmetini sonlandırıyor

 Samsung'un akıllı televizyon serisi Smart TV ile birlikte sunmaya başladığı ve aile ve akrabalarınızla televizyon veya mobil cihazlar üzerinden içerik paylaşımı yapabildiğiniz Family Story, yayın hayatına son veriyor.

Hizmet bir sosyal ağ gibi işlev görürken, ağ üzerinde ortak dosyalarda kaydettiğiniz resim ve videoları izleyerek, birlikte chat yapmayı da sağlıyordu. Samsung'un uzak aileleri biraraya getirme projesinin ürünü olan hizmetin ne yazık ki ömrü çok uzun olmadı.

Samsung hizmeti 1 Ekim itibariyle kalıcı olarak sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcıların hizmetteki hesaplarına girerek tüm içeriklerini yedeklere yapmaları öneriliyor.


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K.can.tas 6 yıl
İyi uygulamaymış aslında
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